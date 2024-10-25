Президент Туркменистана посетил Татарстан – принял участие в Саммите БРИКС и других мероприятиях

Во время своего визита в Казань, столицу Республики Татарстан, Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в саммите БРИКС в качестве приглашенного гостя.

Были и другие мероприятия, не связанные с саммитом.

Президент Туркменистана выступил на саммите БРИКС

Ниже приводится выступление президента Туркменистана на заседании саммита в расширенном составе (БРИКС + Аутрич):

Уважаемые главы государств, дамы и господа!

Прежде всего хотел бы поблагодарить Президента Российской Федерации уважаемого Владимира Владимировича Путина за гостеприимство и радушный приём.

Туркменистан впервые участвует в Саммите БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич». Благодарим за приглашение на столь представительное мероприятие, видим в этом уважительное отношение к Туркменистану.

Как известно, Туркменистан принимает активное участие в усилиях международного сообщества, направленных на достижение и утверждение в мире принципов сотрудничества, взаимного уважения и учёта интересов. Наша страна использует свой нейтральный статус для продвижения миротворческой повестки, обеспечения глобальной и региональной безопасности, утверждения в межгосударственных отношениях культуры равноправного диалога, доверия и предсказуемости.

Важной составной частью внешнеполитического курса Туркменистана является применение модели нейтралитета, инструментов превентивной дипломатии для предупреждения конфликтных ситуаций, искоренения причин их порождающих. Убеждены в том, что в нынешних условиях базовые принципы нейтралитета являются объективно востребованными и при поддержке мирового сообщества способны принести реальную пользу в деле обеспечения глобальной безо­пасности.

В этом контексте следует подчеркнуть особую значимость и высокую эффективность деятельности Регио­нального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, штаб-квартира которого расположена в городе Ашхабад.

Как ответственное государство, Туркменистан предлагает ряд мер, направленных на нормализацию и оздоровление международной обстановки и переход к конструктивным параметрам взаимодействия. В этой связи наша страна выступила в ООН с рядом серьёзных предложений. Таких, в частности, как разработка Стратегии глобальной безопасности, Инициатива придания нейтральным странам статуса приоритетных партнёров ООН в её миротворческих усилиях, а также ряда предложений в контексте создания и укреп­ления региональной безопасности и стабильности.

Знаковым событием в данном контексте стала единогласная поддержка Генеральной Ассамблеей ООН инициативы Туркменистана об объявлении следующего, 2025 года, Международным годом мира и доверия. Рассчитываем, что все государства примут самое деятельное участие в имплементации положений соответствующей Резолюции Генассамблеи.

Международная стратегия Туркменистана опирается на вовлечённость страны в сов­ременные геоэкономические тенденции, инициативное участие в решении актуальных проблем современности, выполнении Целей устойчивого развития, преодолении кризисных ситуаций на экологическом, продовольственном направлениях, создании и утверждении равноправных, справедливых и надёжных путей доступа стран и народов к источникам энергии, чистой воде и воздуху.

Для этого наше государство также выступает с активных и ответственных позиций. Хотел бы привлечь ваше внимание к инициативам Туркменистана в области экономики, энергетики и устойчивого транспорта. В частности, речь идёт о разработке Глобальной рамочной программы перехода к циркулярной экономике.

Другие инициативы – создание Глобального атласа устойчивой транспортной связан­ности и Альянса по глобальной энергетической безопасности и устойчивому развитию.

В целом, говоря о нынешних мировых геоэкономических тенденциях, Туркменистан выделяет одну из их определяющих проблем – повышение значимости развивающихся стран. Они во многом призваны дать новую энергетику в устоявшиеся, но уже требующие конструктивного пересмотра прежние схемы мироустройства, привнести в них новый смысл и предназначение.

В вопросах экологического взаимодействия Туркменистан приоритетное значение уделяет защите и сохранению природного ландшафта в Центральной Азии, морских ресурсов и биоразнообразия на Каспии, рациональному использованию водных и водно-энергетических ресурсов указанных регионов на основе учёта интересов парт­нёров и общепризнанных норм международного права.

Придаём большое значение международному сотрудничеству в гуманитарной сфере, в том числе решению проблем беженцев и лиц без гражданства.

Наша страна также считает важным придание должных импульсов сотрудничеству в культурной, научной, образовательной сферах. Расширение знаний друг о друге, взаимопроникновение культур, традиций, самобытного искусства – это благотворный процесс, объединяющий народы на здоровых, созидательных основах.

