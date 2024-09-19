18 сентября 2024 года посольство Таджикистана организовало прием в Ашхабаде по случаю Дня независимости Таджикистана.

Правительство Туркменистана представлял премьер-министр Батыр Атдаев.

Ниже приводим текст выступления Посла Вафо Ниятбекзода по этому случаю:

Уважаемый Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана господин Атдаев Батыр Таганович, Уважаемые соотечественники, Уважаемые руководители, представители дипломатического корпуса и международных организаций, Уважаемые гости Дамы и господа.

Мне доставляет огромное удовольствие искренне приветствовать всех вас и поблагодарить за ваше участие в сегодняшнем торжественном мероприятии, посвящённом тридцать третьей годовщине Дня независимости Республики Таджикистан.

9 сентября 1991 года – является знаменательной датой, которая вписана золотыми буквами в страницы истории нашей Родины, является величайшим и священным праздником для всего таджикского народа.

Сегодня Республика Таджикистан — это не только страна с богатым культурным наследием и уникальными традициями, но и динамично развивающееся государство, которое стремится к процветанию и стабильности.

В течение последних 33 лет народ Таджикистана под мудрым руководством Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона сделал значительные шаги вперед в области социального и экономического развития, укрепления внутренней и внешней политики страны.

Экономическое развитие страны стало одним из ключевых приоритетов государственной политики.

Сегодня наблюдаются реальные результаты во всех социальных сферах страны, включая здравоохранение и социальную защиту населения, образование и науки, культуру, занятость населения, работу с молодёжью, спорт и десятки других направлений, что значительно повлияло на повышение уровня и качество жизни нашего народа.

В период независимости Правительство страны построило дороги, мосты и тоннели, ГЭС, сотни малых и крупных промышленных предприятий, заложило современную коммуникационную, энергетическую и промышленную инфраструктуру страны, создало единую энергетическую систему.

Активно развивается транспортно-коммуникационная составляющая социально-экономической основы страны. За последние годы были реанимированы и построены тысячи километров дорог, автомагистралей и мостов в соответствии с международными нормами с выходом в соседние страны.

Уважаемые гости,

Отрадно, что продвижение политики «открытых дверей» в период независимости дало нам возможность установить дружеские отношения и взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами мира и влиятельными международными организациями.

Предметом гордости таджикского народа является то, что по настоящее время ряд инициатив Таджикистана поддержаны мировым сообществом, а именно Организацией Объединённых Наций, и реализуются в масштабе планеты.

Из крайних достижений необходимо отметить объявление 2025 года «Международным годом ледников», провозглашение 21 марта каждого года Всемирным днем ледников, начиная с 2025 года и создание «Международного фонда защиты ледников».

13 августа 2024 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций единогласно приняла резолюцию «Десятилетие действий в поддержку криосферных наук, 2025–2034 годы», которая была предложена Республикой Таджикистан совместно с Французской Республикой.

Также 7 мая 2024 года Генеральная Ассамблея ООН в ходе 80-го пленарного заседания ГАООН единогласно приняла резолюцию «Всемирный день футбола», разработанную и продвигаемую Республикой Таджикистан, Королевством Бахрейна и Государством Ливия и постановила провозгласить 25 мая Всемирным днем футбола.

Дорогие друзья

Продвижение политики «открытых дверей» в период независимости дало возможность установить дружеские отношения и взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами мира в том числе и с Нейтральным Туркменистаном, а также с влиятельными международными организациями.

Необходимо отметить, что развитие и укрепление дружественного сотрудничества с Туркменистаном является важным аспектом во внешней политике Таджикистана.

Двусторонние отношения между Республикой Таджикистан и Туркменистаном опирающиеся на принципы углубленного стратегического партнерства развиваются на основе взаимного уважения, партнерства и стремления к укреплению сотрудничества.

Высокий уровень двустороннего взаимодействия основывается на доверительных отношениях Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона и Президента Туркменистана, уважаемого Сердара Бердымухамедова, а также Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, уважаемого Гурбангулы Бердымухамедова.

Регулярные встречи на высшем и высоком уровнях, насыщенная повестка двусторонних контактов, солидная договорно-правовая база – все это красноречиво свидетельствует о наличии твердой политической воли Таджикистана и Туркменистана к дальнейшему углублению стратегического партнерства.

Важно подчеркнуть, что 2021 Президент Таджикистана уважаемый Эмомали Рахмон дважды посетил Туркменистан с рабочими визитами, а в 2023 году совершил рабочий визит в Ашхабад для участия в трехстороннем Саммите глав государств Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В Таджикистане высоко оценивают результаты первого государственного визита Президента Туркменистана уважаемого Сердара Бердымухамедова в Республику Таджикистан (10-11 мая 2023 года), практические итоги которого положили начало качественно новому этапу стратегического партнерства и значительно расширили горизонты двустороннего сотрудничества.

Также необходимо отметить итоги рабочего визита Президента Туркменистана уважаемого Сердара Бердымухамедова в Душанбе для участия в Пятой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, состоявшейся 14 сентября 2023 года.

Следует отметить, что в Таджикистане высоко оценивают итоги официального визита Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана уважаемого Гурбангулы Бердымухамедова в нашу страну в апреле 2024 года, который открыл в двусторонних отношениях новую веху и придал дополнительный импульс таджикско-туркменским связям.

Одним из значимых событий этого года является торжественная сдача в эксплуатацию средней школы имени Махтумкули Фраги в районе Дусти, Хатлонской области Таджикистана в начале сентября.

Реализация данного социально-значимого проекта стала еще одним свидетельством крепкой дружбы между братскими народами наших стран.

В целом, между двумя странами осуществляются меры по развитию и укреплению сотрудничества в сфере образования, науки и техники, культуры и искусства, здравоохранения, спорта и туризма.

Придается особое значение развитию и укреплению двусторонних культурных связей. На регулярной основе проводятся Дни культуры стран в Таджикистане и Туркменистане.

Подводя итоги, хотел бы отметить, что Таджикистан положительно смотрит на перспективу развития таджикско-туркменских отношений, которым всегда придается особый приоритет.

Мы глубоко убеждены, что дальнейшее укрепление таджикско-туркменского сотрудничества отвечает коренным интересам народов двух стран.

В заключение, хотел бы поблагодарить всех за участие в сегодняшнем мероприятии, и пожелать счастья и благополучия.

Благодарю за внимание.

/// nCa, 19 сентября 2024 г.

Несколько фото с торжества: