OGT 2024 привлекает глобальное внимание

Подготовка к 29-й Международной конференции и выставке “Нефть и газ Туркменистана” (OGT 2024), которая пройдет с 23 по 25 октября в Ашхабаде, продолжается активными темпами. Мероприятие, организованное Государственными концертами “Туркменгаз” и “Туркменнебит”, Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Государственной корпорацией “Туркменгеология”, привлекло внимание международного сообщества.

На сегодняшний день более 300 делегатов из 34 стран подтвердили свое участие, что подтверждает высокий интерес к OGT. Ведущие международные СМИ, такие как Al Khaleej, Dubai News, Natural Gas World, МИР 24, SNGtoday, TrendAz, Interfax и ТАСС, активно освещают предстоящее событие.

В рамках OGT 2024 запланирована насыщенная деловая программа, включающая ряд тематических сессий, охватывающих актуальные вопросы, такие как энергетический переход, новые экспортные маршруты и экологические аспекты добычи углеводородов. Среди подтвержденных спикеров — Ариэль Флорес, Исполнительный вице-президент по разведке и добыче компании BP; Мэттью Дж. Сэйджерс, Вице-Президент по исследованиям и анализу в S&P Global Platts Commodity Insights; Рикард Ваннби, Директор по лицензированию компании Haldor Topsoe; Евген Гроза, Региональный советник ПРООН; Кеньон С. Уивер, Старший советник по вопросам энергетического перехода из Министерства торговли США, и многие другие.

Выставка OGT Expo, проходящая параллельно с конференцией, соберет более 70 компаний, среди которых ключевые игроки отрасли, такие как ADNOC, CNPC, SLB, Eni, Sumitomo, Petronas, S&P Platts и William Johnson. Участники смогут ознакомиться с новейшими разработками и решениями в нефтегазовом секторе. Туркменские экспоненты будут представлены такими компании, как Garagum Hazynasy, Nurly Tolkun, Türkmen gala, Hazar Logistiks, Arassa Sowda We Gurlushyk, MENO logistics и многими другими. Новшеством OGT EXPO 2024 будет отдельная презентационная зона, в которой компании получат возможность провести презентацию своей продукции или услуг.

OGT-2024 обещает стать значимой площадкой для укрепления взаимодействия и обмена опытом между участниками глобальной нефтегазовой отрасли.

Напоминаем всем заинтересованным делегатам, что регистрация для личного участия в конференции открыта до 13 октября. Крайний срок регистрации на онлайн-участие — 20 октября.

За более подробной информацией переходите на официальный сайт мероприятия https://ogt-turkmenistan.com/ru или обращайтесь с интересующими вопросами по адресу info@ogt-turkmenistan.com

///nCa, 7 октября 2024 г. ( Материал предоставлен Организационным комитетом OGT 2024)