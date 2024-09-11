(ОБНОВЛЕНО – Фото и текст) Туркменистан и Афганистан запустили строительство ряда объектов энергетической и транспортной инфраструктуры

11 сентября 2024 года на границе Туркменистана и Афганистана при участии делегаций двух стран состоялась церемония запуска строительства объектов энергетической и транспортной инфраструктуры. В формате онлайн церемонию возглавил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.



В церемонии в пограничном пункте «Ислим-Чешме» приняли участие Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Малахаты Гурбангулы Бердымухамедов и исполняющий обязанности Председателя Кабинета Министров Афганистана Молла Мохаммед Хасан Ахунд.

В числе запущенных проектов:

Запуск строительства газопровода Серхетабад – Герат, именуемого «Arkadagyň Ak ýoly», который представляет собой основное звено проекта Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия

Запуск в строй 177-метрового железнодорожного моста на железнодорожной дороге Серхетабад – Тургунди (граница Туркменистана и Афганистана). По мосту из Туркменистана в Афганистан отправился состав с гуманитарной помощью.

Запуск строительства газокомпрессорной станции «Шатлкык-1» на месторождении Шатлык в Марыйском велаяте.

Запуск строительства оптико-волоконной линии связи по маршруту Серхетабад-Герат

Запуск строительства складского комплекса и разгрузочно-погрузочного двора на территории сухого порта железнодорожной станции Тургунди.

Запуск строительства первого сегмента железной дороги Тургунди-Герат по маршруту Тургунди-Санобар.

Ввод в строй электростанции Нур уль-Джихад в провинции Герат и начало поставок туркменской электроэнергии со станции Серхетабад на станцию Нур уль-Джихад в рамках первой фазы реализации проекта линий электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

TDH:

Утром Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Малахаты Гурбангулы Бердымухамедов прибыл на вертолёте на пограничный пункт «Ислим-Чешме» города Серхетабат Тахтабазарского этрапа Марыйского велаята. Здесь Героя-Аркадага встретили официальные лица.

Через некоторое время сюда же на вертолёте прибыл исполняющий обязанности Председателя Кабинета Министров Афганистана Молла Мохаммед Хасан Ахунд. По сложившейся доброй традиции гостеприимства афганскому гостю были преподнесены хлеб-соль.

Затем в конференц-зале, возведённом на пограничном пункте «Ислим-Чешме», состоялась встреча Героя-Аркадага и исполняющего обязанности главы Правительства Афганистана.

По завершении встречи Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Малахаты Гурбангулы Бердымухамедов и исполняющий обязанности Председателя Кабинета Министров Афганистана Молла Мохаммед Хасан Ахунд приняли участие в церемониях по случаю открытия и начала строительства новых инфраструктурных объектов, ставших зримыми символами сложившихся веками добрососедских и братских туркмено-афганских отношений, которые в новую историческую эпоху обретают достойное продолжение, обогащаясь в своём содержании.

В соответствии с древними духовными традициями муфтий Туркменистана читает молитву «аят товир» из Священного Корана.

Затем к участникам торжеств по цифровой системе обратился Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Выступление главы государства было заслушано с глубоким вниманием и воодушевлением.

Таким образом, этот день года «Кладезь разума Махтумкули Фраги», насыщенный важными событиями, войдёт очередной яркой страницей в славную историю независимой нейтральной Отчизны, ознаменовав новую веху на пути дальнейшего развития взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества, а также в целом плодотворного регионального и международного партнёрства, отвечающего интересам всеобщего мира, благополучия и прогресса.

///nCa, 11 сентября 2024 г. (фото – TDH)

Несколько фотографий с торжества: