ИНТЕРВЬЮ: Центральная Азия может расти за счет диверсификации, считает Председатель Правления ЕАБР

Экономическая история Центральной Азии характеризуется впечатляющим ростом, но для сохранения этой траектории и достижения устойчивого, долгосрочного развития регион должен выйти за рамки сырьевых секторов. По словам Николая Подгузова, председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР), который инвестировал в широкий спектр отраслей в регионе, Центральная Азия не только извлекает выгоду из своих огромных природных ресурсов, но это также служит опорой для индустриализации, необходимой для будущего процветания.

«С 2000 года мы наблюдаем, что ВВП на душу населения в Центральной Азии почти утроился, что является весьма впечатляющим показателем роста», – сказал Подгузов в интервью bne IntelliNews. Однако, несмотря на эти достижения, Центральная Азия по-прежнему отстает от развитых стран по уровню жизни. Путь вперед, утверждает он, очевиден: «Если мы хотим быстрого и устойчивого роста, индустриализация имеет решающее значение. Промышленность позволяет странам продвигаться вверх по цепочке создания стоимости, создавая больше рабочих мест, повышая доходы и заработную плату».

Подгузов оспаривает мнение о том, что Центральная Азия может процветать, продолжая уделять особое внимание своим природным ресурсам. «Не каждая страна в регионе может специализироваться на добыче сырья», – сказал он. Что еще более важно, он утверждает, что диверсификация необходима для построения современной и устойчивой экономики. «Чтобы сократить разрыв с другими странами со средним уровнем дохода, производство в Центральной Азии должно вырасти примерно в полтора раза по сравнению с текущим уровнем».

Экономические преобразования

По мере того как Центральная Азия продвигается по этому пути, ЕАБР играет важную роль в ее экономических преобразованиях. Базирующийся в Алматы банк развития, который уделяет особое внимание негосударственным проектам и частному сектору, осуществил значительные инвестиции в инфраструктуру и промышленное развитие региона. «Почти весь инвестиционный портфель нашего банка сосредоточен в этих областях», – говорит Подгузов.

Только в 2022 и 2023 годах банк инвестировал 3,8 миллиарда долларов, что превышает объем негосударственного финансирования от других многосторонних банков развития (МБР) в своих государствах-членах. В настоящее время оплаченный капитал банка развития составляет $1,5 млрд, а его совокупный инвестиционный портфель к середине 2024 года достиг $15,3 млрд. На каждый доллар, внесенный акционерами ЕАБР, банк мобилизовал десять долларов инвестиций в своих странах-участницах: Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызской Республике, России и Таджикистане. Ожидается, что проекты, поддерживаемые ЕАБР, создадут около 37 000 постоянных рабочих мест и принесут ежегодные налоговые поступления в размере 1,4 млрд долларов США.

«Самое главное, что эти проекты направлены на повышение уровня жизни более чем 200 миллионов человек по всему Евразийскому региону», – сказал Подгузов.

Текущая стратегия ЕАБР, рассчитанная на период 2022-2026 годов, направлена на укрепление его роли как банка развития в регионе в соответствии с целями устойчивого развития (ЦУР) и стандартами в области окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG), рассказал Подгузов bne IntelliNews.

Приверженность банка диверсификации отражена в его стратегических инвестициях в целый ряд секторов, включая транспортную инфраструктуру, цифровизацию и управление водными ресурсами. “Наш вклад улучшает взаимодействие и поддерживает развитие новых отраслей, которые необходимы для построения устойчивой и современной экономики”, – говорит Подгузов. ЕАБР наращивает инвестиции в экономики Армении, Кыргызстана и Таджикистана, намереваясь увеличить объем финансирования в четыре раза и довести его до 500 млн долларов к 2026 году.

Перспективы дальнейшего роста

Заглядывая в будущее, Подгузов оптимистично оценивает перспективы роста в Центральной Азии. «Центральная Азия – большой и быстро развивающийся регион, и мы наблюдаем здесь впечатляющий прогресс», – говорит он. «За последние 23 года экономика региона росла в среднем на 6,4%. Для сравнения, за тот же период развивающиеся рынки выросли на 5,2%, а мировая экономика – всего на 3,6%. Таким образом, Центральная Азия опережает как развивающиеся рынки, так и среднемировые показатели».

В последнее время регион продемонстрировал устойчивость перед лицом вызовов: в 2021-2023 годах рост ВВП составил в среднем 4,5%. ЕАБР ожидает, что эта тенденция сохранится, прогнозируя совокупный рост ВВП Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана на уровне более 5,5% в 2025-2026 годах. Казахстан, в частности, будет лидировать по экономическому росту среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Показатели Центральной Азии подчеркивают силу и потенциал региона», – сказал Подгузов. Регион располагает хорошими возможностями для достижения устойчивого, долгосрочного роста за счет диверсификации и стратегических инвестиций в инфраструктуру и промышленность.

Комментируя роль ЕАБР в поддержке экономического роста в регионе, он добавил: №Мы фокусируемся на инвестировании в ключевые инфраструктурные проекты в области транспорта, электроэнергетики и основных отраслей промышленности, таких как химическая промышленность, нефть и газ, металлургия, информационные технологии и сельское хозяйство. Однако наша роль выходит за рамки финансирования – мы рассматриваем себя как партнеров в области развития. Согласовывая наши проекты с конкретными потребностями каждой страны, мы стремимся способствовать долгосрочному процветанию всей Центральной Азии».

Окно возможностей

Другим важным фактором, работающим в пользу Центральной Азии, является ее демография. При населении в 79 миллионов человек, которое растет на 1,6% в год, в регионе имеется большая и постоянно растущая рабочая сила. Это контрастирует с другими частями региона Европы с формирующимся рынком, где большинство стран страдают от долгосрочного сокращения численности населения из-за сочетания эмиграции и низкого уровня рождаемости.

Подгузов с оптимизмом смотрит на экономические последствия такого роста населения. Он рассматривает это явление как “демографическое окно возможностей”, которое продлится в течение следующих 15-20 лет.

«Экономика региона растет в среднем на 6,4% в год, достигая 458 миллиардов долларов», – сказал Подгузов. Он считает, что растущее население и стратегическое расположение Центральной Азии помогут ей извлечь выгоду на внешних рынках и укрепить свое значение в Евразии.

Улучшение транспортных связей

Одним из важнейших элементов экономического будущего Центральной Азии является ее способность расширять связи за счет улучшения инфраструктуры.

«Регион, не имеющий выхода к морю, сталкивается со значительными проблемами, когда речь заходит о стимулировании регионального развития и экономического роста», – признал Подгузов.

Центральная Азия занимает стратегическое положение в Евразии, и Подгузов рассматривает ее потенциал в качестве транзитного узла как ключевую движущую силу роста.

Однако он указывает на необходимость модернизации транспортной инфраструктуры – от железных и автомобильных дорог до портов. «Большая часть нашей существующей транспортной инфраструктуры, такой как железные дороги, автодороги и порты, нуждается в серьезной модернизации, чтобы соответствовать растущим объемам торговли и повышать общую эффективность. Мы фокусируемся на таких проектах, как двухпутное движение и электрификация железных дорог, улучшение дорожной сети и расширение портовых мощностей, чтобы это произошло», – сказал он.

Помимо физической инфраструктуры, ЕАБР также работает над улучшением “мягкой” связи с помощью таких инициатив, как оцифровка транспортной документации и совершенствование нормативно-правовой базы. «Если мы сможем вдвое сократить время простоя грузов и транспортных средств на пограничных переходах, экспорт из стран Центральной Азии может увеличиться на 18%», – отметил Подгузов.

«Конечно, устойчивость и жизнестойкость имеют решающее значение. Нам необходимо убедиться, что наша транспортная инфраструктура способна противостоять последствиям изменения климата и соответствовать экологическим стандартам».

Государственно-частное партнерство (ГЧП) имеет важное значение для привлечения частного опыта и инвестиций, ускорения развития и модернизации инфраструктуры, повышения эффективности реализации проектов и более эффективного управления рисками во всем регионе.

«ЕАБР полностью привержен преобразованию транспортного ландшафта в Центральной Азии посредством стратегических инвестиций и эффективного использования механизмов ГЧП. «Наша цель – улучшить связь, облегчить торговлю и поддержать устойчивое развитие во всем регионе», – сказал Подгузов.

Стратегическое партнерство

ЕАБР не действует в одиночку в рамках своей миссии по стимулированию экономических преобразований в Центральной Азии. Банк часто сотрудничает с другими МБР и международными институтами. «Мы видим значительный потенциал в сотрудничестве с другими МБР по крупномасштабным проектам развития, обмену знаниями и разработке политики», – пояснил Подгузов.

Одним из ярких примеров – как успешного ГЧП, так и сотрудничества с другими банками развития – является проект строительства Большой Алматинской кольцевой автодороги (БАКАД), который ЕАБР софинансировал совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Исламским банком развития (ИБР).

«БАКАД соединяет ключевые международные маршруты в рамках коридора Восток-Запад, улучшая транспортное сообщение и открывая новые возможности для грузовых перевозок», – сказал Подгузов. Ожидается, что проект уменьшит заторы в Алматы и его окрестностях, крупнейшем городе Казахстана, одновременно стимулируя торговлю во всем регионе. Такие инвестиции, добавляет он, имеют решающее значение для раскрытия потенциала региона как транзитного маршрута между Китаем, Турцией и Европой.

Подгузов также рассказал о сотрудничестве в области исследований с другими МБР, а также о совместном проекте со Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП ООН) и армянским производителем молочных продуктов Yeremyan Farm. Вместе они запустили программу по обеспечению школьников ежедневными порциями молока.

В рамках отдельной инициативы ЕАБР совместно с Организацией Объединенных Наций работает над региональным проектом по управлению водными ресурсами в Казахстане. ЕАБР планирует предоставить около 5,3 млн долларов технической помощи для реализации проекта, который будет направлен на поддержку таких усилий, как цифровизация водного сектора, создание учебных центров по усовершенствованной ирригации, тестирование новых методов экономии воды и развитие правовой и институциональной базы.

