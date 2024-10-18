Глава РЦПДЦА открыл параллельное мероприятие по защите критически важной энергетической инфраструктуры в Ашхабаде

Спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии и Глава РЦПДЦА Каха Имнадзе открыл параллельное мероприятие по защите критически важной энергетической инфраструктуры от террористических атак, организованное Управлением ООН по борьбе с терроризмом (УКТ ООН) при поддержке правительств Туркменистана и Российской Федерации. Мероприятие состоялось в рамках экспертной встречи «Улучшение критически важной энергетической взаимосвязанности: содействие сотрудничеству и достижение устойчивого развития» 16–17 октября 2024 года в г. Ашхабаде.

Параллельное мероприятие было посвящено повышению осведомленности о террористических угрозах и вызовах, с которыми сталкивается критическая важная энергетическая инфраструктура, посредством обсуждения на уровне экспертов международного передового опыта.

В ходе своего выступления Каха Имнадзе подчеркнул, что «поддержание непрерывной доступности энергетических ресурсов является важным для устойчивого экономического развития, социального благополучия и экологической устойчивости. Даже кратковременное перекрытие выработки, передачи или распределение энергии может вызвать цепной эффект в других государственных секторах, начиная от общественного здравоохранения и транспорта до снабжения продовольствием и водой. Поэтому внимание государств-членов ООН к безопасности критически важной инфраструктуры растет, в том числе посредством резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН».

В обсуждении приняли участие более 30 человек, представляющих власти, Туркменистана, региональные организации, дипломатическое сообщество и структуры ООН. ///РЦПДЦА, 18 октября 2024 г.