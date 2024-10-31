News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » На полях OGT 2024: Туркменистан и ОАЭ укрепляют энергетическое сотрудничество

На полях OGT 2024: Туркменистан и ОАЭ укрепляют энергетическое сотрудничество

By

В рамках международной нефтегазовой конференции «Oil and Gas of Turkmenistan 2024» в Ашхабаде состоялась важная встреча между высокопоставленными представителями Туркменистана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана по вопросам нефти и газа Батыр Аманов и Советник Президента Туркменистана по вопросам нефти и газа Ашыргулы Беглиев встретились с Исполнительным Директором Низкоуглеродных Решений и Международного Роста компании «ADNOC» Мусаббехом Аль Кааби и Послом ОАЭ в Туркменистане Ахмедом Аль Хамели.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере и перспективы его дальнейшего развития.

Компания ADNOC выступила в качестве платинового партнера OGT 2024.

Напомним, что в январе 2024 года Государственный концерн «Туркменгаз» и компания ADNOC подписали Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает привлечение стратегических партнеров для освоения III этапа месторождения «Galkynyş» и реализации других масштабных энергетических проектов, касающихся строительства газопроводной инфраструктуры, предназначенной для поставок природного газа в страны региона и другие государства.  ///nCa, 31 октября 2024 г.

 

 

Related posts:

  1. OGT 2024: Газ, экология и инвестиции – Туркменистан строит устойчивое энергетическое будущее
  2. Туркменистан и ADNOC обсуждают вопросы газового сотрудничества
  3. Руководство газовой отрасли Туркменистана и эмиратская компания ADNOC обсуждают пути сотрудничества
  4. TIF 2024: на полях Инвестиционного форума Туркменистана в Ашхабаде подписано 18 соглашений и меморандумов о взаимопонимании
  5. Туркменистан и Узбекистан развивают сотрудничество в таможенной сфере
  6. Туркменистан и Южная Корея укрепляют сотрудничество в железнодорожной отрасли
  7. Туркменистан и Ирак подписали меморандум о поставках газа – иракские сми
  8. Узбекистан и Туркменистан укрепляют сотрудничество в сфере туризма
  9. Туркменистан и Азербайджан укрепляют межпарламентское сотрудничество
  10. Казахстан и Туркменистан углубляют газовое сотрудничество – QazaqGaz и Туркменгаз подписали историческое соглашение
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan