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Туркменистан готовится присоединиться к Конвенции по облегчению международного морского судоходства

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Туркменистан наращивает усилия в направлении присоединения к Конвенции по облегчению международного морского судоходства (FAL) при поддержке Международной Морской Организации (ИМО).

Конвенция FAL – это глобальный международный договор, направленный на достижение максимально возможной эффективности международных морских перевозок, обеспечивающий беспрепятственный транзит судов, грузов и пассажиров в портах. Конвенция содержит стандарты, правила и рекомендуемую практику для упрощения процедур, связанных с прибытием, стоянкой и отправлением судов в порту.

Национальный семинар по упрощению морских перевозок состоялся 1-3 октября в Национальной туристической зоне «Аваза», Туркменбаши. Порт Туркменбаши является крупнейшим грузовым и пассажирским портом страны и региональным морским узлом с общей пропускной способностью 17 миллионов тонн грузов в год, включая 300 000 пассажиров и 75 000 транспортных средств.

В семинаре, организованном по просьбе правительства, приняли участие представители национальных министерств и ведомств, отвечающих за таможенное оформление судов, грузов, экипажей и пассажиров в порту Туркменбаши. На семинаре была представлена важная информация и рекомендации по последним поправкам к Конвенции FAL, которые вступили в силу 1 января 2024 года.

Поправки включают в себя правила использования систем “Единого морского окна”, которые в настоящее время обязательны для всех государств – членов ИМО. “Единое морское окно” – это универсальная цифровая платформа, с помощью которой различные ведомства могут обмениваться информацией, необходимой для быстрого и эффективного оформления прибытия, стоянки и отправления судов.

Участники семинара ознакомились с преимуществами использования “Единого морского окна” и электронного обмена данными для облегчения таможенного оформления судов в портах Туркменистана. Внедрение этой системы станет обязательным после присоединения к Конвенции FAL.

Мероприятие было организовано Агентством морского и речного транспорта Туркменистана в рамках Комплексной программы технического сотрудничества ИМО. ///Международная морская организация, 7 октября 2024 г.

 

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