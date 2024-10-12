Итоговый документ Международного форума: «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития», посвящённого 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги

11 октября 2024 года состоялся Международный форум «Взаимо­связь времён и цивилизаций – основа мира и развития», в котором приняли участие Президент Туркменистана, Президент Республики Армения, Президент Исламской Республики Иран, Президент Республики Казахстан, Президент Кыргызской Республики, Президент Монголии, Президент Исламской Республики Пакистан, Президент Российской Федерации, Президент Республики Таджикистан, Президент Республики Узбекистан, Председатель Великого Национального Собрания Турции, руководители международных организаций, члены правительств иностранных государств, видные учёные, деятели культуры и дипломаты.

Участники Международного форума:

в рамках реализации масштабных мероприятий, проводимых в 2024 году в Туркменистане под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги» и посвящённых празднованию 300-летия со дня рождения великого мыслителя Махтумкули Фраги, направленных на изучение и распространение в мире богатого литературного наследия поэта-классика,

отмечая актуальность и современность творчества Махтумкули, основанного на идеях единства, гуманизма и дружбы, и подчёркивая его особую роль в формировании патриотического сознания и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, а также важность восстановления и сохранения культурного наследия и духовных ценностей народа,

в целях изучения неразрывной взаимосвязи времён и цивилизаций как основы мира и развития,

принимая во внимание международное признание роли и значения в мировой литературе творчества поэта-классика, выраженное резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО от

21 ноября 2023 года о включении в Список памятных дат ЮНЕСКО празднования 300-летия туркменского поэта Махтумкули Фраги, также внесение в Международный реестр «Память мира» коллекции рукописей Махтумкули Фраги,

приветствуя открытие в городе Ашхабад культурно-паркового комп­лекса «Magtymguly Pyragy» с аллеей скульптур всемирно известных мыслителей и поэтов-классиков в качестве олицетворения дружбы народов, к чему призывал в своих бессмертных произведениях Махтумкули Фраги,

в духе уважения к истории, культурному наследию, национальным ценностям, обычаям и традициям, ввиду особых заслуг поэта и философа в воспитании трудолюбия, отваги и мужества:

1. Подтвердили важность дальнейшей популяризации национальных традиций и культуры народов мира, формирования в молодом поколении интереса к изучению национального творчества и культуры разных государств мира.

2. С удовлетворением отметив наличие перевода произведений ­поэта-классика на множество языков мира и их издание в десятках стран мира, высказались за необходимость дальнейшего стимулирования подготовки к печати и изданию коллекций стихотворений, избранных произведений выдающегося туркменского поэта.

В этой связи отметили наличие большого потенциала для активного изучения возможности издания «Энциклопедии Махтумкули Фраги», в которой будут собраны сведения об исследовательских работах учёных, изучающих литературное наследие Махтумкули.

3. Отметили, что углубление сотрудничества в сфере изучения и распространения литературного наследия поэта-классика будет способствовать восстановлению и сохранению культурного наследия и духовных ценностей.

4. Подчеркнули, что поэтическое наследие Махтумкули Фраги является большим вкладом туркменского народа в мировую культуру и неисчерпаемым источником гуманизма, любви к Родине и уважительного отношения к общечеловеческим ценностям.

5. Заявили, что будут и впредь поддерживать проведение международных научных конференций, «круглых столов», литературных и творческих вечеров, выставок, посвящённых творчеству Махтумкули Фраги на различных площадках.

6. Выразили мнение о том, что культурный диалог в области популяризации творчества великого мыслителя Махтумкули Фраги вносит весомый вклад в развитие всестороннего сотрудничества между государствами, способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между народами, взаимообогащению их культур. В этой связи договорились оказывать всемерную поддержку дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в этой области.

7. Выразили глубокую признательность народу и руководству Туркменистана за высокий уровень организации и проведения Международного форума «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития», посвящённого 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, а также за тёплое гостеприимство, оказанное участникам в городе Ашхабад.

г. Ашхабад, 11 октября 2024 г. ///TDH, 11 октября 2024 г.