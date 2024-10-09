Президент Туркменистана принял участие в саммите СНГ

8 октября 2024 года в Москве под председательством Президента России Владимира Путина состоялось очередное заседание Совета глав государств СНГ.

В заседании участвовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, а также Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В ходе саммита были приняты следующие документы:

Обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Решение об объявлении Культурной столицей Содружества в 2025 году города Лачин (Азербайджанская Республика), в 2026 году – города Мегри (Республика Армения), в 2027 году – города Молодечно (Республика Беларусь).

Конвенция о правовом статусе делегаций, направляемых в страны СНГ.

Поправки в Договор о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года.

Программа сотрудничества в области дерадикализации на 2025–2027 годы. Документ был разработан узбекской стороной, базовой организацией по исследованию проблем противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма и Антитеррористическим центром государств – участников СНГ.

Решением Совета глав государств СНГ 2027 год объявлен в Содружестве Независимых Государств Годом правового просвещения.

Заявление о развитии сотрудничества в области искусственного интеллекта гражданского назначения. В Заявлении главы государств Содружества выступают за формирование международной системы регулирования искусственного интеллекта при центральной координирующей роли ООН на основе исключительного права государств на принятие решений в рамках равноправного и взаимоуважительного диалога в соответствии с международным правом.

Решение об учреждении почетного звания «Город трудовой славы. 1941–1945 гг.».

Решение о председательстве в СНГ в 2025 году – оно перейдет к Республике Таджикистан. В качестве сопредседателей будут выступать Россия, как бывший председатель, и Туркменистан, как будущий председатель в СНГ.

В следующем году саммит СНГ состоится 10 октября 2025 года в Душанбе.

Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств

Уважаемый Владимир Владимирович, Уважаемые главы государств!

Прежде всего хотел бы выразить признательность Президенту Российской Федерации за гостеприимство, радушный приём и созданные прекрасные условия для работы.

И перед тем как перейти к теме нашего заседания, позвольте ещё раз поздравить уважаемого Владимира Владимировича с днём рождения, пожелать ему крепкого здоровья и новых успехов в его служении российскому народу и государству!

Владимир Владимирович пользуется огромным уважением и авторитетом в Туркменистане, является одним из архитекторов отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между нашими странами.

Уважаемые участники!

Текущий год для Содружества Независимых Государств проходит под знаком реализации основных приоритетов и задач. Это укреп­ление безопасности и стабильности; углубление экономического парт­нёрства; расширение гуманитарных

связей.

Полагаю, что в предстоящий период перед Содружеством стоят цели максимального использования нашего потенциала для выполнения достигнутых договорённостей и новых целей, продиктованных текущими изменениями и тенденциями в мировой политической и экономической жизни.

Убеждён, что нашей главной определяющей задачей как ответственных государств является продолжение совместной работы по обеспечению на пространстве Содружества прочного мира и стабильности. Достигнуть этого можно, проводя согласованную линию по дальнейшему укреплению механизмов политического и дипломатического взаимодействия внутри СНГ, отстаиванию позиций в пользу мира и безо­пасности на глобальной арене, в международных организациях.

С особой остротой сегодня стоит вопрос противодействия новым вызовам и угрозам. Я имею в виду прежде всего такие серьёзные риски, как биологическая опасность, киберпреступность, противоправное использование информационных платформ. Считаю, что нашим странам необходимо перейти к более активным, согласованным и структурированным подходам по отношению к этим явлениям, выработать механизмы защиты от попыток деструктивного влияния на государственные институты и общественную жизнь, целенаправленно пресекать попытки проникновения элементов радикализма, посеять вражду и

нетерпимость.

Для этого нужно задействовать политико-дипломатические, организационные, научно-технические и иные ресурсы, находящиеся в нашем распоряжении. Мир, стабильность, безопасность внутри Содружества должны быть незыблемы и надёжно гарантированы.

На внешнем контуре перед нами стоят не менее значимые задачи. Начавшаяся сессия Генеральной Ассамблеи ООН показала наличие немалых и во многом концептуальных разногласий в подходах к решению целого ряда острых проблем современной геополитики. Тем не менее, несмотря на всю их серьёзность Туркменистан исходит из того, что стабилизация ситуации в мире возможна, и лежит она в политико-дипломатической, переговорной плоскости. Важнейшим фактором в этом контексте является использование ООН как единственной организации, обладающей универсальной легитимностью в поддержании общемировой безопасности и стабильности.

В следующем году будет отмечаться 80-летие со дня основания Организации Объединённых Наций. Это крупный, рубежный этап.

Очевидно, что СНГ, как партнёру ООН, нужно провести большую работу, направленную на укрепление всемирной организации, поддержку и объединение государств-членов вокруг Устава ООН, противодействие попыткам дискредитации и размывания её функций.

