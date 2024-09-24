Новая инициатива для развития креативной и инновационной экономики: ПРООН и Посольство Великобритании углубляют сотрудничество с Туркменистаном в области экономической диверсификации.

Ашхабад, 23 сентября 2024 года – Программа развития ООН (ПРООН) и Посольство Великобритании в Туркменистане объединили усилия для содействия устойчивому экономическому росту через поддержку развития креативной и инновационной экономики. Новая инициатива направлена на поддержку диверсификации экономики Туркменистана, расширение прав и возможностей женщин и молодежи, а также на повышение глобальной конкурентоспособности страны.

Цель проекта – стимулировать устойчивый экономический рост, подержать диверсификацию национальной экономики и усилить глобальную конкурентоспособность, продвигая креативную и инновационную экономику. Проект направлен на повышение возможностей для активного участия местного креативного сектора в экономически страны.

В рамках данного проекта ПРООН подготовит рекомендации по развитию креативной экономики, а также поддержке инноваций и предпринимательства.

Также планируется организация форума по креативной и циркулярной экономике (экономике замкнутого цикла), который объединит представителей правительства, международных организаций, бизнеса, международных экспертов и представителей креативного сектора. Форум станет платформой для продвижения благоприятной законодательной базы для креативной экономики и обмена передовым опытом.

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Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане, прокомментировала: «Для достижения устойчивого процветания Туркменистану необходимо раскрыть потенциал своих креативных и инновационных умов. Стимулируя экономику, которая поддерживает предпринимательство и инновации, страна создает возможности для экономической диверсификации и инклюзивного роста. Эта инициатива направлена на предоставление возможности для молодежи, и будет способствовать созданию устойчивой и перспективной экономики для Туркменистана».

Его Превосходительство г-н Стивен Конлон, посол Великобритании в Туркменистане отметил: «Креативный сектор стал значительным источником роста для экономики Великобритании, и мы хотели бы поделиться нашим опытом с Туркменистаном. Помимо стимулирования экономического роста, креативный сектор укрепляет национальную идентичность и способствует инновациям. В Великобритании мы также отметили, что он создает рабочие места в сельской местности и помогает поддерживать местные сообщества».

В сотрудничестве с Правительством Туркменистана, международными партнерами по развитию, организациями гражданского общества и народом Туркменистана ПРООН вносит свой вклад в продвижение национальной повестки и развития. Используя глобальный опыт и знания, лучшие международные практики, передовые технологии и инновационные решения, ПРООН работает над достижением Целей устойчивого развития до 2030 года и способствует созданию мирного, инклюзивного и устойчивого будущего в стране Туркменистане.///nCa, 24 сентября 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)