В Туркменистане состоялась вторая встреча председателей парламентов государств Центральной Азии и Республики Корея

14 октября в Ашхабаде прошла вторая парламентская встреча в формате Центральная Азия-Корея.

В мероприятии приняли участие председатель Национальной Ассамблеи Республики Корея У Вон Шик, председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова, председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев, спикер Мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов, председатель Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоир Зокирзода, председатель Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддин Исмоилов и парламентарии стран-участниц форума.

Выступавшие на пленарной сессии «Партнёрство во имя мира, процветания и взаимного доверия» отметили, что в последние годы, наряду с традиционными вопросами повестки дня по многостороннему сотрудничеству между государствами Центральной Азии и Республики Корея, межпарламентский диалог приобретает значение и в реализации соглашений на высшем уровне, а также в расширении практического сотрудничества. Большую роль в этом призваны играть межпарламентские Группы дружбы, деятельность которых является эффективным инструментом взаимопонимания между братскими народами.

Внешнюю политику Туркменистана определяет философия Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, выраженная в формуле «Диалог – гарантия мира». Подчёркивая, что Туркменистан придаёт большое значение укреплению мира и доверия, дружбы и взаимопонимания между народами, председатель Меджлиса Туркменистана Д.Гулманова акцентировала внимание на теме встречи – укрепление партнёрства во имя мира и устойчивого развития.

На фоне глубокой трансформации мироустройства, глобальных климатических и демографических вызовов, роста напряжённости и недоверия между государствами предложенная тема особенно актуальна, подчеркнул Е. Кошанов (Казахстан). Именно конструктивный диалог и взаимное доверие становятся ключевыми в преодолении современных вызовов и в урегулировании проблемных вопросов.

«Только совместными усилиями, тесным сотрудничеством, взаимным доверием и взаимопониманием мы сможем придать позитивный импульс процессу обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития», – уверен М. Зокирзода (Таджикистан).

Развивая тему встречи, Н. Шакиев (Кыргызстан) сказал: «Экономическое благополучие народов наших стран напрямую зависит от качества нашего взаимодействия. Взаимное доверие – основа любого успешного партнёрства. Через открытый диалог и активное взаимодействие между парламентами мы можем укрепить это доверие. Мы должны признать, что доверие касается не только сферы дипломатии и экономики, но и является ключевым элементом внутренней политики страны».

В контексте обсуждения главной темы встречи Н. Исмоилов (Узбекистан) приветствовал объявление Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана 2025 года Международным годом мира и доверия.

Спикер У Вон Шик (Корея) высоко оценил усилия Центральной Азии по созданию новых умных городов, основанных на цифровой и экологичной инфраструктуре, для устойчивого роста, а также меры, предпринимаемые регионом по реагированию на климатический кризис. “Корея также стремится преодолеть климатический кризис, поддерживая производительность существующих основных отраслей промышленности, таких как автомобилестроение, нефтехимия и полупроводники, одновременно развивая информационно-коммуникационную, аэрокосмическую и новые отрасли, а также расширяя исследования в области возобновляемых источников энергии и низкоуглеродных производств”, – пояснил он.

Завершая основную сессию, У Вон Шик подчеркнул необходимость солидарности во имя мира, заявив, что “в конечном счете стабильность и мир поддерживают все”. Он призвал “Корею и Центральную Азию, которые дружат более 1500 лет, выйти за рамки простых друзей и стать надежными партнерами, которые вместе будут процветать в быстро меняющемся новом мировом порядке.”

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Во второй половине дня работа форума продолжилась в двух сессиях: «Экономическое сотрудничество, цифровая экономика и промышленность» и «Сотрудничество между странами Центральной Азии и Республикой Корея для смягчения последствий изменения климата на пути достижения Целей устойчивого развития».

Центральная Азия – сильный, единый и открытый к сотрудничеству регион — эта мысль рефреном звучала во всех выступлениях как на пленарной, так и на тематических сессиях.

Говоря об интеграционных процессах, председатель парламента Узбекистана отметил рост товарооборота более чем в 2,5 раза, увеличение объёма взаимных инвестиций почти в 6 раз, притока прямых инвестиций на 45 процентов, увеличение почти в два раза показателей внутрирегионального туризма. Немало примеров кооперации есть в сфере бизнеса и гуманитарного обмена. Центральноазиатский регион становится одним из важных центров не только экономического роста и инвестиционной активности, но и вновь возвращает себе историческую роль транспортного узла.

Страны Центральной Азии выступают с единой позицией по многим актуальным вопросам глобальной и региональной повестки. Сегодняшний форум ещё раз подтверждает общий настрой на продолжение открытого и конструктивного диалога, нацеленность на достижение конкретных, практических результатов, сказал Н.Исмоилов.

Председатель парламента Казахстана напомнил, что на прошедшей в Астане Шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии была принята Концепция развития региональной кооперации «Центральная Азия – 2040», которая заложила базовые принципы и ключевые направления многогранного ­взаимодействия для того, чтобы сделать Центральную Азию регионом мира, партнёрства и процветания. Сегодняшний этап развития и становления как единого региона Президент Республики Казахстан назвал «Ренессансом Центральной Азии», подчеркнул Е. Кошанов.

Как единый регион в плане развития сотрудничества рассматривает страны Центральной Азии и корейская сторона. Отмечая совместные усилия Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана для реализации потенциала социально-экономического роста и национальные приоритеты, о которых говорили представители национальных парламентов стран региона, корейская сторона в числе актуальных и перспективных направлений отметила промышленную диверсификацию, транспорт, развитие экономических и инвестиционных связей, цифровых технологий, инноваций и искусственного интеллекта, подготовку кадров специалистов, климатическую повестку и «зелёную» энергетику.

В ходе Специальной сессии по экономическому сотрудничеству, цифровой экономике и промышленности генеральный секретарь Национальной ассамблеи Республики Корея Джо Осеоп представил Корейско-Узбекский центр редких металлов, совместный исследовательский проект по технологии производства редких металлов, в качестве примера промышленного сотрудничества Кореи и Центральной Азии. Он подчеркнул необходимость взаимного роста посредством взаимодополняющего экономического сотрудничества между Центральной Азией, обладающей богатыми минеральными ресурсами и многочисленной молодой рабочей силой, и Кореей, ведущей страной в области информационно-коммуникационных технологий.

По итогам второй встречи спикеров парламентов государств Центральной Азии и Республики Корея принята Совместная декларация.

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В рамках второй встречи председателей парламентов государств Центральной Азии и Республики Корея состоялась вторая туркмено-корейская консультативная встреча с участием представителей Меджлиса Туркменистана и Национальной ассамблеи Республики Корея.

Как отмечалось, регулярно проводимые встречи придают импульс укреплению связей двух стран. Особый акцент был сделан на том, что важной составляющей межгосударственного диалога выступают межпарламентские отношения. В качестве примера было приведено участие делегации во главе с Председателем Меджлиса Туркменистана в первой встрече спикеров парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея, состоявшейся в сентябре 2023 года в Сеуле.

Вместе с тем обсуждались актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия, включая сферы транспорта, энергетики, высоких технологий, науки, образования, здравоохранения, спорта, туризма, изменения климата и охраны окружающей среды.

Сегодня же на полях второй встречи Председатель Меджлиса Д.Гулманова встретилась с Председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Е.Кошановым, Председателем Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана М.Зокирзода, спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Н.Исмоиловым, а также состоялись двусторонние встречи межпарламентских Групп дружбы. ///nCa, 15 октября 2024 г. (по материалам TDH и газеты «Нейтральный Туркменистан»)