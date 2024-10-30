Посольство Турции в Ашхабаде провело прием по случаю 101-й годовщины провозглашения Турецкой Республики

Во вторник, 29 октября 2024 года, посольство Турции в Туркменистане организовало прием по случаю 101-й годовщины провозглашения Республики Турция.

Ниже приводим текст выступления посла Ахмета Демирока по этому случаю:

Ваше превосходительство г-н Батыр Атдаев, Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана – сопредседатель Турецко-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству,

Ваши превосходительства, уважаемые коллеги,

Уважаемые представители турецких организаций и делового мира,

дорогие братья-туркмены,

Уважаемые представители прессы,

Сегодня на нашей родине в Туркменистане мы с гордостью, счастьем и волнением отмечаем 101-ю годовщину провозглашения Турецкой Республики.

Я хотел бы выразить свою благодарность каждому из вас за то, что вы любезно согласились быть вместе с нами в этот счастливый день.

Прежде всего, я преклоняюсь перед святой памятью наших пятерых мучеников, которые погибли в результате террористической атаки, совершенной на штаб-квартиру TAI в Анкаре 23 октября 2024 года. Мои соболезнования всему нашему народу и скорбящим семьям, потерявшим своих близких. Президент Туркменистана г-н Сердар Бердымухамедов, выражая свою солидарность с нашей страной в связи с этим чудовищным террористическим актом, направил нашему Президенту письмо с соболезнованиями. Я хотел бы выразить нашу благодарность всем дружественным и братским странам, особенно нашим туркменским друзьям, которые остаются с нами и проявляют солидарность в этот трудный день.

В этом году исполняется 32 года со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Как посол первой страны, признавшей независимость Туркменистана и открывшей посольство в Ашхабаде, я хотел бы выразить свою благодарность и уважение Его Превосходительству Сердару Бердымухамедову, уважаемому Президенту, и Аркадагу Гурбангулы Бердымухамедову, уважаемому председателю Халк маслахаты (Народного совета), за их поддержку вывода отношений между нашими братскими странами на тот уровень, которого они достигли сегодня.

Я должен заявить, что наши двусторонние политические отношения с Туркменистаном получили серьезный импульс благодаря организации визитов на высоком уровне, начиная с прошлого года.

Г-н Джевдет Йылмаз, вице-президент Турецкой Республики, посетил Ашхабад 5-6 декабря 2023 года и выступил сопредседателем 7-го раунда заседаний Турецко-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, принял участие в Турецко-туркменском бизнес-форуме, а также в 10-й ярмарке турецких экспортных товаров.

Г-н Гурбангулы Бердымухамедов, Национальный лидер туркменского народа и председатель Халк маслахаты (Народного совета), принял участие в 3-м дипломатическом форуме в Анталье (ADF), состоявшемся 1-2 марта 2024 года, и выступил с речью о внешнеполитическом видении Туркменистана; в ходе мероприятия нашему президенту было присвоено почетное звание о “Hormatly Il Ýaşulusy” (Почетном старейшине Туркменистана).

26 июня 2024 года состоялись визиты г-на Яшара Гюлера, министра национальной обороны Турецкой Республики; 30-31 июля 2024 года состоялись визиты г-на Альпарслана Байрактара, министра энергетики и природных ресурсов, в Туркменистан. Наши уважаемые министры провели полезные встречи с руководством Туркменистана и своими коллегами, тем самым внеся свой вклад в развитие отношений между нашими странами в тех областях, в которых они работают.

Г-н Рашид Мередов, заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел, вместе с г-ном Бегенчем Гундогдыевым, министром обороны, совершили визит в нашу страну 13-14 августа 2024 года.

Начальник Генерального штаба генерал Метин Гюрак и президент Всемирной федерации этноспорта г-н Билал Эрдоган посетили Ашхабад 26-27 сентября 2024 года в качестве почетных гостей на праздновании 33-й годовщины независимости Туркменистана.

Дорогие гости,

В 2024 году, в год Махтумкули Фраги, мы делимся счастьем, организуя мероприятия в Турции:

по случаю 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, туркменского поэта, министр культуры и туризма г-н Мехмет Нури Эрсой принял участие в международной конференции, состоявшейся на уровне министров культуры в Ашхабаде 17-18 мая 2024 года.

по случаю 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, известного туркменского мыслителя, г-н Нуман Куртулмуш, спикер Великого национального собрания Турции, принял участие в международном форуме, состоявшемся в Ашхабаде 11 октября 2024 года.

Памятник Юнусу Эмре, одной из важнейших фигур тюркской суфийской литературы, был установлен в комплексе культурного парка Махтумкули Фраги, который был открыт 17 мая 2024 года.

Кроме того, 29 февраля 2012 года в зоне отдыха третьей очереди парка «Дикмен», который называется “Парк Туркменистана”, одного из самых престижных парков Анкары, была установлена 5-метровая статуя Махтумкули Фраги.

В 2014 году в рамках мероприятий, посвященных 290-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, все стихотворения Махтумкули Фраги были собраны и переведены на современный туркменский язык на латинице под редакцией профессора доктора Абдуррахмана Гюзеля, а также переведены на турецкий язык. Книга под названием “Махтумкули дивани” была издана в виде сборника престижным изданием TIKA. Этот труд, состоящий из 755 страниц, планируется переиздать отдельным томом в 2024 году к 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.

От имени нашего народа мы хотели бы выразить нашу благодарность нашему великому лидеру Ататюрку, который 101 год назад подарил нам свободу и независимость, а затем демократию и республику; Мой долг – с благодарностью и милосердием вспоминать его и наших предков, которые самоотверженно боролись за нашу независимость.

Турция добилась огромных успехов во всех областях, включая экономику, здравоохранение, правосудие, образование, внешнюю политику, безопасность, культуру и искусство, энергетику, транспорт, технологии, спорт и коммуникации, приобрела важный опыт в течение своего первого столетия и начала готовиться к новому столетию. Турция, как демократическое, светское и социальное государство, основанное на верховенстве закона, уважающее права человека, с глубокой историей и наследием, которое она несет из своего славного прошлого, будет оставаться примером в своем регионе и во всем мире под руководством нашего президента под девизом “Век Турции”.

Дорогие гости,

В рамках приема по случаю Национального дня, посвященного 101-й годовщине основания нашей Республики, мы подготовили для вас несколько культурных программ, но я хотел бы сообщить, что, к сожалению, нам пришлось отменить эту часть программы из-за произошедшего на прошлой неделе в Турции теракта, в результате которого погибли пять человек.

Я хотел бы еще раз поблагодарить всех вас за то, что вы присоединились к нам в этот особенный вечер празднования Дня Республики 29 октября, первого счастливого праздника для меня и моей семьи в Ашхабаде.

Да здравствует Республика!

Да здравствует дружба Турции и Туркменистана. /// nCa, 30 октября 2024 г.

Несколько фотографий с мероприятия: