Древнее поселение в Туркменистане «Парз-депе» открывает свои тайны

Реджеп Джоммыев,

археолог, старший научный сотрудник Института истории и археологии Академии наук

Весной этого года на историко-культурном объекте «Парз-депе» начались археологические раскопки. Основной целью исследований было углублённое изучение стратиграфии культурных слоёв памятника, что позволило бы определить периоды проживания на данной территории, а также выявить информацию об экономических и культурных связях населения с другими пунктами региона. Раскопки проводились от самой высокой точки памятника до нетронутого субстрата, что позволило охватить значительный временной период в развитии культуры «Парз-депе».

Для более точного анализа слоёв и культурных пластов в юго-восточной части внутренней цитадели была расчищена ранее исследованная яма размером 4х4 метра. Раскопки в ней продолжались до 16 яруса, общая глубина составила 8,5 метров. Исследования начались с уровня 12 яруса, где были найдены керамические черепки, характерные для периода энеолита. При дальнейшем исследовании выявлены стены, пролегающие через 13 ярус, высотой 48 см и шириной 28 см. Эти стены свидетельствуют о едином возрасте слоёв 12 и 13 ярусов, что подтверждается найденными в этих слоях костями крупного рогатого скота и фрагментами горшков. Предполагается, что эти ярусы относятся к позднему энеолиту (2,7-0,5 тыс. лет до н. э).

В 14 ярусе был обнаружен двухкамерный очаг, размеры которого составляли 100 х 77 см, с высотой сохранившейся стены от уровня пола 20-21 см. Очаг использовался долгое время, его стены не раз были обновлены и оштукатурены. Внутренняя стенка очага выполнена из глины и небольших керамических фрагментов, без использования гальки, что свидетельствует о развитии техники изготовления очагов. Внешние стороны очага часто подвергались воздействию огня, что указывает на его активное использование. На восточной стороне очага, в его юго-западной части были найдены останки ребёнка с ожерельем, что может говорить о ритуальном характере захоронения.

На уровне 15 яруса под двухкамерным очагом были найдены три энеолитических горшка, которые пострадали от возгорания, произошедшего в очаге. Один из найденных сосудов был украшен треугольными фигурами, напоминающими речные волны, и обрамлён двенадцатью линиями, что имеет большое значение для изучения раннего искусства той эпохи. Горшки были восстановлены в первоначальном виде, планируется их передача в Историко-краеведческий музей города Аркадаг, так как памятник «Парз-депе» относится к территории города.

При исследовании стратиграфии на глубине 16 яруса было найдено множество предметов, включая фрагменты керамики, мелкие кости крупного рогатого скота и изделие из меди в форме миниатюрной ложки размером 8 х 11 см. Для определения состава металла был проведён химический анализ. На этом же уровне обнаружены фрагменты глиняных стен и сосудов, которые относятся к раннему энеолиту. Стены, найденные в этой части раскопок, находились ниже уровня пола двухкамерного очага, относящегося к 15 ярусу, и относятся к нижнему строительному горизонту.

Подводя итоги, можно утверждать, что керамика, обнаруженная в слоях памятника «Парз-депе», демонстрирует эволюцию технологии производства и художественного оформления, начиная с 12 и вплоть до 16 яруса. Керамические изделия различных периодов демонстрируют непрерывное совершенствование, что свидетельствует о важной роли «Парз-депе» в развитии гончарного ремесла региона. Характерные для эпохи энеолита узоры, такие как треугольные фигуры и волнистые линии, отражают художественные и культурные традиции тех времён.

Раскопки также выявили, что в период проживания на территории «Парз-депе» новые постройки возводились на месте старых зданий, которые служили фундаментом для новых сооружений. Этот процесс привёл к формированию культурного слоя значительной толщины и образованию холма, на котором существовали поселения. Примером подобного подхода к строительству служат обнаруженные стены и горшки, находившиеся под новыми зданиями, что подтверждает непрерывность проживания на этом месте. Изучение «Парз-депе» продолжается. ///первоначально опубликовано на сайте «Туркменистан: Золотой Век», 17 октября 2024 г.