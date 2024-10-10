Германия является экономическим центром Европы и естественным партнером для Центральной Азии

Тарик Саиди

Германия является экономическим центром Европы. Это третья по величине экономика в мире.

Масштабы немецкой экономики просто впечатляют, учитывая, что она всегда платила высокую цену за расширение сотрудничества в Европе. Германия также безупречно выполняет свои обязательства. Корни этого кроются в национальном менталитет, где чувство морального долга имеет огромное значение.

Авторские права на приведенную выше инфографику принадлежат компании Visual Capitalist.

Ниже приводим статью, опубликованную на веб-сайте the Visual Capitalist.:

Экономика Германии, оцениваемая в 4,6 триллиона долларов, является крупнейшей в Европе и третьей по величине в мире. Но как это соотносится в более простых терминах?

На этой карте мы визуализируем, как экономика Германии выглядит на фоне совокупного ВВП 22 других европейских стран на основе текущих цен. Данные получены от Международного валютного фонда (МВФ) в соответствии с последними экономическими прогнозами на 2024 год.

Германия vs. Пол-Европы

Нарисуйте воображаемый прямоугольник от восточной границы Германии до западной границы России и от Финляндии на севере до Албании на юге. Экономика всех стран в этом прямоугольнике вместе взятых будет равна экономике Германии.

Совокупное население этого блока стран составляет 157 миллионов человек, что почти вдвое превышает численность 85-миллионного населения Германии.

Как и на большинстве развитых рынков, в экономике Германии доминирует сектор услуг. Но и ее промышленное развитие не стоит на месте. Страна известна производством автомобилей и лекарств, в основном для экспорта в США и остальную Европу.

За последней оценкой состояния экономики Германии давайте обратимся к KPMG. Как нам известно, KPMG International Limited – это британская международная сеть профессиональных услуг и одна из четырех крупнейших аудиторских организаций, наряду с Ernst & Young, Deloitte и PwC.

Вот мнение KPMG:

Основные экономические показатели Германии по состоянию на сентябрь 2024 года

С валовым внутренним продуктом (ВВП) в размере 4,121 миллиарда евро в 2023 году Германия является третьей по величине экономикой в мире после Соединенных Штатов и Китая, что делает ее крупнейшей экономикой Европы. Именно экспорт автомобилей и запчастей к ним, а также химической продукции позволил Германии стать третьей по величине страной-экспортером в мире. Сектор услуг, на который приходится 70% ВВП, вносит наибольший вклад в экономику страны.

Кроме того, Германия является одной из самых привлекательных стран для инвесторов, привлекая все большее число компаний для вкладывания инвестиций с нуля. Являясь крупнейшей экономикой Европы, Германия привлекает инвесторов своим расположением в Центральной Европе, но в то же время отпугивает их текущим ухудшением экономической ситуации в Германии.

В июле 2024 года немецкий экспорт увеличился

В июле 2024 года немецкие компании экспортировали больше товаров. Экспорт вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, июнем 2024 года. Ранее экспорт снижался в течение двух месяцев подряд. Однако по сравнению с июлем 2023 года экспорт сократился на 1,2%.

Импорт в Германию увеличился на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В результате положительное сальдо торгового баланса в июле 2024 года составило 16,8 млрд евро по сравнению с 20,4 млрд евро в июне. Это самый низкий показатель с мая 2023 года.

Немецкие экспортеры столкнулись с особенно резким снижением в Китае (-8,0% по сравнению с предыдущим месяцем). Экспорт в США также сократился (-1,7%). Однако в ЕС немецкий экспорт вырос на 3,3%.

Проблеск надежды дают промышленные заказы. В июле 2024 года объем поступающих заказов в производственном секторе увеличился на 3,7% по сравнению с июлем 2023 года. В месячном исчислении они также увеличились на 2,9% по сравнению с июнем 2024 года. Положительная динамика производственных заказов в июле 2024 года в основном обусловлена значительным ростом в секторе “производство прочих транспортных средств” (самолеты, корабли, поезда, военная техника), где количество новых заказов увеличилось на 86,5% по сравнению с предыдущим месяцем благодаря нескольким крупным заказам.

Уровень инфляции упадет ниже двух процентов в августе 2024 года

Уровень инфляции в Германии значительно снизился в августе 2024 года. Потребительские цены выросли всего на 1,9%, что является самым низким показателем примерно за три с половиной года. В июле уровень инфляции вырос до 2,3% по сравнению с 2,2% в июне. Экономисты объясняют это снижение главным образом снижением цен на энергоносители по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, в августе 2024 года число компаний, планирующих повышение цен в ближайшие месяцы, сократилось. Барометр ценовых ожиданий Института ifo упал до 16,3 пункта (июль 2024 года: 17,6 пункта). Это снижение было вызвано главным образом промышленностью и поставщиками услуг, связанных с бизнесом. Напротив, несколько больше компаний в потребительском секторе и строительной отрасли планируют повысить цены по сравнению с предыдущим месяцем.

