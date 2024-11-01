Туркменистан и Китай объединяют усилия в сфере нефтегазового образования

Недавно Международный университет нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева подписал меморандум с Китайским нефтяным университетом, Сианьским нефтяным университетом, Хэбэйским нефтяным профессионально-технического университетом, Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) и Китайской ассоциацией по международному обмену в сфере образования меморандум о реализации совместного проекта «Мастерская Лу Баня».

О подробностях визита в Китай ректора Международного университета нефти и газа Байраммурат Атаманова в интервью газете «Нейтральный Туркменистан» рассказал координатор международных проектов данного вуза Максат Чуриев.

«В Сианьском нефтяном университете состоялось мероприятие на тему «Перспективы развития науки, образования и промышленности в области энергетики вдоль Великого Шёлкового пути», участниками которого также стали представители Хэбэйского нефтяного профессионально-технического университета, Китайской национальной нефтегазовой корпорации, Китайской ассоциации международного образовательного обмена и Посольства Туркменистана в Китайской Народной Республике. В рамках этой встречи были детально обсуждены вопросы, связанные с многогранной учебной и исследовательской деятельностью, которую планируется осуществлять в «Мастерской Лу Баня», которую в рамках сотрудничества сторон в ближайшее время планируется создать в структуре туркменского вуза. Она будет оснащена специальным лабораторным оборудованием и располагать инновационными цифровыми ресурсами, в том числе и для проведения на её базе курсов для ступени бакалавриата», – отметил Чуриев.

По словам Чуриева, на базе Мастерской Лу Баня будут готовиться специалисты по системе бакалавриата по таким профильным направлениям, как «геология и разведка полезных ископаемых», «информационные системы и технологии (в нефтегазовой отрасли)».

Также в Мастерской будут организованы курсы по повышению квалификации для сотрудников туркменского филиала Национальной нефтегазовой корпорации Китая «International Ltd» и нефтегазового комплекса Туркменистана.

Во время поездки в Китай туркменская делегация также побывала в Китайском нефтяном университете.

«В ходе этой встречи также были обсуждены проекты Положения о международной образовательной программе «Два диплома» и Соглашения о создании Туркмено-Китайского энергетического учебного центра», – рассказал Чуриев.

На базе Центра будет организована подготовка (на английском языке) специалистов для энергетической отрасли Туркменистана по направлениям «нефтегазовое дело» и «химические технологии (в нефтегазовой отрасли)».

Создание “Мастерской Лу Баня” и в будущем создание туркмено-китайского энергетического учебного центра – это важный шаг в развитии сотрудничества между Туркменистаном и Китаем в области образования. Данные проекты позволят подготовить новое поколение специалистов, способных решать сложные задачи нефтегазовой отрасли. ///nCa, 1 ноября 2024 г.