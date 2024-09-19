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Казахстан озвучил приоритетные задачи в рамках своего председательства в МФСА

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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудили с представителями стран Центральной Азии приоритетные задачи Международного Фонда спасения Арала в рамках председательства республики в данной организации.

Соответствующие планы были представлены  Бектеновым на встрече с руководителями делегаций стран-участниц первого заседания Правления МФСА, которое состоялось в Астане в среду, 18 сентября.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы совместного использования трансграничных водных ресурсов, а также меры по дальнейшему решению экологических и социально-экономических проблем в бассейне Аральского моря, сообщает пресс-служба Правительства Казахстана.

«Первостепенной задачей Фонда является комплексное и рациональное использование, охрана водно-энергетических ресурсов Центральной Азии с учетом их социально-экономической, энергетической, ирригационной и экологической значимости. Выражаю надежду, что общими усилиями нам удастся качественно улучшить состояние важного для всех наших стран уникального водоема», – отметил Олжас Бектенов.

Несмотря на принимаемые меры, с учетом нарастающего, в том числе в связи с изменениями климата, дефицита водных ресурсов в бассейне Аральского моря перед МФСА стоит задача по усилению консолидации заинтересованных государств.

Отмечена необходимость дальнейшей проработки комплексного и взаимовыгодного механизма водно-энергетического сотрудничества в Центральной Азии с учетом интересов всех сторон. В частности, внедрение новейших цифровых технологий, использование спутниковых данных дистанционного зондирования земли, что позволит укрепить сотрудничество и обеспечить экономию значительных объемов водных ресурсов.

Кроме того, в целях повышения эффективности регулирования энергетических и ирригационных процессов будет активизирована работа по разработке и внедрению странами региона единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря.

Данные меры нацелены на достижение баланса в покрытии нужд стран и недопущение дефицита электроэнергии в осенне-зимний период и поливной воды в летний период.

Также в числе приоритетных задач – завершение процесса совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА. На сегодня рабочей группой экспертов ведется соответствующая работа.

В ходе встречи с предложениями выступили заместитель Премьер-Министра Таджикистана Зиёзода Сулаймон, заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Тангрыгули Атахаллыев, Советник Президента Узбекистана Шухрат Ганиев. ///nCa, 19 сентября 2024 г.

 

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