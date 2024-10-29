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БОМКА 10 способствует эффективной коммуникации пресс-служб пограничных и таможенных ведомств Центральной Азии

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22–24 октября Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10), финансируемая Европейским Союзом, организовала региональный семинар-хакатон для пресс-секретарей пограничных, таможенных и миграционных служб Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Мероприятие, проведенное под руководством европейских экспертов с тематическими презентациями Представительства ЕС в Кыргызстане и Агентства Фронтекс, объединило в себе теорию и практические упражнения, в ходе которых участники познакомились с современными инструментами коммуникации и методами эффективного повествования в освещении вопросов управления границами, миграции и таможенного контроля

В семинаре приняли участие 13 пресс-секретарей из пограничных, таможенных и миграционных служб, что стало первым мероприятием, объединившим пресс-службы всех 5 стран Центральной Азии. Семинар предоставил уникальную возможность обменяться передовым опытом в области корпоративных и общественных коммуникаций среди пресс-служб на региональном уровне, а также позволит соответствующим ведомствам улучшить свои коммуникационные стратегии и подходы. ///nCa, 29 октября 2024 г. (в сотрудничестве с БОМКА)

 

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