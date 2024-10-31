Минэкономразвития России: товарооборот с Туркменистаном вырос почти на 50%

Россия и Туркменистан обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, государственного кадастра и картографии, здравоохранения, образования, инженерной геологии и регионального сотрудничества. Соответствующие отраслевые переговоры состоялись в Ашхабаде в рамках встречи сопредседателей Межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает министерство экономического развития России.

Российскую делегацию возглавил заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук, туркменскую — заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

В ходе встречи сопредседатели подвели итоги состоявшихся переговоров, отметив позитивную динамику взаимной торговли, а также обсудили дальнейшие шаги по реализации перспективных направлений сотрудничества.

«Товарооборот России и Туркменистана за 8 месяцев 2024 года увеличился на 47,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — подчеркнул заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

По его словам, из России выросли поставки сельскохозяйственной продукции, металлов и изделий из них, из Туркменистана увеличился экспорт текстильных изделий, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.

Для сохранения высоких темпов роста взаимного товарооборота Россия предлагает Туркменистану присоединиться к соглашению о беспошлинной торговле услугами в СНГ, которое было подписано в 2023 году и вступило в силу в 2024 году для всех стран-участниц объединения.

В повестку дня переговоров вошли также перспективы развития логистической инфраструктуры на Каспии и реализации российско-туркменских проектов.

«Российские компании крайне заинтересованы в реализации перспективных проектов в сфере электронной коммерции и транспорта, в открытии прямого авиасообщения между городами Астрахань и Туркменбаши, а также в организации круизного сообщения на Каспийском море с возможностью посещения туристами морских портов прикаспийских государств, включая Туркменистан», — заявил Вольвач.

Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в области образования — реализации проекта строительства нового учебного корпуса совместной российско-туркменской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина в Ашхабаде.

«Мы видим, что в Туркменистане очень востребовано российское высшее образование — около 40 тысяч граждан страны обучается в российских вузах, при этом ежегодно их количество постоянно растёт», — отметил Дмитрий Вольвач.

Туркменская сторона подтвердила заинтересованность в активизации работы по открытию совместного Российско-Туркменского университета. ///nCa, 31 октября 2024 г.