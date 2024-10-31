На полях OGT 2024: Туркменистан и ОАЭ укрепляют энергетическое сотрудничество

В рамках международной нефтегазовой конференции «Oil and Gas of Turkmenistan 2024» в Ашхабаде состоялась важная встреча между высокопоставленными представителями Туркменистана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана по вопросам нефти и газа Батыр Аманов и Советник Президента Туркменистана по вопросам нефти и газа Ашыргулы Беглиев встретились с Исполнительным Директором Низкоуглеродных Решений и Международного Роста компании «ADNOC» Мусаббехом Аль Кааби и Послом ОАЭ в Туркменистане Ахмедом Аль Хамели.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере и перспективы его дальнейшего развития.

Компания ADNOC выступила в качестве платинового партнера OGT 2024.

Напомним, что в январе 2024 года Государственный концерн «Туркменгаз» и компания ADNOC подписали Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает привлечение стратегических партнеров для освоения III этапа месторождения «Galkynyş» и реализации других масштабных энергетических проектов, касающихся строительства газопроводной инфраструктуры, предназначенной для поставок природного газа в страны региона и другие государства. ///nCa, 31 октября 2024 г.