Уважаемые участники!

Ещё раз хотел бы поблагодарить организаторов за приглашение к участию в нынешнем заседании, предоставленную возможность выступить и поделиться мнения­ми и предложениями.

В заключение позвольте выразить признательность организаторам форума за созданные условия для успешной и продуктивной работы.

В День ООН Президент Туркменистана встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций

Сегодня [24 октября], в ходе XVI саммита БРИКС, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем. Этот диалог, прошедший в духе сотрудничества, был посвящен текущему состоянию и будущим перспективам стратегических и конструктивных отношений между Туркменистаном и Организацией Объединенных Наций.

Президент Бердымухамедов поздравил Генерального секретаря Гутерриша с Днем Организации Объединенных Наций, выразив уверенность в том, что состоявшиеся обсуждения придадут новый импульс прочному партнерству между Туркменистаном и ООН. Генеральный секретарь выразил благодарность за теплый прием, оказанный ему во время его визита в Ашхабад в начале этого года, и выразил наилучшие пожелания Национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты за его руководящую роль в проведении мирной внешней политики, основанной на принципах открытости и активного международного сотрудничества.

Обе стороны признали важность политики позитивного нейтралитета Туркменистана, признанной международным сообществом и закрепленной в Конституции страны. Как нейтральное государство, Туркменистан продолжает расширять свои глобальные связи и партнерские отношения с ведущими международными организациями, включая ООН. Президент Бердымухамедов подчеркнул, что многоплановое сотрудничество с Организацией Объединенных Наций остается приоритетом для Туркменистана, который полностью поддерживает глобальные инициативы по обеспечению мира, безопасности и устойчивого развития под руководством ООН.

В ходе встречи основное внимание было уделено расширению сотрудничества в приоритетных областях. В ходе переговоров была подчеркнута активная роль Туркменистана на международной арене, поддерживающего прочные отношения с учреждениями ООН, особенно в таких областях, как охрана окружающей среды. Президент Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана тесному сотрудничеству в экологических вопросах, подчеркнув приверженность страны ключевым экологическим конвенциям ООН.

На встрече также была подчеркнута роль Туркменистана как надежного долгосрочного партнера ООН в Центральной Азии – регионе, переживающем стремительное развитие. Страны региона привержены многостороннему сотрудничеству для обеспечения глобального мира и достижения целей устойчивого развития. Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии сыграл важную роль в этих усилиях, работая над достижением конкретных региональных целей.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в области здравоохранения как важнейшую область взаимодействия. Было отмечено многолетнее сотрудничество Туркменистана со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), особенно в области развития общественного здравоохранения, спорта и улучшения медицинского обслуживания, что получило высокую оценку ООН.

Президент Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана дальнейшему расширению конструктивного диалога с ООН, основанного на взаимном уважении и долгосрочном партнерстве. Генеральный секретарь Гутерриш подчеркнул, что Туркменистан остается ключевым партнером ООН в продвижении глобального мира, безопасности и устойчивого развития.

Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова наградили орденом Республики Татарстан “Дуслык”.

Сегодня [24 октября] Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Казани, встретился с главой Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым.

В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями по приоритетным вопросам туркмено-татарского партнерства. В этой связи было подчеркнуто, что одним из главных факторов системного и эффективного двустороннего сотрудничества являются регулярные встречи и контакты на высшем уровне.

После встречи состоялась церемония награждения Президента Туркменистана орденом Республики Татарстан “Дуслык”.

Президент Сердар Бердымухамедов был удостоен этой высокой государственной награды за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Татарстан, другими субъектами Российской Федерации, за значительный вклад в развитие двустороннего торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества.

В торжественной обстановке Раис Республики Татарстан Российской Федерации вручил Президенту Туркменистана орден “Дуслык”, выразив в связи с этим сердечные поздравления и наилучшие пожелания.

После саммита БРИКС Путин выступил на пресс-конференции

Уважаемые дамы и господа!

Только что завершился, успешно завершился XVI саммит БРИКС.

Он стал кульминацией российского председательства в объединении и одним из заметных событий в мировом политическом календаре.

Не раз говорил, что Россия подходит к выполнению обязанностей председателя в БРИКС ответственно. Проведено более 200 мероприятий в тринадцати российских городах. В частности, состоялись многочисленные встречи отраслевых министров, различные конференции были проведены, семинары, Деловой форум. С большим успехом прошли и спортивные игры.

В нынешнем году мы работали уже в обновлённом, расширенном составе, и Россия как председатель в объединении делала всё возможное, чтобы новые члены организации максимально быстро и органично влились в нашу семью. И это у нас, на мой взгляд, получилось.

Новые участники увидели и поняли, что в БРИКС можно работать и добиваться результатов. Они почувствовали, что в нашем объединении есть самое главное – взаимное уважение и обязательный учёт интересов друг друга. Могу с удовлетворением констатировать, что все они принимают самое активное участие в рабочих форумах, выдвигают полезные, перспективные идеи, инициативы.

Что касается непосредственно казанского саммита, в нём приняли участие, вы уже знаете об этом, делегации 35 государств и шести международных организаций. Такая широкая представительность наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС, растущем интересе к взаимодействию с нами со стороны государств, на деле проводящих подлинно независимую, суверенную политику.

У каждого из этих государств свой путь развития, свои модели экономического роста, богатая история, культура. Именно в таком цивилизационном многообразии, уникальном сочетании национальных традиций, безусловно, и кроется сила и огромный потенциал для сотрудничества не только в рамках БРИКС, но и в том большом кругу стран-единомышленниц, которые разделяют цели и принципы деятельности объединения.

Программа саммита была весьма насыщенной. Проведены заседания стран – членов БРИКС в узком и широком составах, сфокусированные на актуальных вопросах деятельности объединения и перспективах расширения партнёрства по трём магистральным направлениям: в сфере политики и безопасности, в торговле и инвестициях, на культурно-гуманитарном треке.

По традиции проведено и заседание в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». Этот формат хорошо себя зарекомендовал и уже даёт возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнёрами из числа государств Глобального Юга и Востока. В нынешнем году российское председательство пригласило на такую встречу лидеров стран СНГ, а также делегации многих государств Азии, Африки, Латинской Америки, как и глав исполнительных органов ряда международных организаций.

Мы обменялись мнениями по ключевым международным проблемам с акцентом на обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Рассмотрели также перспективы взаимодействия между участниками БРИКС и странами Глобального Юга и Востока в интересах инклюзивного устойчивого развития.

Главное, что все без исключения заседания и мероприятия, о которых только что упомянул, прошли в традиционном для БРИКС деловом и открытом ключе, в атмосфере взаимопонимания. Такой конструктивный подход к совместной работе позволил нам в течение трёх дней обстоятельно обсудить самый широкий круг вопросов.

На саммите была одобрена Казанская декларация БРИКС, суммировавшая состоявшиеся дискуссии. Получился, на наш взгляд, комплексный концептуальный документ с позитивной повесткой, устремлённой в будущее. Важно, что в нём подтверждена приверженность всех наших государств построению более демократического, инклюзивного и многополярного миропорядка, основанного на международном праве и уставе ООН, зафиксирована общая решимость противодействовать практике применения нелегитимных санкций, попыткам подорвать традиционные нравственные ценности.

Государства БРИКС настроены на углубление партнёрства в финансовой сфере. Будем и далее уплотнять межбанковскую коммуникацию, заниматься созданием независимых от внешних рисков механизмов взаиморасчётов в национальных валютах.

Суть Казанской декларации

Ниже приводится сокращенная версия Казанской декларации, опубликованной после саммита БРИКС:

Казанская декларация, принятая на XVI саммите БРИКС в Казани, Российская Федерация, 23 октября 2024 года, подтверждает приверженность стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) многосторонности и справедливому мировому порядку.

Ключевые моменты включают:

Укрепление многосторонности: БРИКС поддерживает реформированную, более инклюзивную многостороннюю систему, включая реформу Совета Безопасности ООН, и выступает против односторонних ограничительных мер.

Экономическое сотрудничество: В декларации особое внимание уделяется устойчивому развитию, решению долговой уязвимости и реформированию международной финансовой архитектуры. В ней также поддерживается роль Нового Банка развития в развитии инфраструктуры и рассматривается использование местной валюты в торговле.

Глобальная стабильность и безопасность: БРИКС призывает к мирному разрешению конфликтов, осуждает терроризм и поддерживает усилия в области разоружения. В Декларации выражается обеспокоенность различными региональными конфликтами, включая ситуацию на Ближнем Востоке, Украине и в Судане.

