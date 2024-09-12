Япония и ПРООН запускают новую инициативу по повышению устойчивости городов к климатическим рискам в Центральной Азии

11 августа 2024 года – Правительство Японии и Программа развития ООН (ПРООН) заключили соглашение о запуске нового совместного проекта под названием «Повышение устойчивости городов к риску бедствий и изменению климата в Центральной Азии». Бюджет проекта – 4,9 миллиона долларов США. Церемония подписания прошла в г. Астана, Казахстан. Проект направлен на повышение устойчивости городов Центральной Азии к климатическим рискам через применение региональных механизмов сотрудничества и национальных стратегий трансформации, а также содействие устойчивому развитию в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Проект будет реализован в рамках регионального сотрудничества в контексте Диалога «Центральная Азия плюс Япония».

Центральная Азия является одним из наиболее уязвимых к климатическим изменениям регионов, сталкивающимся с серьезными последствиями изменения климата. Сложный профиль рисков региона включает частые природные катастрофы, которые часто перерастают в бедствия, высокую степень деградации окружающей среды и загрязнение, среди прочих факторов. Городское население особенно подвержено рискам, так как быстрая урбанизация опережает текущие усилия по снижению рисков и адаптации.

На церемонии подписания Постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа подчеркнула необходимость срочных действий в области климатической повестки. «Уязвимость Центральной Азии к изменению климата требует немедленных мер. Эта инициатива будет использовать механизмы сотрудничества и трансформационные стратегии для борьбы с нарастающими природными угрозами и укрепления устойчивости городов по всему региону», – заявила она.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) в своем Шестом оценочном докладе пришла к выводу, что изменение климата представляет собой серьезную угрозу для Центральной Азии, поскольку повышение температуры превышает средний мировой показатель, предсказав ее рост на 2,0-5,7 градуса по Цельсию к 2085 году. Это приведет к более экстремальным погодным явлениям, волнам аномальной жары и засухам, создавая существенные вызовы для региона.

Проект будет сосредоточен на укреплении регионального сотрудничества через существующие координационные платформы, одновременно внедряя инновационные подходы к городскому планированию, основанные на успешных практиках таких стран, как Япония. Путем интеграции новых методов оценки климатических и природных рисков проект нацелен на переосмысление городского планирования для эффективного решения будущих климатических вызовов. Кроме того, проект будет включать обучающие мероприятия с целью обеспечения устойчивости реализованных в рамках проекта интервенций.

«Строительство устойчивых городов имеет важное значение для будущего Центральной Азии», – отметила Стелиана Недера, Директор Регионального хаба ПРООН в Стамбуле. «Этот проект будет использовать комплексный подход для обеспечения устойчивости городов для интеграции снижения риска изменения климата и стихийных бедствий в городское планирование и развитие, гарантируя, что наши города будут лучше подготовлены к будущим вызовам», – добавила она.

ПРООН реализует инициативы по повышению устойчивости городов в Центральной Азии, стремясь создать города, которые будут процветать в условиях климатических вызовов.

Данная инициатива придерживается подхода, сосредоточенного на людях, учитывающего гендерные аспекты и климатические риски, и направлена на устранение изолированных стратегий в городском планировании, комплексную и инклюзивную стратегию, ПРООН стремится создать устойчивые городские сообщества, которые лучше подготовлены к последствиям изменения климата. ///ПРООН Кыргызстан, 11 сентября 2024 г.