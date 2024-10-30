В Ашхабаде состоялись туркмено-китайские консультации по кибербезопасности

28-29 октября 2024 года в Ашхабаде состоялись консультации по кибербезопасности при участии представителей соответствующих министерств и ведомств Туркменистана и Китайской Народной Республики.

Участники рассмотрели результаты совместной работы и реализацию договоренностей в области международной информационной безопасности, достигнутых между Правительствами Туркменистана и Китайской Народной Республики.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления международной кибербезопасности. Стороны договорились продолжать обмен опытом в данной области.

/// nCa, 30 октября 2024 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)