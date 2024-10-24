News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » OGT 2024: Туркменистан приглашает иностранных партнеров для разработки каспийских месторождений

OGT 2024: Туркменистан приглашает иностранных партнеров для разработки каспийских месторождений

By

На первой панельной дискуссии конференции OGT 2024 председатель Государственного концерна “Türkmennebit” Гуванч Агаджанов представил информацию о каспийских месторождениях, доступных для инвестиционного партнерства. Это блоки 11, 12, 16, 21 и 23. По всем этим блокам имеются исчерпывающие геологические данные, позволяющие потенциальным инвесторам получить полезную информацию.

Более того, касаясь экологических аспектов деятельности Turkmennebit, Агаджанов указал на несколько возможностей для сотрудничества в области экологии, охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата. Эти направления включают в себя:

• Использование попутного нефтяного газа для газлифтной добычи нефти.
• Закупку компрессоров и энергосберегающего оборудования
• Реализацию проекта по сокращению выбросов метана.

///nCa, 23 октября 2024 г.

 

Related posts:

  1. Открыта регистрация на Международную научную конференцию: «Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты разработки углеводородных месторождений»
  2. Технологии разработки газовых месторождений с низким содержанием сероводорода и использованием углекислого газа
  3. Министр иностранных дел Туркменистана провел онлайн встречу с исполнительным директором UNEP 
  4. Иран и Туркменистан намерены сотрудничать в борьбе с пыльными и песчаными бурями
  5. В Узбекистане стартовал Международный молодежный экологический лагерь
  6. Туркменистан приглашает страны ЦА и ЕС на Ашхабадскую конференцию по мирному диалогу
  7. TESC 2024 – ключевые моменты первого дня международной конференции по экологическим аспектам разработки углеводородных ресурсов
  8. SLB – бронзовый партнёр XXIX Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана – 2024» (OGT 2024)
  9. Нарине Саакян: «ПРООН является одним из крупнейших международных партнеров Туркменистана в вопросах устойчивого развития»
  10. В Ашхабаде запущен проект GIZ «Европейский Союз (ЕС) за «зелёное» развитие Туркменистана: Политический диалог и климатические действия на 2024–2028 гг»
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan