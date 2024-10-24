OGT 2024: Туркменистан предпринимает практические шаги по строительству подземного хранилища газа

Государственный концерн «Туркменгаз» активно работает над масштабным проектом по созданию подземного хранилища газа (ПХГ). Это решение призвано обеспечить более стабильные поставки природного газа на внутренний рынок, а также сгладить сезонные неравномерности потребления.

Как стало известно на международной конференции «Нефть и газ Туркменистана 2024»,

«Туркменгаз» совместно с британской компанией GaffneyCline провел скрининг двух подходящих для этой цели структур. Об этом рассказал Начальник управления геологии и разработки концерна Айдогды Бяшимов.

В качестве наиболее подходящей структуры для ПХГ был выбран выработанный продуктивный горизонт газоконденсатного месторождения Оджак.

Газоконденсатное месторождение Оджак находится в северо-восточной части Туркменистана на северной окраине песчаной пустыни Заунгузских Каракумов. Месторождение Оджак было открыто в феврале 1966 года и в настоящее время обеспечивает внутренние потребности в газе.

Согласно предварительным данным, представленным британской компанией GaffneyCline, для реализации проекта потребуется строительство около 130 скважин. Планируется, что ПХГ сможет вмещать до 5 миллиардов кубических метров газа. Тим Дэвис, Менеджер по развитию бизнеса, «Gaffney Cline & Associates» представил больше технических деталей проекта ПХГ в Оджаке. Ниже приводим краткую версию его выступления:

Руководствуясь различными международными руководствами по ПХГ, GCea приступила к детальному изучению Оджакского резервуара при поддержке Туркменгаз, в частности, к изучению характеристик резервуара и динамического поведения.

В частности, подготовлены предварительные проекты скважин, определено количество и местоположение скважин. В настоящее время io Consulting (io Consulting) проводит технико-экономическое обоснование (ТЭО) наземных сооружений.

К настоящему времени были проанализированы все имеющиеся геофизические, геолого-петрофизические данные месторождения Оджак, построена подробная геологическая модель, геомеханическая модель для определения безопасного эксплуатационного предела пластового давления. Были даны рекомендации по сбору дополнительных данных для полной настройки геомеханической модели и возможного создания 4D-модели в будущем.

Для проекта ПХГ в Оджаке были проанализированы данные о скважинах и коллекторах, чтобы определить оптимальную конструкцию насосно-компрессорных труб и скважин. На данном этапе рассматривается варианты строительства вертикальных скважин.

Как будет работать ПХГ в Оджаке:

Начальные запасы: После завершения активной добычи на месторождении останется около 2,6 миллиардов кубических метров газа. Этот объем станет подушечным или буферным газом для нового хранилища.

Закачка газа: В ПХГ будет закачано дополнительно около 4,4 миллиарда кубометров газа в качестве буферного газа.

Сезонные циклы: Планируется, что ПХГ будет работать по следующему циклу: В течение 6 месяцев в хранилище будет закачиваться 5 миллиардов кубических метров газа. После этого следует 3-месячный период, когда хранилище будет находиться в режиме ожидания. В зимний период, когда потребление газа традиционно возрастает, из хранилища будет извлечено 5 миллиардов кубических метров газа.

Для эффективной работы хранилища потребуется значительное количество скважин. По предварительным оценкам, их будет около 130. Кроме того, планируется обустроить специальные мониторинговые скважины, которые позволят отслеживать состояние хранилища и предотвращать возможные утечки газа. ///nCa, 24 октября 2024 г.