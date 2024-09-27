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Президент Туркменистана принял руководителя компании «CLAAS», председателя Восточного комитета германской экономики

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В четверг, 26 сентября, Президент Сердар Бердымухамедов принял председателя акционерного общества компании «CLAAS» (ФРГ), председателя Восточного комитета германской экономики г-жу Катрину Клаас-Мюльхойзер.

В ходе встречи отмечалось, что Германия является одним из важных партнёров Туркменистана практически во всех сферах.

Особый акцент был сделан на успешности сотрудничества с Восточным комитетом германской экономики по расширению торгово-экономических связей, налаживанию контактов между деловыми кругами, стимулированию инвестиционной активности. В продолжение темы подчёркнуто успешное межгосударственное сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, банковском секторе, транспортно-коммуникационной области.

На протяжении многих лет Туркменистан и Германия эффективно сотрудничают в сфере здравоохранения.

В данном контексте была подтверждена готовность туркменской стороны рассмотреть конкретные предложения партнёров из ФРГ.

Встреча с Аркадагом Бердымухамедовым

Перспективы дальнейшего развития туркмено-германского сотрудничества были обсуждены в ходе встречи Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с председателем акционерного общества компании «CLAAS» (ФРГ), председателем Восточного комитета германской экономики Катриной Клаас-Мюльхойзер.

Сегодня наши страны плодотворно сотрудничают практически по всем направлениям, в том числе в политико­дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, отметил Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты.

В данной связи констатировался эффективный характер партнёрства между Туркменистаном и Восточным комитетом германской экономики в налаживании двусторонних деловых контактов. При этом было подтверждено намерение в дальнейшем развивать сотрудничество, в том числе в инвестиционной сфере.

Подчёркивалось, что в Туркменистане много лет успешно работает ряд ведущих германских компаний, среди которых «CLAAS» – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники.

Стороны выразили уверенность, что традиционное двустороннее сотрудничество будет и впредь успешно развиваться на принципах обоюдной выгоды и долгосрочности. ///nCa, 27 сентября 2024 г.

 

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