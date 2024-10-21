Туркменский вуз и Китай подписали меморандум о создании “Мастерской Лу Баня”

Четыре китайских организации и Международный университет нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева (Туркменистан) подписали в пятницу, 18 октября, в городе Сиань (провинция Шэньси) меморандум о взаимопонимании по созданию Мастерской Лу Баня в Туркменистане, передает Синьхуа.

Среди китайских организаций – Сианьский нефтяной университет, который выступает в качестве инициатора китайской стороны, Хэбэйский нефтяной профессионально-технический университет, Китайская национальная нефтегазовая корпорация /CNPC/ и Китайская ассоциация по международному обмену в сфере образования.

Согласно документу, пять сторон будут совместно создавать Мастерскую Лу Баня в Туркменистане, сотрудничать в сфере подготовки академических и неакадемических талантов в таких областях, как геология и поиск месторождений полезных ископаемых, информационные системы и технологии, а также организовывать такие мероприятия, как обмен преподавателями и студентами, сотрудничество в области научных исследований и обмен информацией.

Исполнительный директор секретариата механизма сотрудничества Китай-Центральная Азия У Инцинь в своем выступлении на церемонии подписания меморандума заявил, что “Мастерская Лу Баня” может содействовать занятости выпускников и удовлетворить насущные потребности местных предприятий в технических кадрах, является международным общественным благом, способствующим улучшению благосостояния населения.

У Инцинь считает, что перспективы сотрудничества между Китаем и Центральной Азией обширны, и развитие образования в формате “китайский язык плюс профессиональные навыки” в Центральной Азии имеет демонстрационное значение. Он также выразил надежду на то, что участники проекта “Мастерской Лу Баня” могут подготовить больше высококвалифицированных специалистов и построить новый мост дружбы между Китаем и Туркменистаном.

Напомним, что первая в Центральной Азии Мастерская Лу Баня открылась в конце 2022 года в Таджикистане.

Договоренность о развитии профессионального образования в рамках “Мастерских Лу Баня” была достигнута в рамках формата “Китай-Центральная Азия” в ходе первого саммита в мае 2023 года.

Мастерские Лу-Бань названы так в честь легендарного китайского изобретателя Лу Баня, жившего 2500 лет назад. По преданиям, именно он придумал многие ручные приспособления, которые используются и по сей день.

В наши дни «Мастерская Лу Бань» представляет собой проект международного сотрудничества в области профессионального образования, который реализуется с 2016 года под эгидой Тяньцзиньского бюро образования при поддержке Министерства образования КНР. В «Мастерских Лу Бань» обучают будущих специалистов по автоматизации производства, энергетике, строительству, транспорту, связи, IT-технологиям и даже традиционной китайской медицине. Сеть специализированных учебных центров «Мастерской Лу Бань» успешно функционируют в более чем двадцати странах Азии, Европы и Африки. ///nCa, 21 октября 2024 г.