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Посольство Кореи в Туркменистане передало в дар Национальному центру тхэквондо специальное снаряжение

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18 сентября 2024 года в закрытом легкоатлетическом комплексе Олимпийского городка в Ашхабаде состоялась церемония передачи специальных приспособлений для тхэквондо Национальному центру Туркменистана от Посольства Республики Корея в Туркменистане.

Посольство передало в дар более 180 специальных приспособлений для тхэквондо, которые включают форму для тхэквондо, головные уборы, средства защиты груди, средства защиты рук и ног, лапы-ракеты.

Оснащение было подарено при поддержке Министерства культуры, спорта и туризма и Фонда содействия развитию тхэквондо.

На церемонии посол Республики Корея Джи Кю Тэк пообещал, что продолжит прилагать усилия для популяризации тхэквондо в Туркменистане.

В свою очередь, директор Национального центра тхэквондо Бяшим Розиев выразил благодарность посольству Республики Корея за проявленный интерес и поддержку.

Также следует напомнить, что в 2010 году в Туркменистане состоялись 1-е соревнования по тхэквондо на Кубок Посла Республики Корея, и на сегодняшний день этот турнир проводится ежегодно.

В этом году более 180 спортсменов также приняли участие в соревнованиях по тхэквондо на Кубок Посла (24-25 августа). ///nCa, 19 сентября 2024 г (в сотрудничестве с Посольством Кореи в Туркменистане).

 

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