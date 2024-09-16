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Туркменистан получит доступ к порту пакистанскому Гвадар в рамках Экономического коридора Китай – Пакистан CPEC

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Туркменистан готов стать первой страной Центральной Азии, которая получит доступ к порту Гвадар в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC), сообщает пакистанское издание The Nation.

Ожидается, что соответствующее соглашение между Пакистаном и Туркменистаном будет подписано в ближайшее время.

Правительство Пакистана создало комитет для рассмотрения проекта соглашения между портами Гвадар и Туркменбаши.

«Это решение является частью более широких усилий по улучшению связуемости между Южной и Центральной Азией, в рамках которых реализуются совместные проекты, включая трубопровод ТАПИ, строительство железнодорожных путей и прокладка оптоволоконных линий связи», – подчеркивает газета. ///nCa, 16 сентября 2024 г.

 

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