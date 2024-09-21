Президент Исламского банка развития провел серию встреч в Ашхабаде – обсуждены перспективы инвестиционного сотрудничества

20 сентября 2024 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с президентом Исламского банка развития (ИБР) Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером.

В ходе переговоров обсуждены приоритетные направления, а также возможности наращивания многолетнего партнерства, сообщает МИД Туркменистана.

Было подчеркнуто, что за 30 лет членства Туркменистана в банке, ИБР принял участие в финансировании более 20 важных проектов в стране в таких направлениях, как здравоохранение, связь, энергетика.

В продолжение состоявшегося обмена мнениями с руководителем финансового института был сделан акцент на значимости разработки Стратегии партнерства для Туркменистана. Наряду с этим констатировано о наличии перспектив для укрепления эффективных контактов ИБР с банками и частным сектором Туркменистана, прежде всего в области финансово-кредитных и консультативных услуг в развитии среднего и малого бизнеса.

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В Ашхабаде Аль-Джассер провел переговоры с вице-премьером по вопросам финансово-экономического блока Ходжамырат Гелдимырадовым, председателем правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности и управляющим ИБР в Туркменистане Рахимберди Джепбаровым.

Дискуссии были сосредоточены на сотрудничестве в ключевых секторах, включая здравоохранение, телекоммуникации и инфраструктуру.

Стороны также обсудили позитивные экономические достижения Туркменистана, диверсификацию экономики, а также ход реализации национального плана развития страны на 2022-2052 годы.

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Президент ИБР встретился с Министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Мырадом Мамедовым.

Стороны обсудили усилия по совершенствованию инфраструктуры системы здравоохранения и продвижение ключевых инициатив в области здравоохранения.

Мухаммад Аль-Джассер в сопровождении Рахимберди Джепбарова посетил также диагностический центр в Ашхабаде, который был совместно профинансирован ИБР и Саудовским фондом развития.

Это учреждение имеет жизненно важное значение для улучшения медицинского обслуживания в Туркменистане, предлагая передовые методы диагностики.

ИБР подчеркивает свою приверженность поддержке инфраструктуры здравоохранения Туркменистана в соответствии с целями развития страны и ЦУР-3 (Хорошее здоровье и благополучие).

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В рамках визита в Ашхабад Президент ИБР побывал на Выставке экономических достижений Туркменистана.

Аль-Джассер высоко оценил экономические показатели и подтвердил приверженность ИБР поддержке достижения целей устойчивого развития в Туркменистане. ///nCa, 21 сентября 2024 г. (фото – соц.сети ИБР)