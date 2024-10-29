Новый век Турецкой Республики

Ахмет Демирок, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Туркменистане.

Мы рады отметить в Туркменистане, который является для нас исторической родиной, 101-ю годовщину основания Турецкой Республики, провозглашённой 29 октября 1923 года. Славный путь турецкого народа из прошлого в будущее начался на нашей исторической родине в Туркестане, распространился на Анатолию и Балканы, был передан Сельджуками Османской империи и, передаваясь, сохранился до наших дней в качестве Турецкой Республики.

Турецкая нация, имеющая древние государственные традиции, приобрела важный опыт со времени основания Республики благодаря совершённым гигантским прорывам. Вдохновляясь глубокой историей, мы гордимся тем, что в новое столетие наша Республика шагнула более сильным государством. По этому случаю мы с благодарностью чтим память основателя нашей Республики Гази Мустафы Кемаля Ататюрка и его соратников, также всех наших героев,основавших нашу Республику и позволивших нам достичь сегодняшних высот процветания и авторитета среди стран мира. Мы стремимся к тому, чтобы Турецкая Республика достигла уровня «выше современных цивилизаций».

Сегодня Турция является современной страной, чья демократия и институты служат образцовыми, чья экономика впечатляет, за дипломатией которой следят с интересом и которая прочно сохранила своё национальное единство и братство. Наша страна стала мировым брендом в сфере науки, культуры, искусства и спорта, промышленности, торговли и международных отношений. Наши учёные, выходцы из сельской Анатолии, получают Нобелевскую премию. Мы гордимся своими всемирно признанными артистами и спортсменами, бьющими мировые рекорды.

В течение первого столетия своего существования Турецкая Республика осуществила исторические реформы во всех областях: от экономики до торговли, от безопасности до правосудия, от образования до здравоохранения, от культуры и спорта до внешней политики. Наша страна стала символом мира, стабильности и развития во всём мире и в ближайшем регионе, и вступает в своё второе столетие с большей динамикой благодаря своим традициям демократии, глубоко укоренившимся институтам, сильной экономике и образованному молодому и динамичному населению.

Турецкая Республика, имеющая глубокую историю и наследие, берущее начало со славного прошлого как демократическое, светское и социальное правовое государство, уважающее права человека, сплотилась воедино с государством и нацией для претворения в жизнь лозунга «Век Турции».

Отношения Турции с братскими странами и географическими регионами, где зарождалась наша древняя культура, являются исключительными. Турция имеет честь быть первой страной, признавшей независимость тюркоязычных государств, включая Туркменистан. Турция также одна из первых стран, поддержавших статус постоянного нейтралитета Туркменистана. Наши глубокие отношения с Туркменистаном, основанные на общности истории, языка, религии и культуры, крепнут с каждым днём на основе сотрудничества и общих интересов.

Туркменистан сделал большой прорыв в развитии под руководством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, стал центром стабильности и процветания в регионе. Я очень рад наблюдать за продолжением развития Туркменистана под руководством Президента Сердара Бердымухамедова и хотел бы заявить, что мы всегда будем идти по этому пути вместе с нашими туркменскими братьями.

Взаимные визиты высокого уровня, которые в последние годы участились, также внесли значительный вклад в приобретение стратегического измерения наших отношений с Туркменистаном. Официальный визит Президента Сердара Бердымухамедова в нашу страну 25–26 октября 2023 года оказался очень полезным с точки зрения дальнейшего укрепления наших отношений и углубления двустороннего сотрудничества. Подписанные в ходе этого визита 13 соглашений способствовали укреплению правовых основ взаимоотношений, а состоявшийся бизнес-форум предоставил важную возможность бизнесменам для обсуждения совместных проектов.

Очень продуктивным оказался и визит нашего вице-президента Джевдета Йылмаза в Ашхабад

5–6 декабря 2023 года. На состоявшемся 7-м заседании Межправительственной Турецко-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству был подписан План действий, состоящий из 88 пунктов, направленных на укрепление нашего сотрудничества в различных областях. В рамках визита также был организован бизнес-форум с участием около 150 турецких бизнесменов, которые обсудили возможности коммерческого сотрудничества.

С точки зрения контактов и визитов 2024 год достойно отразил дух наших отношений. Нам было очень приятно принимать в качестве гостя Национального Лидера, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Анталье по случаю III Анатолийского дипломатического форума. В рамках своего визита уважаемый Национальный Лидер туркменского народа провёл расширенную встречу с нашим Президентом, а также выступил с речью на форуме. Нам также было приятно, что в рамках визита Национальный Лидер туркменского народа удостоил нашего Президента звания «Почётный старейшина народа Туркменистана». В Анталье были подписаны важные документы о сотрудничестве в области энергетики и транспорта.

По случаю 300-летия со дня рождения известного поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги в 2024 году были организованы важные научные и культурные мероприятия как в нашей стране, так и в Туркменистане. Мы гордимся тем, что Президент Сердар Бердымухамедов вручил нашему Президенту юбилейную медаль «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna».

Импульс, достигнутый в наших отношениях с Туркменистаном, находит своё отражение и в торгово-экономическом сотрудничестве. Общий объём торговли в 2023 году составил

2,6 миллиарда долларов. За январь–август 2024 года объём двусторонней торговли достиг 1,532 миллиарда долларов, что на 16% больше, чем за данный период прошлого года. Мы думаем, что в ближайшем будущем под руководством наших глав государств мы достигнем поставленной общей цели – пяти миллиардов долларов торгового оборота.

С момента обретения Туркменистаном независимости турецкие компании успешно завершили в Туркменистане более тысячи проектов. Это свидетельствует о доверии Туркменистана к турецким компаниям. Турецкие компании реализовали важные инфраструктурные проекты в Туркменистане, требующие технологий, такие, как электростанции, линии электропередачи, автомагистрали, жилые дома, торговые центры, университеты, школы, общественные здания, гостиницы, фабрики, музеи, парки, больницы и строительство порта. В настоящее время турецкими компаниями реализуются 19 проектов объёмом

4,4 миллиарда долларов. Мы надеемся увидеть в будущем турецкие компании на втором этапе строительства «умного» города Аркадаг и «Ашхабад-сити». Мы благодарны руководству Туркменистана за доверие, оказанное нашим компаниям.

Туркменистан является уважаемым членом семьи тюркского мира. Мы твёрдо уверены, что сотрудничество в тюркском мире будет ещё больше укрепляться благодаря полноправному членству Туркменистана в Организации тюркских государств. Мы верим, что Туркменистан, занимающий стратегическое положение с точки зрения транспортных маршрутов и энергетических ресурсов, внесёт значительный вклад в развитие тюркского мира.

Мы продолжаем работу по дальнейшему развитию существующего сотрудничества с Туркменистаном. По этому случаю я хотел бы выразить искреннюю признательность Президенту Сердару Бердымухамедову, Национальному Лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову и всем структурам власти Туркменистана, внёсшим вклад в развитие отношений между двумя странами.

Мы гордимся успехами и достижениями Туркменистана и разделяем радость наших туркменских братьев по случаю 33-й годовщины независимости. Мы верим, что Туркменистан продолжит своё развитие в предстоящий период. Уровень достигнутых отношений с Туркменистаном побуждает нас строить будущее вместе по принципу «два государства, одна нация». Я надеюсь, что дружба между двумя странами будет продолжаться вечно. /// nCa, 29 октября 2024 г. (первоначально опубликовано в газете «Нейтральный Туркменистан»)