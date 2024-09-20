Иран становится торговым хабом для экспортеров агропродукции из Центральной Азии

В среднесрочной перспективе следует ожидать повышения региональной роли Ирана и увеличения грузопотоков. На сегодняшний день страны Центральной Азии рассматривают Иран как торговый хаб, который позволит увеличить экспорт в страны Африки и Среднего Востока. Об этом рассказал эксперт-консультант ЕЭК ООН, Всемирного банка, почетный железнодорожник Берик Булекбаев в ходе четвертой международной конференции Asia Grains&Oils Conference in Tashkent 2024, которая проходит в столице Узбекистана 18-19 сентября.

«В свете геополитической ситуации и санкций в отношении России вопрос использования транзитного потенциала Ирана, обеспечивающего странам региона выход на рынок арабских государств, Ирака, Индии и Пакистана через Персидский залив, становится все более актуальным. В свою очередь Иран заинтересован в поставке товаров в страны Центральной Азии, Россию и Китай через Казахстан и Туркменистан», – отметил спикер.

Он сообщил, что в настоящее время благодаря совместным усилиям последовательно повышается потенциал железнодорожной магистрали «Казахстан-Туркменистан-Иран». Начиная с 2022 г., перевозки по международному транспортному коридору Север-Юг через станцию Болашак увеличились почти в 10 раз. На сегодня это кратчайший маршрут в страны Персидского залива.

Со своей стороны Казахстан готовится к подписанию соглашения с Ираном о зоне свободной торговли с товарооборотом до $3 млрд, при этом предполагается, что преимущественно будет поставляться агропродукция (в частности зерно).

«Ключевым и важнейшим региональным центром транзита является порт Бендер-Аббас, через который проходят маршруты, соединяющие страны Кавказа и Центральной Азии с Южной и Юго-Восточной Азией, а также с сопредельными странами. Через Бендер-Аббас проходит около 70% товарооборота и транзитных перевозок Ирана», – рассказал Б. Булекбаев. /// nCa, 20 сентября 2024 г. (кросс-пост от apk-inform)