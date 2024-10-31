В Ашхабаде состоялась встреча сопредседателей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству

30 октября 2024 года в МИД Туркменистана прошла встреча сопредседателей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству – Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука.

В ходе переговоров в узком формате стороны обсудили ключевые аспекты партнерства между двумя странами по направлениям представляющим взаимный интерес.

Затем встреча продолжилась в расширенном формате, в которой приняли участие руководители и представители соответствующих министерств и ведомств Туркменистана и России.

Стороны отметили значимость данного заседания, нацеленного на обсуждение текущих вопросов сотрудничества и поиск новых форм совместной деятельности.

Участники встречи обменялись мнениями по дальнейшей реализации текущих проектов, в том числе в сфере транспорта, электроэнергетики и др.

Была подчеркнута важная роль Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству в развитии конструктивного двустороннего партнерства.

Стороны отметили наличие благоприятных возможностей для дальнейшего расширения культурно-гуманитарных связей, в том числе по линии здравоохранения, науки и образования.///МИД Туркменистана, 30 октября 2024 г.

Товарооборот Туркменистана и России вырос на 58% в 2024 году

Объем взаимной торговли между Туркменистаном и Россией за первые семь месяцев 2024 года увеличился на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук на заседании сопредседателей межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

«Взаимная торговля между нашими странами демонстрирует положительную динамику. По итогам семи месяцев текущего года товарооборот в стоимостном выражении увеличился на 58%. Это значительное достижение, и мы стремимся сохранить этот рост.

Для реализации потенциала экономического взаимодействия между Россией и Туркменистаном мы разработали проект программы экономического сотрудничества на 2025–2027 годы, который находится на финальной стадии согласования», — заявил Оверчук.

Оверчук отметил, что в начале следующего года планируется очередное заседание межправительственной комиссии, однако место его проведения пока не уточняется. «Мы собираемся провести 13-е заседание комиссии, на котором будем отслеживать выполнение достигнутых соглашений и строить планы на будущее», — добавил он. [THP]

Туркменистан и РФ будут наращивать культурно-гуманитарные связи

Туркменистан и Россия планируют активно развивать культурно-гуманитарные связи, которые являются основой для двусторонних отношений. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, выступая на заседании межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

«Мы будем продолжать наше партнерство в экономической сфере и наращивать культурно-гуманитарные связи. Эти связи представляют собой основу двусторонних отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией, сформированную на протяжении нескольких веков.

Президент Российской Федерации в своем выступлении на международном форуме, посвященном 300-летию великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, подчеркнул, что Фраги был одним из тех связующих звеньев между нашими народами. Проживая в Астраханской области, он сделал много для укрепления дружбы и взаимопонимания», — отметил Мередов.

Глава МИД Туркменистана подчеркнул, что сплочение народов уже состоялось. «Мы должны беречь это единство и воспринимать его как высокую ценность, как важный аспект наших двусторонних отношений», — добавил он. [THP]