Масштабные инвестиции IFC в Центральной Азии способствуют устойчивому развитию региона

В прошедшем финансовом году Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в Группу Всемирного банка, профинансировала проекты по возобновляемой энергетике, адаптации к изменению климата и энергоэффективности, развитию инфраструктуры, поддержке сельского хозяйства, а также по развитию микро и малых предприятий в Центральной Азии.

Помимо финансовой поддержки, IFC предоставила консультационные услуги, направленные на стимулирование активного участия частного сектора, создание новых рабочих мест, повышение финансовой доступности для населения, развитие инфраструктуры и содействие достижению целей устойчивого развития в регионе.

IFC, являясь ведущим глобальным институтом развития, специализирующимся на частном секторе в развивающихся странах, инвестировала более 1 млрд долларов США в Центральную Азию в 2024 финансовом году. Этот период охватывает с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. Более 400 млн долларов США были предоставлены в виде долгосрочных займов из собственных средств IFC. Дополнительно, корпорация мобилизовала около 600 млн долларов США от других инвесторов. Для поддержки торговых операций и цепочек поставок было выделено 35 млн долларов США. Помимо финансовой поддержки, IFC была проведена консультационная работа по расширению доступа к финансовым услугам, структурированию инновационных государственно-частных партнерств (ГЧП), продвижению зеленых проектов и обеспечению гендерного равенства.

Приоритетными секторами являются финансы, рынки капитала, возобновляемая энергетика, сельское хозяйство и инфраструктура. За прошедший финансовый год проекты, поддержанные IFC, создали около 35 000 рабочих мест, включая более 13 000 рабочих мест для женщин.

Укрепление местных финансовых рынков остаётся одной из ключевых задач корпорации. IFC инвестировала 228 млн долларов США в 10 финансовых организаций Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Примечательно, что значительная часть этих средств была направлена на поддержку женщин-предпринимателей и сельских хозяйств. Кроме того, IFC содействовала расширению деятельности местных финансовых учреждений в секторе микро-, малого и среднего бизнеса (ММСП), развитию климатического финансирования и цифровой трансформации финансового сектора. Одним из значимых проектов стало участие IFC в выпуске первых в регионе устойчивых, социальных и зеленых облигаций.

IFC совместно со Всемирным банком активно поддерживает переход Узбекистана к зеленой экономике. Одним из примеров такого сотрудничества стало финансирование строительства новой солнечной электростанции в Бухарской области. Эта станция, оснащенная первой в стране системой накопления энергии, позволит обеспечить чистой электроэнергией около 75 000 домохозяйств. В Таджикистане IFC сыграла важную роль в развитии зеленого финансирования, инвестировав в выпуск первых “зеленых” облигаций ОАО «Банк Эсхата». Привлечённые средства будут направлены на финансирование экологически чистых проектов и поддержку малых и средних предприятий, реализующих инициативы по охране окружающей среды.

В Казахстане и Кыргызской Республике помимо проектов по улучшению доступа к финансовым услугам, IFC рассматривает новые возможности для инвестиций и технической помощи. В фокусе внимания находятся проекты государственно-частного партнерства в таких областях, как обеспечение населения чистой питьевой водой, развитие возобновляемой энергетики, включая использование геотермальной энергии для отопления и охлаждения зданий, поддержка модернизации железнодорожной инфраструктуры в рамках Среднего коридора, а также выпуска первых в Центральной Азии муниципальных “зеленых” облигаций. Кроме того, IFC также поддерживает усилия Казахстана по реализации обязательств, взятых государством в рамках Глобальной инициативы по снижению выбросов метана.

Вибке Шлемер, директор IFC по Турции и Центральной Азии, отметила, что данные проекты демонстрируют приверженность корпорации развитию Центральной Азии. «За последние 20 лет регион продемонстрировал значительные успехи, показывая среднегодовой рост на уровне 6,2 процента», — отметила она. «Для поддержания устойчивого экономического роста Центральной Азии необходимо ускорить переход к зеленой экономике. Это позволит привлечь частные инвестиции, укрепить инфраструктуру и снизить зависимость от экспорта сырьевых ресурсов. IFC сосредоточена на поддержке этих целей и продолжит предлагать решения там, где они наиболее востребованы — от улучшения доступа к финансированию фермерам и женщинам-предпринимателям для создания рабочих мест до поддержки стран региона в переходе к углеродной нейтральности ».

Об IFC

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IFC, входящая в состав Группы Всемирного банка, является крупнейшим глобальным учреждением содействия развитию, специализирующимся на работе с частным сектором в странах с формирующимся рынком. Мы работаем более чем в 100 странах, используя свой капитал, экспертные знания и влияние для создания рынков и возможностей в развивающихся странах. В 2024 финансовом году IFC выделила рекордный объем средств в размере 56 млрд долл. США частным компаниям и финансовым учреждениям в развивающихся странах, эффективно используя решения, предлагаемые частным сектором, и привлекая частный капитал в целях создания мира, свободного от бедности, на планете, пригодной для жизни. ///IFC, 31 октября 2024 г.