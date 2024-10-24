OGT 2024: Туркменистан приглашает иностранных партнеров для разработки каспийских месторождений

На первой панельной дискуссии конференции OGT 2024 председатель Государственного концерна “Türkmennebit” Гуванч Агаджанов представил информацию о каспийских месторождениях, доступных для инвестиционного партнерства. Это блоки 11, 12, 16, 21 и 23. По всем этим блокам имеются исчерпывающие геологические данные, позволяющие потенциальным инвесторам получить полезную информацию.

Более того, касаясь экологических аспектов деятельности Turkmennebit, Агаджанов указал на несколько возможностей для сотрудничества в области экологии, охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата. Эти направления включают в себя:

• Использование попутного нефтяного газа для газлифтной добычи нефти.

• Закупку компрессоров и энергосберегающего оборудования

• Реализацию проекта по сокращению выбросов метана.

///nCa, 23 октября 2024 г.