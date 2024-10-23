OGT 2024: Политика Туркменистана в области энергетики основана на многовекторности и нейтральности – Председатель «Туркменгаз» обозначил круг проектов для международных инвесторов

Политическая и экономическая стабильность страны, эффективная правовая база, соответствующая принципам международного права ещё больше повышают авторитет Туркменистана, как надежного партнера для сотрудничества и вклада инвестиций в нефтегазовый сектор, подчеркнул в своем выступлении на флагманской конференции нефтегазового сектора Туркменистана Максат Бабаев, Государственный министр, Председатель ГК «Туркменгаз».

Трехдневная конференции «Нефть и Газ Туркменистана 2024» известная под брендовой аббревиатурой OGT, стартовала в среду в Ашхабаде под девизом «Надёжная, Устойчивая и Чистая Энергия».

Тот факт, что в конференции принимают участие более 800 делегатов из 51 страны мира говорит о растущей инвестиционной привлекательности Туркменистана для иностранных компаний. Это обусловлено политико-экономическими и правовыми предпосылками, создаваемыми в Туркменистане благодаря политике открытых дверей, равноправных и взаимовыгодных межгосударственных отношений, отметил Бабаев, выступая на пленарной сессии по теме «Новые тенденции на глобальном энергетическом рынке и Перспективы взаимовыгодного сотрудничества».

Ниже приводим ключевые заявления из презентации Председателя ГК «Туркменгаз»:

Запасы газа и нефти: Углеводородные ресурсы Туркменистана оцениваются в более чем 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, в том числе 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа, согласно этим цифрам на сегодняшний день Туркменистан занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара.

Этот факт накладывает ответственность на Туркменистан, как надёжного поставщика экологически чистой энергии.

Возобновляемая энергетика: Движение к более зеленой энергии больше не является побочной проблемой, оно стало одной основных проблем для государств производителей, перевозчиков, отраслей и потребителей. Туркменистан уделяет большое внимание экологическим аспектам освоения углеводородных ресурсов и активно развивает сектор возобновляемой энергетики.

В настоящее время происходит активный переход на возобновляемые источники энергии. Согласно оценке Международного Энергетического Агентства доля возобновляемых источников энергии в удовлетворение глобального спроса на энергию продолжит стремительный рост.

В связи с увеличением доли ВИЭ природный газ в настоящее время является экономически эффективным вариантом для решения проблемы перебоев с поставками, являясь подходящей альтернативой, как с точки зрения экологии, так и технологической цепочки.

Туркменистан добивается сокращения выбросов метана: Выступая на климатическом саммите COP28 в Дубае, Президент Туркменистана Сердар Бердымухаммедов объявил о присоединении к глобальному метановому обязательству и дальнейшему продолжению сотрудничества с международными организациями и государственными партнерами, в рамках существующих проектов и программ, направленных на практическую реализацию условий, вытекающих из ГМО.

Туркменистан активно сотрудничает и консультируется с ключевыми международными организациями по вопросам сокращения выбросов метана и в этом важном для нас вопросе активно сотрудничает с различными структурами ООН.

На днях был опубликован отчёт компании KAYRROS «Глобальное обязательство по метану – 3 года спустя – частичный отчёт о ходе выполнения», в котором говорится, что совокупные выбросы метана в Туркменистане из его восточных и западных добывающих регионов, несмотря на кратковременный рост в 2021 году, имеют тенденции к снижению с того пика, даже несмотря на рост добычи нефти и газа.

Совокупные выбросы в 2023 году снизились на 10 % по сравнению с 2020 годом, что является более чем 9%-ным условным сокращением, требуемым для движения к целям 2030 года.

Гигантское месторождение Галкыныш – ведутся переговоры по второму и третьему этапу освоения

Общие запасы месторождения Галкыныш, в совокупности с запасами месторождения Яшлар и Гаракель оценивается в 27,4 триллиона кубометров. В настоящее время Галкыныш находится на стадии опытно-промышленной эксплуатации в рамках первого этапа разработки.

Государственный Концерн «Туркменгаз» ведет активные переговоры с международными инвесторами по 2-му и 3-му этапу разработки. Туркменистан ожидает прорыв в этом вопросе до конца 1-го квартала следующего года.

Туркменский газ на Китайском рынке: Запасы углеводородов недостаточно разведывать и добыть, их необходимо вывести на глобальные рынки с помощью газопроводов.

Введенный в эксплуатацию, в конце 2009 года магистральный газопровод Туркменистан-Китай, который включает в себя 3 параллельные линии, пролегающие по маршрут Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, является ярким примером взаимовыгодного транснационального сотрудничества.

Потребление газа в Китае растёт. Согласно достигнутым ранее договоренностям поставки туркменского природного газа в Китай должны увеличиться до 65 млрд. кубометров в год, после ввода 4-й линии газопровода.

Маршрут новой 4-й линии до КНР будет проложен от границ Туркменистана по территории Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Для обеспечения плановых объемов поставок в КНР дополнительных 25 миллиардов километров в год планируется ввести по эксплуатацию второй этап освоения месторождения Гылкыныш.

В рамках первого этапа освоения месторождения Галкыныш компания «Петрофак», CNPC, Hyundai Engineering обустроили объекты подготовки товарного газа. Компания Chuantsin Drilling engineering company при CNPC пробурила 22 эксплуатационных скважины. В этом году компания CNPC завершила работы по проекту 3 особо сложных скважин на Галкыныше, которые расположены в восточной части первого этапа.

В настоящее время переговоры и согласование деталей контракта о начале бурения скважин, и начале обустройства второго этапа находятся на завершающей стадии.

Экспорт газа в Узбекистан: С начала 2024 года в Узбекистан было экспортировано 1,6 млрд. природного газа из Туркменистана.

Своп через Иран: 19 октября 2024 года между Концерном «Туркменгаз» и министерством электроэнергетической отрасли Республики Ирак был подписан Меморандум о взаимопонимании в области энергетического сотрудничества. В соответствии с меморандумом, ожидается своповые поставки через Иран в Ирак.

Возможности международных инвесторов в инвестиционных проектах государственного концерна «Туркменгаз»:

Бабаев перечислил следующие сферы потенциального партнерства с международными инвесторами:

Инвестиционные проекты по оптимизации добычи газа на зрелых месторождениях

Инвестиционные проекты по химической утилизации нефти и газа

Строительство подземных газохранилищ

EPC контракты на крупные промышленные проекты.

Инвесторам предлагается несколько видов взаимовыгодного сотрудничества, в том числе сервисные контракты на отдельные виды работ – в добывающей, перерабатывающей, строительной, нефтегазовой и химической отраслях, создание совместных сервисных компаний по обслуживанию и ремонту нефтегазового оборудования, такого как газовые турбины, компрессоры, насосное оборудование.

Кроме того, глава «Туркменгаз» обратил внимание международных инвесторов на третий этап разработки месторождения Галкыныш, который будет источником для обеспечения поставок 33 млрд. кубометров товарного газа в год по проекту международного газопровода ТАПИ.

Среди основных факторов способствующих росту привлекательности Туркменистана для иностранных инвесторов, он отметил стабильную экономическую и политическую ситуацию, законодательную базу и государственные гарантии.

«Политика Туркменистана в сфере энергетики основана на принципах нейтральности и многовекторности. Мы открыты к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами», – подчеркнул государственный министр. ///nCa, 23 октября 2024 г.