Важной частью нашей совместной деятельности в данном ключе Туркменистан считает проведение в следующем году мероприятий в рамках Международного года мира и доверия, в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи, принятой по инициативе нашей страны. Конечно, как автор этого предложения, Туркменистан будет играть проактивную роль в предстоящей работе, и мы хотели бы максимально привлечь к ней парт­нёров по СНГ, заручиться вашей деятельной поддержкой. Убеждён, что при нынешних сложностях солидная, весомая работа в рамках Года мира и доверия может стать значимым конструктивным вкладом в оздоровление обстановки в мире, придать политические и моральные импульсы всем здоровым силам, ратующим за нормализацию, деэскалацию, переход к уважительному, предсказуемому диалогу и общению. Содружество Независимых Государств призвано и должно сыграть в этом заметную роль.

Уважаемые участники!

На состоявшемся в мае текущего года в Ашхабаде заседании Совета глав правительств СНГ были достигнуты договорённости и поставлены конкретные задачи по дальнейшему углублению экономического парт­нёрства. В приоритетах транспорт, энергетика, промышленная кооперация, ряд других направлений. Туркменистан полностью поддерживает такой подход. Выступая за выполнение в полном объёме положений Стратегии экономического сотрудничества СНГ до 2030 года, исходим из необходимости поэтапной и последовательной реализации документа, придерживаясь графиков достигнутых договорённостей на том или ином направлении.

В целом убеждены, что СНГ в своей экономической деятельности должно ориентироваться на большие, определяющие тенденции глобальной геоэкономики, чтобы обеспечить себе стратегическую вовлечённость в их ход и структурную направленность. Суть этих тенденций сегодня – смещение вектора экономического развития на юг и юго-восток. СНГ – естественное пространство в этом необратимом движении.

Одним из эффективных способов здесь является участие СНГ в международных и региональных проектах в южном и юго-восточном направлениях от границ Содружества. Тем более что возможности для этого открываются. Совсем недавно, в середине сентября, Туркменистан приступил к практической реализации нового этапа строительства крупных инфраструктурных объектов. Началась прокладка афганской части газопровода Турк­менистан–Афганистан–Пакистан–Индия. Запущен афганский участок линии электропередачи Туркменистан–Афганистан–Пакистан. Стартовало строительство железнодорожной ветки Туркменистан–Афганистан по территории соседнего государства.

Участие стран Содружества в этих и других аналогичных проектах, которые появятся, – верный и надёжный путь выхода на стратегическую перспективу, и мы должны в полной мере задействовать наш совокупный ресурс и потенциал.

В полной мере это относится к проблематике транспортной связанности, в первую очередь в контексте выполнения Плана действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных коридоров, проходящих по территориям государств-участников СНГ, на период до 2030 года.

Особую значимость Туркменистан придаёт сотрудничеству стран СНГ в проекте транспортного коридора Север–Юг вдоль восточного побережья Каспийского моря с дальнейшим выходом на Иран и далее к морским портам Индийского океана. В этой связи предлагаем приступить к предметному обсуждению и согласованию единых тарифных, таможенных, визовых и иных преференций для стран-участниц проекта.

Считаем, что аналогичную работу нужно проводить и в контексте планов создания транспортных коридоров через территорию стран Центральной Азии и Каспийского региона по линии Восток–Запад.

Предлагаю рассмотреть в конкретных терминах модальности этой работы – с указанием сроков, повестки и т.д., дать поручения соответствующим ведомствам наших стран.

В энергетической сфере Туркменистан выступает за расширение объёмов и географии поставок энергоносителей по территории СНГ и за его пределы. Речь идёт как о сырьевых поставках, так и об электроэнергии.

Рассматриваем очень важным направлением нашего сотрудничества создание в СНГ условий для функционирования «зелёной» экономики, формирование экономических и производственных кластеров, базирующихся на низкоуглеродной энергетике. Это перспективная задача, но нужно уже сейчас подходить к её реализации, задействуя для этого серьёзный научный и технологический потенциал, который имеется в наших странах, создавая условия для совместной исследовательской и практической кооперации.

Уважаемые главы делегаций!

На фоне сложных процессов, которые наблюдаются в нынешний период в разных частях земного шара, наша задача, ответственность и предназначение – сохранить то, что имеет для народов СНГ особую важность – традиции добрососедства, взаимопонимания, уважения на основе тех исторических уз и базовых ценностей, которые мы разделяем.

Эффективным путём их сохранения и развития является широкое и многоплановое культурное сотрудничество, участие стран Содружества в проведении крупных мероприятий, которые проходят в наших странах по значимым поводам.

Туркменистан высоко ценит факт участия высоких делегаций стран Содружества в предстоящем буквально через два дня в Ашхабаде Международном форуме, посвящённом 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги. Выражаем за это самую искреннюю признательность.

Уважаемые главы делегаций!

Туркменистан подтверждает свою твёрдую приверженность дальнейшему развитию и укреп­лению сотрудничества в рамках СНГ, открытость к обсуждению и осуществлению совместных планов, решению насущных задач на принципах равноправия, взаимного уважения и учёта интересов так, как это принято в нашей совместной многолетней работе.

В заключение хотел бы выразить благодарность Российской Федерации за эффективное председательство в Содружестве.

Я также адресую слова признательности Генеральному секретарю СНГ Сергею Николаевичу Лебедеву за координацию нашего взаимодействия и вклад в подготовку и успешное проведение этой встречи. ///nCa, 9 октября 2024 г. (фото – Исполнительный комитет СНГ)