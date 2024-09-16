Канцлер Германии и Президент Узбекистана встретились в Самарканде – подписан пакет документов – Германия и Узбекистан работают над проектами на сумму 9 млрд. Евро

15 сентября в воскресенье, начался визит Федерального Канцлера Германии Олафа Шольца в Центральную Азию. Первой остановкой стал Самарканд в Узбекистане, где состоялись переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в узком формате и с участием делегаций.

На встрече отмечалось, что прошедшая год назад встреча с Германии позволила активизировать контакты на всех уровнях. Товарооборот в 2023 году между двумя странами превысил 1 миллиард евро.

Расширяется сотрудничество с немецким бизнесом – с начала года в экономику Узбекистана поступили инвестиции компаний Германии на сумму 800 миллионов евро.

На проработке проекты кооперации с ведущими компаниями и банками Германии на сумму порядка 9 миллиардов евро. Они охватывают такие направления, как «зелёная» энергетика, химическая отрасль, освоение критических материалов, машиностроение, текстильная промышленность, производство стройматериалов и многие другие

Среди наиболее значимых отмечены проекты строительства парогазовых электростанций с компанией Siemens Energy, «метанольного острова» и производство «зелёного» аммиака с Linde Group, освоения крупного месторождения меди с участием KfW Ipex-Bank, добыча меди и производство кабельной продукции с Giga Fiber, выпуск углеродного волокна с AMK Global, чёрной сажи и водорода с Guesscon и многие другие.

Есть целый ряд новых проектов локализации насосных систем, возобновляемой энергетики, по выпуску медицинских изделий, созданию логистических центров.

Узбекистан также выразил заинтересованность в участии в Климатическом клубе, созданном по инициативе Правительства Германии.

Затрагивая тему транспорта и логистики, Мирзиёев предложил рассмотреть вопрос возобновления прямых полётов авиакомпании Lufthansa в Узбекистан.

В сфере трудовой миграции, узбекская сторона предложила разработать «дорожную карту» практического взаимодействия в подготовке и направлении востребованных узбекских специалистов в Германию. Выражена заинтересованность в широком внедрении германской модели дуального образования в регионах Узбекистана. Для развития образовательного и научного обмена между ведущими университетами предложено запустить Форум вузов двух стран.

Кроме того, Узбекистан готов к открытию у себя факультетов и филиалов высших учебных заведений Германии.

Миграционное соглашение

Немецкие СМИ сделали акцент на одном из документов, подписанных в ходе встречи на высшем уровне. Речь о межправительственном Соглашении о всестороннем партнерстве в сфере миграции и мобильности. Соглашение направлено на упрощение процедуры въезда квалифицированных специалистов в Германию, особенно в сфере здравоохранения, IT-специалистов, а также на организацию репатриации граждан Узбекистана, не имеющих права оставаться в Германии.

Шольц на пресс-конференции после встречи с Мирзиёевым прокомментировал соглашение в сфере миграции: «Конечно, мы также подписали много соглашений. Я хотел бы здесь выделить одно соглашение, а именно соглашение о партнерстве в сфере мобильности в сфере миграции. Это соответствует схеме соглашений, которые мы сейчас хотим согласовать по частям со многими странами мира. Мы обеспечиваем необходимую иммиграцию талантливых рабочих, которые нужны нам в Германии, чтобы наша экономика могла расти. В то же время мы договариваемся о простых, небюрократических процедурах, чтобы те, кому нужно вернуться, вернулись. Это совершенно правильный способ выполнить большую задачу, и в этом отношении это маленький строительный блок в возводимой очень большой стене – для хорошей работы».

Подписанные документы

По итогам состоявшихся в городе Самарканде переговоров Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Федеральный Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц приняли Совместную декларацию.

Также подписаны 8 двусторонних документов, в частности:

– межправительственное Соглашение о всестороннем партнерстве в сфере миграции и мобильности

– межправительственная Декларация о сотрудничестве в области ветеринарии и животноводства;

– межправительственная Декларация о сотрудничестве в области устойчивого использования водных ресурсов в рамках инициативы «Зеленая Центральная Азия»;

– Совместная декларация о сотрудничестве в области критических минералов;

– Соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта;

– Меморандум о сотрудничестве в области изменения климата в рамках Парижского соглашения.

Кроме того, была принята Программа по технологическому партнерству и промышленной кооперации на 2024-2026 годы.///nCa, 16 сентября 2024 г. (фото – Федеральное правительство/Марвин Ибо Гюнгёр)