Туркменистан: “Единое торговое окно” облегчает транзит и способствует экономическому росту

Туркменистан, который когда-то был важнейшим транзитным пунктом на древнем Шелковом пути, связывающем Восток и Запад, открывает новую главу в развитии современной связуемости и глобальной торговли.

Система “единого окна” для экспортно-импортных операций в стране, внедренная при поддержке Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), объединяет 22 государственных учреждения, ответственных за таможенное оформление трансграничных грузов, в единую цифровую платформу.

Это означает, что трейдерам больше не нужно ориентироваться в лабиринте различных агентств и процессов, поскольку система позволяет им запрашивать, отправлять и отслеживать подробный перечень документов в одном месте.

Всего за восемь месяцев, прошедших с момента запуска платформы в декабре 2023 года, в системе “единого окна” зарегистрировалось более 5000 пользователей, занимающихся внешней торговлей, и было обработано более 20 000 заявок.

Опыт Туркменистана может помочь другим развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, – это список из 32 экономик Африки, Азии и Латинской Америки, не имеющих прямого территориального выхода к морю, где сходятся 80% международных товарных потоков.

Оказание помощи этим странам, 17 из которых также являются наименее развитыми странами, в раскрытии их потенциала в области развития станет одним из главных вопросов повестки дня третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая состоится в декабре в Ботсване.

В преддверии конференции UNCTAD рассказывает о том, как инновационные решения, глобальное партнерство и политическая приверженность могут изменить ситуацию в Туркменистане, а возможно, и за его пределами.

Помощь UNCTAD стимулирует развитие таможенной и торговой инфраструктуры

“Единое окно для экспортно-импортных операций” Туркменистана было создано совместно правительством страны и ASYCUDA, крупнейшей программой технической помощи, осуществляемой под эгидой Конференции ООН по торговле и развитию.

Платформа основана на национальной системе автоматизации таможенных операций ASYCUDAWorld, которая была запущена в июне 2020 года для ускорения усилий по упрощению процедур торговли.

Таможенные декларации, которые ранее обрабатывались вручную, теперь обрабатываются в 14 раз быстрее, и ежедневно заполняется более 1000 деклараций.

Являясь краеугольным камнем таможенной и торговой инфраструктуры Туркменистана, ASYCUDAWorld и связанное с ним “Единое окно” охватывают 99% импорта и экспорта страны, а также подавляющее большинство транзитных товаров.

Способность системы обрабатывать транзитные декларации большого объема, что составляет примерно 75% от всех таможенных деклараций, поступающих на таможенную территорию, особенно важна в соответствии со стремлением Туркменистана позиционировать себя как региональный транзитный узел.

Глобальное решение, адаптация к местным условиям

Платформа ASYCUDAWorld обеспечивает необходимую цифровую основу для оптимизации взаимодействия между различными государственными учреждениями внутри страны.

Адаптируя ASYCUDAWorld к местным потребностям, Туркменистан интегрировал компоненты системы Международного союза автомобильного транспорта в свой транзитный модуль ASYCUDAWorld.

Это облегчает электронный обмен предварительной информацией о предстоящих автомобильных перевозках грузов.

Это помогло Туркменистану получить 100-процентную оценку за “Поддержку предварительной обработки данных для облегчения транзита” в глобальном обзоре Организации Объединенных Наций по цифровым технологиям и устойчивому упрощению процедур торговли 2023 года.

Чтобы обеспечить успешную адаптацию «Единого окна», в стране также был проведен тщательный анализ межведомственных бизнес-процессов, законодательства и требований к ИТ-инфраструктуре, что позволило создать удобное для пользователя “единое окно”, включающее, среди прочего, информационный портал о соблюдении требований в сфере торговли.

Благодаря системе, трейдеры могут выбрать соответствующие государственные учреждения, типы разрешений и получить доступ к подробному перечню необходимых документов в соответствии с Соглашением ВТО об упрощении процедур торговли.

На этапе подготовки было проведено более 30 сессий, в ходе которых около 200 участников прошли обучение во всех задействованных государственных учреждениях.

Постоянные улучшения

Усилия по оптимизации ASYCUDAWorld выходят за рамки его первоначального запуска.

В июне 2024 года Государственная таможенная служба Туркменистана объявила о внедрении новой функции предварительного электронного уведомления об импортируемых товарах, что еще больше упростило процесс импорта.

Постоянные усовершенствования, подобные этому, демонстрируют приверженность правительства Туркменистана поддержке ASYCUDAWorld и “Единого окна” в качестве динамичных и адаптируемых инструментов упрощения процедур торговли.

Кроме того, взаимодействие с другими таможенными инициативами, такими как программа “Уполномоченный экономический оператор”, также помогает повысить эффективность и надежность системы ASYCUDAWorld. ///UNCTAD, 30 октября 2024 г.