Баллы указывают на чистый процент компаний (процент планируемого снижения цен минус процент планируемого повышения цен), намеревающихся повысить цены. Баланс в +100 баллов будет означать, что все компании планируют повысить цены, в то время как -100 баллов будут означать, что все планируют их снизить.

Текущие прогнозы немецких институтов экономических исследований и правительственных организаций предполагают, что уровень инфляции останется стабильным примерно на текущем уровне. Прогнозы на 2024 финансовый год варьируются от +2,2% до +2,7%.

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В Германии существует свой собственный подход к ведению дел, который иногда схож с подходами других стран, а иногда нет. Это можно объяснить многими способами, и одним из них является тот факт, что моральные принципы в Германии всегда функционируют правильно.

17 сентября 2024 года канцлер Германии Олаф Шольц принял участие во втором саммите Германия -Центральная Азия, проходившем в Казахстане. Его трехдневный визит в регион начался в Узбекистане, за которым последовали встречи в Казахстане, где он также встретился с лидерами Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Доктор Мехмет Фатих Озтарсу написал аналитическую статью для издания CACI об итогах саммита Германия-Центральная Азия.

Доктор Озтарсу является доцентом Университета Джунгу и старшим научным сотрудником Института европейских исследований Университета иностранных дел Ханкук. Он учился и работал в Баку, Ереване, Тбилиси и Сеуле как ученый и журналист. Он является автором многочисленных статей и книг по вопросам Южного Кавказа и Центральной Азии.

Central Asia – Caucasus Analyst (CACI) – это публикация Института Центральной Азии и Кавказа и Центра программ изучения Шелкового пути.

Хотя мы в nCa не полностью согласны с мнением доктора Озтарсу, вот несколько отрывков из его статьи под названием “Задача надежного партнерства Германии в Центральной Азии”.

Она была опубликована 3 октября 2024 года.

Приводим значительно сокращенную версию статьи доктора Озтарсу:

За последние годы интерес Германии к Центральной Азии значительно возрос, о чем свидетельствует серия визитов на высоком уровне и дипломатических инициатив. В 2023 году президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Казахстан и Кыргызстан, после чего состоялся первый саммит Германия – Центральная Азия.

Казахстан, объем торговли которого составляет 4 миллиарда долларов, играет решающую роль для Германии и рассматривается как стратегическая страна в рамках Среднего коридора. Недавно Узбекистан также начал привлекать к себе внимание.

Решение об углублении отношений с республиками Центральной Азии представляет собой значительное событие за этот период. Растущий консенсус в отношении того, что Германия должна играть более активную роль в регионе, чем в прошлом, определяет стратегический подход нынешнего правительства.

Саммит Германия – Центральная Азия и недавнее укрепление связей с регионом стали ключевыми событиями последних лет. Второй саммит состоялся в то время, когда канцлер Шольц обозначил более активный подход к Центральной Азии.

Германия сейчас находится на переломном этапе, когда ей предстоит принять важные решения относительно своей роли в Центральной Азии. У страны есть возможность укрепить свое присутствие в регионе, приняв беспроигрышную стратегию, используя свой технический опыт и укрепляя отношения со странами Центральной Азии.

То, как центральноазиатские республики воспринимают понятие “надежные партнеры”, со временем станет яснее по мере развития событий.

Для Германии было бы разумнее проводить свою политику в соответствие с ожиданиями центральноазиатских республик. Вместо того, чтобы использовать подход “сверху вниз”, политика должна разрабатываться на равноправной основе, с акцентом на взаимное уважение и общие интересы для обеспечения устойчивого и конструктивного партнерства.

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Саммит ЦА-Германия состоялся на историческом стыке времен. Реальность такова, что Центральная Азия сегодня не является ни игровой площадкой, ни потенциальной зоной влияния, которую можно захватить.

Этот регион является геоэкономическим центром Евразийского континента. Здесь есть много возможностей для экономического партнерства во всех направлениях, основанного на равенстве, взаимном уважении и взаимной выгоде.

Вместо “влияния” весьма похвально использовать термин “партнерство”. Поэтому основное внимание должно уделяться прямому партнерству, а не в контексте увеличения или уменьшения чьего-либо “влияния”.

Германия понимает этот регион лучше, чем многие другие. Мы уверены, что саммит ЦА-Германия послужит стимулом для экономического партнерства.

Мы также считаем, что Германия является естественным партнером для Центральной Азии. /// nCa, 10 октября 2024 г.