Центральная Азия становится важным актором в мировой политике

Центральноазиатский регион “шаг за шагом превращается в пространство новых возможностей, совпадения интересов и инклюзивного сотрудничества”, – заявил директор Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) Эльдор Арипов на международной конференции “Новая Центральная Азия: вызовы и возможности в эпоху глобальных преобразований” в Ташкенте в субботу.

Организатором мероприятия выступает Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан (ИСМИ) в партнерстве с Международным институтом Центральной Азии, Университетом мировой экономики и дипломатии и немецким Фондом имени Фридриха Эберта. Форум в УМЭД собрал более 40 экспертов и исследователей из более чем 20 стран Центральной Азии, СНГ, Европы, Азии, Северной Америки и Ближнего Востока.

«Новая Центральная Азия – это регион, который за довольно короткий промежуток времени полностью перевернул представление о себе в позитивном русле», – подчеркнул Элдор Арипов.

С его слов, еще в недалеком прошлом, рассуждая о процессах, протекающих в регионе, многие эксперты говорили о «Центральноазиатских балканах», о том, что Ферганская долина станет «пороховой бочкой», где перекликаются острые территориальные и водные споры, межнациональные противоречия.

“Всего семь лет тому назад наши границы были практически полностью закрыты. Мы были свидетелями конфликтов и минных полей на приграничных территориях, транспортных блокад, высоких торговых барьеров. Ситуацию усугубляла непростая международная обстановка, характеризующаяся глубоким кризисом доверия и эскалацией вооруженных конфликтов, что оказывало непосредственное негативное воздействие на стабильность и устойчивое развитие региона”, – отметил эксперт.

В этих условиях в обществе назревал запрос на радикальные перемены и решение накопившихся проблем. В новой внешнеполитической доктрине Узбекистана, инициированной президентом Шавкатом Мирзиеевым, Центральноазиатский регион был определен в качестве главного приоритета, сказал Элдор Арипов.

“Первоочередной задачей стало нахождение взаимоприемлемых решений всех вопросов на основе принципов открытости, прагматизма и конструктивизма, проактивного диалога на основе равноправия, взаимного уважения и учета интересов”, – отметил он.

По словам директора, новая региональная политика Узбекистана создала условия не только для кардинального улучшения межгосударственных отношений Узбекистана с соседями, но и заложила основы для дальнейшей консолидации и интеграции Центральной Азии в новом формате.

В 2018 году по инициативе президента был запущен формат Центральноазиатского саммита. Этот формат стал не только диалоговой площадкой, но и местом принятия важных политических решений, которые задают основные векторы взаимодействия между странами региона. За последние шесть саммитов были приняты важные концептуальные документы, в том числе долгосрочные. В августе этого года на саммите в Астане была принята Концепция развития регионального сотрудничества “Центральная Азия – 2040”.

“Сегодня благодаря политической воле и совместным усилиям лидеров стран региона удалось изменить современный облик Центральной Азии, трансформировать её в пространство добрососедства, взаимного доверия и сотрудничества. Наши государства создали уникальную региональную модель, устойчивую к внешним вызовам, демонстрируя готовность брать на себя ответственность за общее будущее региона, обеспечение его безопасности и стабильности”, – продолжил Элдор Арипов.

Регион постепенно превращается в пространство новых возможностей, совпадения интересов и инклюзивного сотрудничества. Центральная Азия является емким потребительским рынком и обладает мощным ресурсно-сырьевым потенциалом и богатым человеческим капиталом в своем арсенале, сказал он.

Экономика региона в последние десять лет демонстрирует устойчивый рост (6,2%) вдвое превышая среднемировые показатели (2,6%). Начиная с 2016 года совокупный региональный ВВП увеличился на 60%, достигнув по итогам 2023 года 450 миллиардов долларов..

Центральная Азия становится важной участницей мирохозяйственных связей: объем её внешней торговли за последние 7 лет вырос более чем в 2 раза, достигнув около 225 миллиардов долларов. При этом внутрирегиональная торговля увеличилась в 4,5 раза с 2,4 до 11 млрд долл., отметил эксперт.

«По сути, мы переходим на новую модель экономического развития, основанную на взаимодополняемости экономик и конкурентных преимуществах наших стран. Это, в свою очередь. способствует усилению промышленной кооперации, созданию производственно-технологического пространства и превращению региона в важное звено международной цепочки добавленной стоимости», – подчеркнул Элдор Арипов.

В совокупности данные обстоятельства повышают интерес внерегиональных партнеров к Центральной Азии, превращая регион в точку притяжения мировых держав и ведущих государств. Отражением этого также являются созданные форматы диалога «ЦА плюс». Сегодня функционируют более 10 подобных диалоговых площадок, из них 6 были созданы за последние 5 лет. При этом, начиная с 2022 года, многие из этих форматов проводятся на уровне глав государств – с Китаем, США, Германией, ЕС. В следующем году в это число также войдет и Южная Корея.

Страны Центральной Азии должны воспользоваться этой уникальной геополитической ситуацией, чтобы отстоять общее видение и согласовать приоритеты регионального развития в сотрудничестве с третьими странами, заключил Элдор Арипов. /// nCa, 29 октября 2024 г. (первоначально опубликовано в Tashkent Times)