Доступ к финансированию

Помимо связуемости, еще одной проблемой для компаний региона является доступ к финансированию, и ЕАБР участвует в модернизации финансовой инфраструктуры по всей Центральной Азии.

В Кыргызстане банк объединил усилия с Финансово-кредитным фондом, Российско-Кыргызским фондом развития и Кыргызской фондовой биржей (КФБ) для модернизации ИТ-систем биржи с целью привлечения международных инвесторов.

Эта инициатива, финансируемая через Фонд технической помощи ЕАБР, является частью более широких усилий по подключению финансовых институтов Кыргызстана к другим рынкам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), позиционируя КФБ как центральную биржевую экосистему в регионе.

В рамках аналогичного проекта в Армении ЕАБР модернизировал торговые платформы Армянской фондовой биржи, сделав рынок более доступным для инвесторов. В период с 2019 по 2023 год эта реорганизация привела к увеличению стоимости аукционов по государственным ценным бумагам на 138% и утроению числа ценных бумаг, котирующихся на бирже.

В Казахстане ЕАБР создает центр исламского финансирования и планирует дальнейшее расширение своего инвестиционного портфеля в Центральной Азии. Учитывая многочисленное мусульманское население региона, исламские финансы представляют собой значительную область роста. ЕАБР также привлекает средства на китайском рынке для поддержки инфраструктурных проектов в Казахстане и регионе, что отражает растущий спрос на расчеты в юанях по мере активизации сотрудничества с Китаем.

Проблемы, связанные с изменением климата

Центральная Азия крайне уязвима к последствиям изменения климата, несмотря на ее относительно низкий вклад в глобальные выбросы парниковых газов (ПГ). Регион уже испытывает на себе такие последствия, как изменение погодных условий, сильные засухи и таяние ледников. Это создает значительные проблемы с доступностью воды, которая необходима для сельского хозяйства, повседневного использования и выработки энергии. В таких странах, как Кыргызстан и Таджикистан, около 90% электроэнергии производится на гидроэлектростанциях, а это означает, что нехватка воды может серьезно сказаться на энергоснабжении, особенно в связи с увеличением спроса на воду в различных секторах.

Для решения этих растущих проблем ЕАБР применяет комплексный подход к борьбе с изменением климата, о чем рассказал Подгузов.

Заглядывая вперед, банк планирует инвестировать более 400 млн долларов в водный и энергетический секторы Центральной Азии в течение следующих трех лет, уделяя особое внимание как смягчению последствий, так и адаптации. Возобновляемые источники энергии являются ключевой частью этой стратегии, поскольку около половины текущих энергетических проектов ЕАБР сосредоточены на ветровой, солнечной и гидроэнергетике. Банк считает, что раскрытие потенциала возобновляемых источников энергии в регионе имеет важное значение для снижения зависимости от ископаемого топлива и повышения устойчивости к изменению климата.

“Переход к более чистым источникам энергии и повышение эффективности являются важнейшими шагами для Центральной Азии”, – сказал Подгузов. Например, в Казахстане банк поддерживает реконструкцию Алматинской ТЭЦ-3, крупной электростанции. Этот проект позволит перевести электростанцию с угольной на газовую генерацию, с целью сокращения выбросов парниковых газов на 62% к 2030 году.

Такие усилия жизненно важны в регионе, где уголь по-прежнему играет доминирующую роль в производстве энергии, а финансирование переходного периода, помогающее промышленным предприятиям и правительствам переходить на экологически чистую энергетику, считается таким же важным, как и “зеленое” финансирование.

В дополнение к энергетическим проектам, ЕАБР уделяет особое внимание улучшению управления водными ресурсами, что является важным вопросом в Центральной Азии, где 80% водных ресурсов региона используются для орошения, а 40% из них теряются из-за устаревшей инфраструктуры. Модернизируя ирригационные системы и внедряя водосберегающие технологии, банк стремится повысить эффективность и сократить потери воды, повышая производительность сельского хозяйства и продовольственную безопасность в регионе. ГЧП необходимы для привлечения инвестиций, необходимых для модернизации этих критически важных систем, говорится в сообщении ЕАБР.

Помимо прямых инвестиций, ЕАБР оказывает поддержку своим государствам-членам в разработке низкоуглеродных стратегий, согласованных с определяемыми на национальном уровне вкладами Парижского соглашения. Располагая текущим портфелем климатического финансирования в размере 900 млн долларов, банк помогает странам перейти к более устойчивой практике, предоставляя техническую помощь и исследования для руководства этим процессом.

В 2021 году банк выпустил “зеленые” и социальные облигации, привлекая 40 млрд тенге ($87 млн) для проектов в области возобновляемых источников энергии, управления водными ресурсами и поддержки малого и среднего бизнеса. Эти облигации были выпущены в соответствии со стандартами Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и подпадают под программу ЕАБР “Зеленые” и “Социальные долговые инструменты”. Банк пересматривает свои инвестиции, чтобы привести их в соответствие с Парижским соглашением, и уделяет все больше внимания усилиям по смягчению последствий изменения климата. /// nCa, 30 октября 2024 г. (первоначально опубликовано Intellinews)