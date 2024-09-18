ПРООН наращивает потенциал Государственной гидрометеорологической службы Туркменистана по использованию гидрометеорологического оборудования

Ашхабад, 9-13 сентября 2024 г.: В рамках проекта «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане» (НАП), реализуемого Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (ЗКФ) в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана, был организован практический тренинг на базе Государственной гидрометеорологической службы Туркменистана.

Государственная гидрометеорологическая служба Туркменистана является основной организацией в стране, ответственной за предоставление метеорологического и климатического обслуживания. Предоставляемая ею информация имеет важное значение для укрепления устойчивости экономики и сообществ перед лицом изменения климата.

Недельный тренинг под руководством международного консультанта ПРООН г-на Мустафы Армана собрал соответствующих специалистов, в том числе ведущих инженеров и сотрудников лабораторий Государственной гидрометеорологической службы для совершенствования необходимых навыков и знаний по мониторингу, сбору и анализу климатических данных с целью предоставления точных прогнозов на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

«Качественная, своевременная и точная информация о погоде и раннее предупреждение имеют важное значение для обеспечения готовности населения к соответствующим действиям и, таким образом, минимизации ущерба, причиняемого стихийными бедствиями», – отметила Майя Аширова, менеджер проекта ПРООН/ЗКФ НАП.

Участники также отметили приверженность постоянному совершенствованию своих возможностей по эффективному обслуживанию населения и то, что данный тренинг является важным шагом на пути к достижению этой цели, отражая готовность Государственной гидрометеорологической службы к улучшению метеорологического обслуживания.

Это уже третий практический тренинг, организованный проектом ПРООН НАП за последние два года, направленный на укрепление потенциала ключевых национальных заинтересованных сторон для планирования адаптации к изменению климата. ///nCa, 18 сентября 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН в Туркменистане)