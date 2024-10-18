ПРООН поддерживает участие Туркменистана в межрегиональном диалоге по гендерному равенству и инклюзивному климатическому действию

ПРООН в Туркменистане способствовала участию делегации Туркменистана в межрегиональном диалоге «Инвестирование в гендерное равенство и инклюзивное климатическое действие», который состоялся в Стамбуле, Турция, 17-18 октября 2024 года. Мероприятие было организовано совместно Региональным Центром ПРООН в Стамбуле и Центром ОЭСР в Стамбуле и было сосредоточено на продвижении гендерно ориентированного климатического действия и содействии сотрудничеству между различными регионами.
Этот диалог собрал ключевых заинтересованных сторон из правительств, парламентов, гражданского общества и частного сектора из Центральной Азии, Южного и Западного Кавказа, Западных Балкан и других регионов. Участники приняли участие в значимых обсуждениях по интеграции гендерного равенства в национальную и региональную климатическую политику с целью продвижения перехода к углеродно-нейтральной экономике при одновременном расширении прав и возможностей женщин как лидеров в области адаптации к изменению климата и смягчения его последствий.
Мероприятие послужило важной платформой для обмена передовым опытом, формирования политических рамок и укрепления обязательств в преддверии COP29, который пройдет в Баку, Азербайджан, с 11 по 22 ноября 2024 года, и COP30, который состоится в Бразилии в 2025 году. Участники, сделав гендерное равенство центральным элементом климатических действий, стремились обеспечить, чтобы будущие усилия в области климата были как инклюзивными, так и эффективными. ///nCa, 18 октября 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)