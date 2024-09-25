Туркменистан готовится к проведению мероприятий в ознаменование 2025 года – «Международного года мира и доверия»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Указ, касающийся проведения торжеств и мероприятий, предусмотренных по случаю провозглашения 2025 года – «Международным годом мира и доверия» на основе Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Согласно документу, подготовка и проведение мероприятия поручены Меджлису Туркменистана, Кабинету Министров Туркменистана, министерствам и отраслевым ведомствам, политическим партиям и общественным организациям Туркменистана.

В этих целях будет создан Организационный государственный комитет.

В целях укрепления правовых основ внешней политики Туркменистана, опирающейся на принципы мира и доверия, на протяжении 2025 года – «Международного года мира и доверия» – Меджлису Туркменистана поручено рассмотреть вопросы разработки соответствующих нормативно-правовых актов.

Кабинет Министров Туркменистана обеспечит подготовку, принятие, исполнение и контроль решений, связанных с организационными, правовыми и финансовыми вопросами по проведению на высоком уровне торжеств и мероприятий по случаю 2025 года – «Международного года мира и доверия».

Министерству иностранных дел Туркменистана, тесно сотрудничая с Организацией Объединённых Наций и другими международными организациями по случаю «Международного года мира и доверия», поручено на протяжении 2025 года осуществлять необходимые работы по реализации комплекса мероприятий международного уровня. ///nCa, 25 сентября 2024 г.