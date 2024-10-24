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OGT 2024: Месторождение Галкыныш – одна из крупнейших газовых кладовых мира

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Это месторождение с запасами более 20 триллионов кубометров газа (или более 500 трлн. кубических футов) и толщиной продуктивного горизонта более 600 метров является по-настоящему феноменальным  — вот так охарактеризовал туркменское месторождение «Галкыныш» Стивен Трэверс, Директор британской аудиторской и консалтинговой компании GaffneyCline.

Подробности последней информации о разработке этого супергигантского месторождения Галкыныш, а также о его уникальности рассказала в ходе международной конференции «Нефть и Газ Туркменистана 2024» (OGT 2024) Ирина Лурьева, Заведующая лабораторией, Научно-исследовательский институт природного газа ГК «Туркменгаз».

Вот тезисы ее выступления:

  • Этапы освоения: На данной стадии изученности месторождения Галкыныш прогнозные расчеты показателей разработки предусматривают 7 этапов освоения. В настоящее время в опытно-промышленной эксплуатации находится первый этап освоения месторождения.
  • Сложная геологическая структура: Уникальность месторождения Галкыныш заключается не только в гигантских запасах и большой площади, но еще в том, что этаж газоносности в среднем более 700 м, глубина залегания более 5000 м.
  • В составе газа – около 10 % кислых компонентов.
  • Количество скважин: Действующий фонд эксплуатационных скважин составляет 52 единицы. В активном бурении находятся более 10 скважин.
  • Высокий дебит скважин: Средний проектный дебит газа составляет 1,5 млн кубометров в сутки, а потенциальные возможности пласта позволяют длительное время эксплуатировать скважины с дебитом более 2 млн кубометров. 3 скважины оригинальной конструкции обеспечивают дебит газа около 3 млн кубометров в сутки.
  • Длительный период эксплуатации: По прогнозам, выполненным совместно с компанией GaffneyCline, период постоянного отбора газа по каждому этапу составит более 30 лет.
  • Потенциал добычи: Планируется достичь годовой добычи газа в размере почти 200 млрд. кубометров.

Именно стратегия поэтапного освоения месторождения позволяет регулировать инвестиционный поток, а также при реализации каждого следующего этапа освоения учитывать технологический опыт и геолого-промысловые материалы, полученные по уже работающим скважинам.

Остается множество направлений совершенствования применяемых на месторождении Галкыныш технологий.

Одним из важных направлений исследований является утилизация попутного газа, в частности, серы и углекислого газа. Ученые рассматривают различные варианты закачки этих веществ.

в водоносные структуры как в пределах самого месторождения, так и в близрасположенные структуры, а также закачка в истощенные залежи соседних месторождений.

В этой связи Институт готов обсудить опыт других компаний и найденные ими решения, а также привлечь заинтересованных инвесторов к проблеме утилизации сероводорода и использования серы и углекислого газа. ///nCa, 24 октября 2024 г.

 

 

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