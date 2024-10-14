SLB – бронзовый партнёр XXIX Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана – 2024» (OGT 2024)

В последние годы сфера энергетики претерпевает глобальные изменения, все больше стран выбирают “зеленую” энергию в контексте борьбы с изменением климата. Переход на возобновляемые источники энергии стал ключевым шагом на пути к устойчивому развитию. Вопросы изменения климата и снижения выбросов метана находятся в центре внимания на последних международных энергетических конференциях в Туркменистане.

С 23 по 25 октября пройдет XXIX Международная конференция и выставка “Нефть и газ Туркменистана – 2024” (OGT 2024), являющаяся площадкой для обмена опытом, укрепления партнерских связей и разработки стратегий в нефтегазовой отрасли. Ведущее мероприятие регионального и международного масштаба соберет высокопоставленных руководителей для всестороннего обсуждения ключевых вопросов, связанных с реализацией нефтегазовых проектов и укреплением международного сотрудничества. Участники конференции получат доступ к актуальной информации о приоритетных проектах и направлениях инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана.

SLB (ранее известная как Schlumberger) — это глобальная технологическая компания, которая способствует инновациям в энергетике ради сбалансированной планеты. С присутствием в более чем 100 странах и сотрудниками, представляющими почти в два раза больше национальностей, мы ежедневно работаем над инновациями в нефтегазовой отрасли, внедряем цифровые технологии в большом масштабе, декарбонизируем промышленность и разрабатываем и масштабируем новые энергетические системы, которые ускоряют энергетический переход.

24 октября 2022 года компания провела ребрендинг, став SLB, представив свою новую идентичность, которая символизирует стремление SLB двигаться дальше и быстрее, обеспечивая удовлетворение энергетических потребностей мира сегодня и прокладывая путь для будущего энергетического перехода. Бренд SLB опирается на почти столетний опыт инноваций в технологиях и индустриализации в сфере энергетических услуг. Компания несколько лет закладывала основу для своего растущего фокуса на технологиях, связанных с низко- и углеродно-нейтральной энергетикой, продолжая при этом стимулировать инновации, декарбонизацию и повышение эффективности для нефтегазовой отрасли.

За более чем 30 лет деятельности в Центральной Азии компания SLB выросла в крупного и независимого игрока на рынке, предлагающего своим клиентам услуги высокого качества в области геологоразведки, бурения и контроля добычи углеводородов. Деятельность SLB в Туркменистане началась в 1993 году, и за это время компания успешно поработала и продолжает предоставление услуг почти на всех перспективных месторождениях Туркменистана,таких как Галкыныш,Узынада, Готурдепе,, Челекен и Бурун.

В Каспийском регионе компания SLB внедрила несколько технологий, включая:

SandView – технология определения попадания песка в скважину и определения его дебита. Она позволяет обнаруживать до 1500 ударов песчинок в секунду и определяет размер частиц с помощью интеллектуального анализа в режиме реального времени;

Гравитационная набивка – технология предотвращения выноса песка в процессе всего срока эксплуатации скважины, что увеличивает ее производительность. Эта технология позволяет предотвратить забивание перфорационных отверстий песком, эрозию и повреждение скважинного оборудования;

Premium Port – технология управления потоком из разных частей резервуара;

Catenary Coiled Tubing Intervention – технология, позволяющая проводить работы на скважине без необходимости наличия площадки для буровой установки на платформе;

Гидроразрыв пластов – как потенциальную прорывную технологию для повышения коэффициента извлечения нефти из месторождений;

HFND спектральный шумомер высокого разрешения, являющийся частью комплекса по ПГИ и позволяющий запись в реальном времени для решения задач по определению причин межколонных давлений, интервалов утечек, а также для более комплесных ответов при проведении ПГИ;

Epilogue, являющийся уникальным комплексом для оценки качества цементирования как за первой, так и за второй обсадными колоннами;

Нейроавтономные решения – сочетание уникального опыта SLB в своей области с подключёнными интеллектуальными системами, которые создают непрерывный обратный цикл между поверхностью и скважиной, увеличивая эффективность, согласованность и надежность операций по разведке и добыче, при этом сокращая вмешательство человека и углеродный след;

TruLink Definitive – технология динамического обследования во время бурения — сокращает все связанные с обследованием время на буровой установке до нуля, позволяя проводить непрерывное окончательное обследование, что помогает сократить время работы буровой установки и связанные с этим выбросы CO2 от двигателя;

Электрические центробежные насосы (ЭЦН) – предоставляет собой высокоэффективное и надежное оборудование, позволяющее повышение коэффицинтa извлечение нефти из меcторождений с низким пластовым давлением.

А также, SLB представила передовые технологии такую как CemFIT Heal для обеспечения качественной зональной изоляции при цементировании. CemFIT Heal — это цементная система повышенной эластичности, также имеющая свойства самовосстанавливаться. помогает обеспечить целостность скважины от бурения до заканчивания, обеспечивая герметичность и защищая от утечек углеводородов. предотвращает образование заколонного давления. Кроме того, она снижает углеродный след при строительстве скважины благодаря значительно уменьшенному использованию портландцемента.

Опираясь на свой опыт работы более чем в 120 странах мира, компания осознает, что защита окружающей среды – ключевой фактор успеха бизнеса. Экологическая ответственность и социальная вовлеченность являются важными составляющими стратегии компании.

Компания SLB активно реализует инициативы по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Это включает в себя программы по снижению энергопотребления, экономии воды и сокращению выбросов парниковых газов. Эти меры позволяют компании сохранять природные ресурсы и экономить финансовые средства.

Компания SLB использует энергосберегающие технологии на своих объектах по всему миру, включая Туркменистан. В качестве примера можно привести уникальную программу энергосбережения, реализованную на одном из местных объектов компании — использование солнечных батарей, которые были введены в эксплуатацию в конце 2021 года.

Компания SLB осознает важность бережного отношения к окружающей среде и активно привлекает своих сотрудников к участию в экологических мероприятиях, а также делится опытом сохранения природных ресурсов с молодым поколением. Благодаря этому бизнес SLB становится более безопасным и привлекательным для всех заинтересованных сторон.

Участие SLB в мероприятии OGT 2024 станет следующим шагом в укреплении взаимовыгодного сотрудничества с местными и международными энергетическими компаниями. На данный момент для участия в форуме уже зарегистрировалось более 150 делегатов из 30 стран.

Подробную информацию можно найти на сайте мероприятия: www.ogt-turkmenistan.com

///nCa, 14 октября 2024 г. (материал предоставлен Организационным комитетом OGT 2024)