Пресс-тур в Измир – Часть #6: Измир – город, куда хочется возвращаться – Для какого туризма подходит Измир?

Эльвира Кадырова

Заключительный день пресс-тура наша группа журналистов из Туркменистана провела непосредственно в самом городе Измир.

Кордон – любовь с первого взгляда

Утро этого дня я посвятила неспешной прогулке по Кордону. Эта набережная по праву считается визитной карточкой Измира. Протянувшаяся на несколько километров вдоль Эгейского моря, она гармонично сочетает в себе историческое наследие, современную инфраструктуру и неповторимый шарм.

Прогуливаясь по Кордону, я не могла не восхищаться потрясающими видами на темно-синие воды моря, город и окружающие холмы. Набережная предлагает все необходимое для комфортного отдыха в любое время суток: уютные кафе и рестораны, велосипедные дорожки, пешеходные зоны и даже специальные зоны для отдыха с видом на море.

Меня приятно удивила продуманная инфраструктура Кордона. Пешеходная зона оборудована тактильной плиточной лентой для удобства людей с ограниченными возможностями, а велосипедные дорожки позволяют любителям активного отдыха насладиться прогулкой. Прокат велосипедов доступен практически на каждом шагу.

Вдоль восточной части набережной расположились многочисленные кафе и рестораны. Я наблюдала, как горожане и туристы спешат сюда, чтобы насладиться утренним кофе, свежей выпечкой или просто зарядиться приятной атмосферой.

Каждый находил здесь занятие по душе: кто-то занимался утренней пробежкой, кто-то просто прогуливался, а кто-то предпочитал заняться рыбной ловлей.

Я посидела на скамейке, насладилась бризом и ощущение спокойствия, которое дарит открывающийся отсюда пейзаж на Эгейское море.

Улица Дарио Морено и исторический лифт Асансёр

Оказавшись в Измире, обязательно посетите улицу Дарио Морена и прокатитесь на историческом лифе Асансер. Обе достопримечательности – яркий пример того, как в одном уголке города сплетаются воедино различные культуры: турецкая, еврейская и французская.

У начала улицы вас встретит бронзовый бюст Дарио Морено – это турецкий и французский актёр, певец и композитор еврейского происхождения. Он был родом из турецкого Айдына, а в Измире именно на этой улице проживал некоторое время. И сейчас здесь повсюду звучат песни в его исполнении.

Переулок упирается в башню высотой 58 метров, внутри которой и располагается знаменитый лифт Асансёр. Он был построен еврейским бизнесменом филантропом Несимом Леви (Байраклыоглу) в 1907 году, чтобы обеспечить быстрое и легкое сообщение между двумя районами, в один из которых нужно было подниматься по 155 ступеням по крутому склону. Это единственный лифт в Турции, построенный только для одной конкретной цели.

Поднимаясь на лифте, вы сможете насладиться не только прекрасным видом на город и море, но и ретро-песнями в исполнении Дарио Морено. Наверху вас ждет небольшое кафе и смотровая площадка, откуда открывается панорамный вид на Измир. Все желающие могут проехаться в Асансёре абсолютно бесплатно.

Площадь Конак

Заключительным этапом нашего тура стало посещение площади Ататюрка в районе Конак – одного из самых оживленных и исторических мест Измира. Именно здесь, на фоне величественной часовой башни и изящной мечети Конак Ялы, ощущается пульс города.

Маленькая мечеть Конак Ялы, построенная в 1755 году, запоминается своей необычной планировкой – здание восьмиугольной формы соединяется с минаретом.

В центре площади возвышается 25-метровая часовая башня ─ символ Измира. Проект башни был разработан измирским архитектором французского происхождения Раймоном Шарлем Пере. Открыли ее в 1901 году в честь 25-й годовщины восхождения на престол султана Абдулхамида II.

На площади также находятся здания правительства и городского муниципалитета Измира, подчеркивающие ее важность как административного центра города.

Прогулявшись по площади, вы попадете на крупнейший и старейший в городе рынок Кемералты. Наша группа так и поступила, завершив прогулку хорошим шоппингом. Свои желания здесь может удовлетворить самый привередливый шопоголик – в магазинчиках и бутиках можно приобрести ювелирные украшения, одежду и аксессуары, обувь, парфюмерию, косметику, сладости, мёд и специи, одним словом всё, что душе угодно.

Для какого туриста подходит Измир?

Измир – это город, который примет в свои добрые объятия любого путешественника, будь то любитель истории, пляжного отдыха, гастрономических изысков или просто спокойного времяпрепровождения.

Исторический туризм: Измир – это город с богатой историей, где переплелись различные культуры. Эфес – это пример самых известных древних городов, расположенный недалеко от Измира.

Активный туризм: рекомендуем посетить поселок Алачаты для занятия виндсерфингом, кайтсерфингом.

Релакс-туризм: Советуем туристическую деревню Алачаты – это тихий городок с ветряными мельницами.

Гастрономический туризм: Измирская кухня славится своим разнообразием и свежестью продуктов. Здесь вы сможете попробовать традиционные турецкие блюда, морепродукты и, конечно же, знаменитый турецкий кофе. Советуем также посетить Музей оливкового масла Кёстем, отведать фруктовые вина в горной деревне Шириндже.

Туризм в Измире подходит как взрослым, так и полезен детям ввиду познавательности. Также имеются возможности отдыха для лиц с ограниченными возможностями.

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Измир – это город, который постоянно развивается и предлагает все новые возможности для туристов. Независимо от ваших интересов, вы обязательно найдете здесь что-то для себя. Пожалуй одной поездки в Измир будет мало – сюда хочется возвращаться.///nCa, 6 октября 2024 г.

Набережная Кордон

Памятник Ататюрку – İzmir Atatürk Anıtı

Памятник матери Ататюрка – Зубейде Ханым

Паромный терминал Пасапорт – Pasaport İskelesi – Терминал был построен между 1867-1886 годами и использовался в то время как паспортный стол Османской империи

Конак

Площадь Ататюрка в районе Конак – Мечеть Ялы

Часовая башня

Улица Дарио Морено

Лифт Асансёр