News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » ПРООН поддерживает участие Туркменистана в межрегиональном диалоге по гендерному равенству и инклюзивному климатическому действию

ПРООН поддерживает участие Туркменистана в межрегиональном диалоге по гендерному равенству и инклюзивному климатическому действию

By

graphical user interface

ПРООН поддерживает участие Туркменистана в межрегиональном диалоге по гендерному равенству и инклюзивному климатическому действию

ПРООН в Туркменистане

ПРООН в Туркменистане способствовала участию делегации Туркменистана в межрегиональном диалоге «Инвестирование в гендерное равенство и инклюзивное климатическое действие», который состоялся в Стамбуле, Турция, 17-18 октября 2024 года. Мероприятие было организовано совместно Региональным Центром ПРООН в Стамбуле и Центром ОЭСР в Стамбуле и было сосредоточено на продвижении гендерно ориентированного климатического действия и содействии сотрудничеству между различными регионами.

Этот диалог собрал ключевых заинтересованных сторон из правительств, парламентов, гражданского общества и частного сектора из Центральной Азии, Южного и Западного Кавказа, Западных Балкан и других регионов. Участники приняли участие в значимых обсуждениях по интеграции гендерного равенства в национальную и региональную климатическую политику с целью продвижения перехода к углеродно-нейтральной экономике при одновременном расширении прав и возможностей женщин как лидеров в области адаптации к изменению климата и смягчения его последствий.

a person sitting in front of a laptop
ПРООН в Туркменистане

Мероприятие послужило важной платформой для обмена передовым опытом, формирования политических рамок и укрепления обязательств в преддверии COP29, который пройдет в Баку, Азербайджан, с 11 по 22 ноября 2024 года, и COP30, который состоится в Бразилии в 2025 году. Участники, сделав гендерное равенство центральным элементом климатических действий, стремились обеспечить, чтобы будущие усилия в области климата были как инклюзивными, так и эффективными. ///nCa, 18 октября 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан) 

 

Related posts:

  1. ПРООН поддерживает Правительство Туркменистана в координации, мониторинге и отчетности в области прав человека и реализации ЦУР 16
  2. ПРООН в Туркменистане представила педагогам страны новую региональную инициативу по климатическому образованию
  3. ПРООН поддерживает сотрудничество судебной системы Туркменистана с Форумом судей Восточной Европы и Центральной Азии
  4. ПРООН поддерживает Правительство Туркменистана в подготовке к Диалогу с КЛРД
  5. ПРООН поддерживает Правительство Туркменистана в подготовке к Диалогу с Советом ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору
  6. ПРООН поддерживает Туркменистан в изучении передового опыта создания Национального превентивного механизма
  7. ПРООН поддерживает Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в укреплении потенциала лабораторной службы
  8. Председательство Казахстана в Диалоге женщин стран Центральной Азии завершилось конференцией по противодействию гендерному насилию
  9. ПРООН поддерживает молодежное предпринимательство в Туркменистане
  10. Глава РЦПДЦА принял участие в мероприятии по случаю старта председательства Кыргызстана в Диалоге Женщин-Лидеров
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan