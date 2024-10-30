Скройтесь от Суеты на Принцевых Островах Стамбула

Принцевы острова, одно из тайных сокровищ Стамбула, остаются привлекательнейшим местом отдыха и в октябре. Оживленный мегаполис уже расцвечивают краски осени, а теплая солнечная погода делает этот месяц идеальным временем для прогулок по безмятежному архипелагу у берегов азиатской стороны города. Ищете ли вы уединения или знакомства с новыми краями, острова Стамбула станут замечательным выбором благодаря превосходному сочетанию природных красот и культурного наследия.

В пределах Стамбула, но вдали от него

Принцевы острова получили свое название в византийскую эпоху, когда сюда ссылали членов царской семьи. Сегодня эта группа островов представляет собой прелестный уголок с пышной растительностью и такими архитектурными красотами, как очаровательные особняки и поразительные церкви, свидетельствующие о многонациональности города. Кроме того, местных жителей и туристов радует отсутствие машин на улицах, ведь здесь есть только муниципальный электротранспорт. В состав архипелага входят девять чудесных островов, однако основной популярностью пользуются Бююкада, Хейбелиада, Бургазада и Кыналыада. Неспешная поездка на пароме с любой стороны города и шикарные виды Босфора – так начинается путешествие на острова. Затем все просто: арендуйте велосипед или пройдитесь по этому тихому райскому уголку посреди Мраморного моря. Насладитесь живописными домами, архитектурными шедеврами, удивительной зеленью и видом на море. После загляните в прибрежные рестораны, чтобы попробовать местные деликатесы турецкой кухни, в том числе свежайшую сезонную рыбу и мезе (закуски) в сопровождении ракы или вин региона.

Бююкада – крупнейший остров архипелага

Бююкада, что по-турецки означает «большой остров», превосходит по площади остальные Принцевы острова. Несмотря на близость к Стамбулу, Бююкада полностью отличается от него по атмосфере. Первое, что вы увидите на острове – это его знаменитая часовая башня. Сразу же арендуйте велосипед и отправляйтесь колесить вдоль очаровательных особняков по улицам, наполненным запахом бугенвиллии. Обязательно посетите монастырь Святого Георгия на Юджетепе, самом высоком холме острова. Кроме того, после крутого подъема перед вами откроется лучшая панорама заката. К другим достопримечательностям острова относятся Музей Принцевых островов, дом турецкого автора Решата Нури Гюнтекина и пожарная вышка Адакуле. Кроме того, после недавней реставрации многие старинные здания Бююкады стали площадками для проведения различных культурно-художественных мероприятий.

Хейбелиада – самый зеленый остров

Второй по величине и самый зеленый остров Стамбула – Хейбелиада – получил свое название за сходство с седельной сумкой. Он служит одним из блестящих примеров мирного и гармоничного сосуществования разных культур. Здесь нельзя пропустить скальный монастырь Святого Георгия, синагогу Бейт-Яаков и церковь Святого Николая. Для жителей Стамбула Хейбелиада давно стал тихой гаванью, где можно посидеть в тени огромных деревьев, собраться с друзьями в старинной таверне-мейхане, поесть редких закусок из рыбы, приготовленных по вековым рецептам, и полюбоваться потрясающей архитектурой, прогуливаясь по улицам с мороженым. Помимо чувства ностальгии и спокойствия Хейбелиада привлекает своей природой. Безусловно, лучше всего знакомиться с ней в заповеднике Дегирменбурну.

Бургазада – безмятежный оазис архипелага

Бургазада, третий по величине среди Принцевых островов, пожалуй, является самым тихим из них. Он встречает гостей впечатляющими особняками, монастырями и удивительной красотой. В отличие от других островов, здесь есть только один холм. Байрак-тепе и руины монастыря Преображения Господня, находящиеся на этом холме, нужно посетить в первую очередь. Затем направляйтесь в дом-музей Саита Фаика Абасыяныка, одной из ключевых фигур турецкой литературы. Также внимания заслуживают церковь Святого Иоанна и монастырь Святого Георгия.

Кыналыада – остров с красной почвой

Как самый близкий к Стамбулу остров, Кыналыада идеален для короткой, простой и спокойной поездки. Название острова пошло от турецкого слова «хна», указывающего на красноватую почву. Чтобы обойти остров от одной крайней точки до другой, понадобится всего полчаса, не считая времени на посещение достопримечательностей, таких как церковь Святого Григория Просветителя. Однако очарование острова заключается в мелочах: колоритных книжных магазинах, уютных кафе и живописном променаде, где так хорошо прогуляться на закате. Не упустите возможность зайти в местную пекарню за уникальной выпечкой и заглянуть в крошечные ремесленные лавки, где продаются изготовленные вручную сувениры.

///nCa, 30 октября 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)