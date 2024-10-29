News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » В МИД Туркменистана состоялась встреча с представителем Государственного департамента США

В МИД Туркменистана состоялась встреча с представителем Государственного департамента США

By

28 октября 2024 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Рашида Мередова с Послом по особым поручениям Государственного департамента США по мониторингу и борьбе с торговлей людьми Синди Дайер.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с реализацией международных конвенций и общепризнанных норм в гуманитарной сфере.

При этом собеседники отметили системное сотрудничество с США в данном контексте и обменялись мнениями касательно перспективных направлений взаимодействия.///nCa, 29 октября 2024 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)

 

Related posts:

  1. В МИД Туркменистана состоялась встреча со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии
  2. Состоялась третья встреча глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Российской Федерации
  3. В МИД Туркменистана прошла встреча со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии
  4. В МИД Туркменистана состоялась встреча с Послом Азербайджана
  5. В Стамбуле состоялась встреча с представителями Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Турецкой Республики
  6. В МИД Туркменистана состоялась встреча с Генеральным секретарем СНГ
  7. В МИД Туркменистана состоялась встреча с Послом США
  8. В железнодорожном агентстве Туркменистана состоялась встреча с Послом Таджикистана
  9. Министр иностранных дел Туркменистана находится с визитом в Турции – состоялась встреча с Президентом Эрдоганом
  10. В МИД Туркменистана состоялась встреча с афганской делегацией
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan