OGT 2024: Экологические аспекты при добыче углеводородных ресурсов: Акцент на сокращение выбросов метана и CO2

Последняя 6-ая сессия Международной нефтегазовой конференции OGT 2024 в Ашхабаде рассмотрела экологические аспекты при добыче углеводородных ресурсов.

Туркменистан, обладающий огромными запасами углеводородов, стремится свести к минимуму воздействие на окружающую среду в ходе нефтегазовых операций. Туркменские специалисты добились значительного снижения выбросов в кратере Дарваза за счет внедрения современных методов управления добычей газа. По данным исследования Capterio, объем выбросов природного газа в этом году значительно сократился.

На сессии были рассмотрены стратегии и технологии сокращения выбросов, передовой опыт устойчивого управления ресурсами, экологически чистые практики, продемонстрирована приверженность Туркменистана устойчивому развитию и глобальным экологическим целям.

Докладчики сессии охватили следующие темы:

Айхан Айханов, Начальник отдела по управлению нефтегазовыми ресурсами и внедрению цифровых технологий Кабинета Министров Туркменистана, выступил с ключевым докладом. Он отметил, что Туркменистан полноценно включен в глобальную климатическую повестку и стремится последовательно реализовать принятые обязательства в Рамках Глобального Метанового обязательства. Спикер напомнил о том, что в стране создана межведомственная комиссия в целях усиления контроля и оценки эффективности проводимой работы в различных отраслях экономики в области сокращения выбросы парникового газа, включая метан. При этом был реализован ряд проектов направленных на оценку воздействия выбросов метана, а также предложены технико-экономические рекомендации для их устранения в рамках регионального начинания ЮНЕП, USAID под названием Энергетика-Центральная Азия. Сегодня мир находится в фазе энергетического перехода, однако развитие возобновляемых источников тесно сопряжено с климатической повесткой, согласно общедоступным данным мир не собирается полностью отказываться от ископаемого топлива. Газ и уголь по-прежнему сохраняют рекордные уровни потребления в мире. На газ приходится около 20% энергетического баланса мира.

Махтумкули Акмурадов, Советник по вопросам экологической и водной дипломатии МИД сообщил, что Туркменистан планирует опубликовать третий национальный доклад об изменении климата в декабре 2024 года. В докладе будут представлены данные о выбросах парниковых газов по 2020 год. В 2022 году Туркменистан подготовил новый определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ) в соответствии с Парижским соглашением по климату. Следующий ОНУВ будет подготовлен в 2025 году. Туркменистан представил амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов. Туркменистан представил в секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата свои амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов. Докладчик также рассказал о проекте создания Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата. Целью центра является разработка и реализация механизма трансферта технологий по смягчению последствий изменения климата и достижение устойчивого экономического развития стран Центральной Азии. Центр будет основан на некоммерческой основе и предполагает поэтапный переход на самофинансирование. Финансирование первых трех лет работы центра будет осуществляться правительством Туркменистана.

Байраммырат Пирниязов Директор Научно-исследовательского института природного газа при ГК «Туркменгаз», осветил пути решения проблемы выбросов, связанной с горением кратера Чалджулба (известного как кратер Дарваза). Одно из решение состоит в бурении еще одной скважины, которая позволит производить отбор газа, управлять фильтрационным потоком и сократить неконтролируемые выбросы атмосферу. Эффективность предложенных мер была подтверждена съемками спутников компании Capterio, которые наглядно демонстрируют значительное сокращение горения более чем в два раза с сентября по февраль 2024 год. То есть увеличение объема добычи газа на Чалджулба приводит в зимний период к сокращению уровня горения.

Манфреди Кальтаджироне, Руководитель Международной обсерватории по выбросам метана подчеркнул, что сокращение выбросов метана – это единственный и самый быстрый способ борьбы с изменением климата в краткосрочной перспективе. Он сообщил, что на территории Центральной Азии зафиксированы сотни источников выбросов метана согласно спутниковым снимкам. Туркменистан активно сотрудничает с IMEO в усилиях по снижению выбросов. В частности, IMEO, ЮНЕП разработали совместную программу по сокращению выбросов метана под руководством ЮНОПС, в сотрудничестве с ЕЭК ООН, Постоянным координатором ООН и правительством Туркменистана. Совместная программа направлена на совершенствование политики, правил и правоприменительной практики в области сокращения выбросов метана в нефтегазовом секторе, а также на расширение доступа к международному финансированию. Энергетический сектор обладает наибольшим потенциалом для краткосрочного и экономически эффективного сокращения выбросов.

