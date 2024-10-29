В МИД Туркменистана состоялась встреча с представителем Государственного департамента США

28 октября 2024 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Рашида Мередова с Послом по особым поручениям Государственного департамента США по мониторингу и борьбе с торговлей людьми Синди Дайер.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с реализацией международных конвенций и общепризнанных норм в гуманитарной сфере.

При этом собеседники отметили системное сотрудничество с США в данном контексте и обменялись мнениями касательно перспективных направлений взаимодействия.///nCa, 29 октября 2024 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)