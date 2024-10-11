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Президент Узбекистана подарил Национальному Лидеру Туркменистана сборник стихов Махтумкули на узбекском языке

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11 октября в Ашхабаде Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Глава Узбекистана искренне поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с проведением на высочайшем уровне Международного форума, посвященного 300-летию со дня рождения поэта и философа Махтумкули Фраги.

В ходе беседы особое внимание было уделено вопросам дальнейшего расширения узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства, углубления многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, межпарламентской, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

С удовлетворением отмечены динамичный рост взаимного товарооборота, совместно осуществляемая работа по запуску приграничной торговой зоны, усиление кооперации в сфере энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства.

Регулярно проводятся мероприятия в рамках активного межрегионального, делового и культурно-гуманитарного обмена.

Стороны также рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки.
Обсужден график предстоящих контактов на высшем уровне.

Мирзиёев подарил Бердымухамедову сборник избранных произведений Махтумкули, изданный на узбекском языке.///nCa, 11 октября 2024 г.

 

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