Марк Дэвис, Генеральный директор компании британской Capterio, осуществляющей мониторинг выбросов, представил технологическую платформу Capterio FlareIntel, которая отслеживает каждую утечку на каждом объекте по всему миру с помощью независимых высокочастотных спутников с высоким разрешением. В Туркменистане существует большая потенциальная возможность производить дополнительный газ, создавать добавленную стоимость, повышать энергетическую безопасность и ускорять переход к энергетике, отметил спикер. Согласно анализу Capetrio, сокращения выбросов метана добавит к общему объему добычи газа в Туркменистане еще 9 млрд.кубометров в год, доведя этот показатель до 85,3 млрд.кубометров. Это дополнительная прибыль в размере 1,4 млрд.долл.США.

Антуан Хальфф, Главный аналитик и соучредитель Kayrros (ведущая компания в области экологической разведки), рассказал о выводах промежуточного доклада по выполнению Глобального Метанового Обязательства, которое было запущено три года назад в Глазго. Это была первая крупная попытка справиться с чрезвычайно мощным парниковым газом, который, по оценкам, ответственен за 30% глобального потепления на сегодняшний день. Компания измерила ежегодные выбросы метана из 13 крупных бассейнов ископаемого топлива, расположенных в девяти основных странах-производителях, включая шесть стран, подписавших ГМО – это Северная Америка (США), регион Ближнего Востока (Иран, Ирак, Кувейт и Алжир), Центральная Азия (Туркменистан и Узбекистан), страны Африки к югу от Сахары (Южная Африка) и Австралия. Совокупные выбросы метана из выбранных стран продолжают расти, а не уменьшаться. У большинства производителей ископаемого топлива выбросы метана значительно выросли по сравнению с уровнем 2020 года (базовый год). Две страны превзошли другие по сокращению выбросов: Австралия и Туркменистан. Обе страны присоединились к ГМО в 2023 году. Выбросы Австралии из бассейна Боуэн, крупного региона добычи угля, сократились на 27%. Сокращение выбросов метана в Туркменистане составило 10% в 2023 году по сравнению с 2020 годом, и теперь, как ожидается, выбросы резко снизятся в результате новых обязательств и политических мер.

Егор Збродко, Специалист энергетического сектора, USAID, рассказал о деятельности USAID по оказанию технической помощи Туркменистану в области борьбы с выбросами метана. Согласно докладу, сжигание газа в Туркменистана в основном связано с попутным нефтяным газом, и общий годовой объем газа, сжигаемого на этих факелах, оценивается примерно в 1 миллиард кубометров. Международное энергетическое агентство сообщает, что в 2023 году выбросы в Туркменистане составили почти 4,7 тысячи килотонн. Агентство утверждает, что из этого показателя сокращение выбросов на 77% технически достижимо, а сокращение на 55% будет достигнуто без каких-либо чистых затрат. Решения по минимизации выбросов могут включать более раннюю замену оборудования, установку средств контроля выбросов и обнаружения утечек.

Клейтон Нэш, глава стратегического развития в американской компании Tegre, подчеркнул необходимость приоритезации действий при достижении нулевых выбросов. Он призвал нефтегазовые компании к более взвешенному подходу к сокращению выбросов. По его мнению, вместо масштабных и часто нереалистичных проектов, компании должны сосредоточиться на небольших, но последовательных шагах. Нэш предложил компаниям детально проанализировать каждый этап своей деятельности – от геологоразведки до переработки нефти.

Агшин Юсифзада, координатор COP29 по устойчивому развитию, анонсировал ключевые инициативы 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Среди них: Фонд климатического финансирования, Бакинская инициатива для инвестиций и торговли, обязательство по созданию “зеленых” зон и коридоров, а также социально-ориентированная программа “Баку Гармония” для сельского хозяйства. ///nCa, 25 октября 2024 г.