Обмены между людьми: В декларации подчеркивается важность культурных и образовательных обменов, вовлечения молодежи и сотрудничества в области науки, технологий и инноваций.

Ссылка на полный текст Казанской декларации:

https://cdn.brics-russia2024.ru/upload/docs/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf?1729693488382423

В целом, Казанская декларация отражает видение БРИКС более справедливого, многополярного миропорядка и его приверженность решению глобальных проблем посредством сотрудничества и диалога.

Некоторые другие пункты Казанской декларации, отмеченные CNBC:

Глобальное управление и многосторонность

Роль G20: Саммит подчеркнул важность G20 в процессе принятия глобальных решений. “Мы признаем важность продолжения и продуктивного функционирования G20, основанного на консенсусе и ориентированного на достижение конкретных результатов”.

Реформа финансовой архитектуры: Страны БРИКС подтвердили свое обязательство совершенствовать глобальное управление, выступая за создание более гибкой, отзывчивой и представительной многосторонней системы. Это включает в себя реформы международной финансовой архитектуры и содействие инклюзивному росту.

” Мы вновь заявляем о важности дальнейшего укрепления солидарности и расширения сотрудничества стран БРИКС на основе наших общих интересов и ключевых приоритетов и дальнейшего наращивания нашего стратегического партнерства”, – добавили лидеры. “Мы подчеркиваем необходимость реформирования нынешней международной финансовой архитектуры для решения глобальных финансовых проблем”.

Финансовые инновации: Лидеры призвали к внедрению новых финансовых практик. ” Мы приветствуем направленность Механизма межбанковского сотрудничества БРИКС (ММС БРИКС) на продвижение и расширение инновационных финансовых практик и подходов к реализации проектов и рограмм, включая поиск приемлемых механизмов финансирования в национальных валютах”.

Международный валютный фонд: В декларации содержится поддержка сохранения сильного МВФ. ” Мы вновь подтверждаем приверженность поддержанию прочной и эффективной глобальной системы финансовой безопасности при центральной роли Международного валютного фонда (МВФ), основанного на системе квот и обладающего достаточными финансовыми ресурсами.”

Экономическое сотрудничество и национальные валюты

Трансграничные платежи: Ключевым событием саммита стало соглашение об укреплении торговых и финансовых расчетов в национальных валютах. В декларации приветствовалось использование национальных валют в финансовых операциях стран БРИКС и поддерживалась идея создания независимой инфраструктуры трансграничных расчетов.

” Мы признаем широкие преимущества более быстрых, недорогих, более эффективных, прозрачных, безопасных и инклюзивных трансграничных платежных инструментов, основанных на принципах минимизации торговых барьеров и недискриминационного доступа”, – говорится в документе.

Открытый депозитарий БРИКС: Заглядывая в будущее, страны БРИКС договорились изучить инициативы, которые могли бы способствовать дальнейшей интеграции их экономик, такие как создание зерновой биржи БРИКС и изучение возможности создания трансграничной платежной системы БРИКС и перестраховочной компании БРИКС.

Зерновая биржа БРИКС: Стороны приветствовали создание зерновой биржи на базе БРИКС. “Мы приветствуем инициативу российской стороны по созданию в рамках БРИКС зерновой (сырьевой) торговой площадки (Зерновой биржи БРИКС) и ее последующему развитию, в том числе с охватом и других секторов сельского хозяйства”.

Партнерство “БРИКС плюс”: Учитывая растущий интерес со стороны стран Глобального Юга, лидеры одобрили создание категории стран-партнеров БРИКС, приветствуя новые страны-члены, включая Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Готовность к пандемии и охрана окружающей среды

Инициативы в области здравоохранения: На саммите была подчеркнута важность укрепления систем здравоохранения посредством сотрудничества. ” Мы поддерживаем инициативы Центра БРИКС по исследованию и разработке вакцин, дальнейшее развитие Комплексной системы БРИКС раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний и деятельность Исследовательской сети БРИКС по туберкулезу.”

Лидеры также признали угрозу устойчивости к противомикробным препаратам (УПП): “Мы приветствуем итоги 79-й встречи высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) по УПП… и отмечаем своевременность проведения первой конференции БРИКС по УПП в мае 2024 года”. /// nCa, 25 октября 2024 г. (на основе материалов и фотографиями Постоянного представительства Туркменистана при ООН, Официального сайта Президента России, официального сайта Саммита БРИКС, TDH, других СМИ)