TurkmenYouth4SDGs: Молодежь занимает центральное место в устойчивом развитии

В рамках празднования Всемирного дня городов 2024 года Программа развития ООН в Туркменистане в партнерстве с Институтом международных отношений Министерства иностранных дел организовала увлекательную молодежную сессию под названием #TurkmenYouth4SDGs в здании ООН в Ашхабаде.

Это увлекательное мероприятие собрало экспертов ПРООН и студентов-энтузиастов, чтобы обсудить, как молодое поколение может сыграть ключевую роль в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР). Дискуссии охватывали широкий круг тем – от строительства устойчивых городов до внедрения методов ответственного потребления и обращения с отходами.

Специалисты ПРООН из проекта “Устойчивые города” поделились ценной информацией о лучших международных практиках в области управления отходами и потребления, а также рассказали о том, как отдельные люди могут значительно сократить свой углеродный след.

ПРООН в Туркменистане регулярно проводит открытые дискуссии с молодежью по вопросам климата, подчеркивая жизненно важную роль молодого поколения как ключевых партнеров в борьбе с изменением климата. Цель этих бесед – повысить экологическую осведомленность молодежи и вдохновить ее на активное участие в усилиях по преодолению климатического кризиса. ///ПРООН в Туркменистане