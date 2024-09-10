Приближается ли американский доллар к своему коллапсу?– Часть вторая

Тарик Саиди

Саммит БРИКС состоится в Казани, Россия, 22-24 октября 2024 года. Ожидается три важных объявления. Одним из них является запуск BRICS Pay, альтернативной системы, направленной на дедолларизацию.

Запуск системы, основанной на блокчейне, возможно, станет одним из крупнейших геополитических и экономических событий последних лет. Более того, система станет ответом глобального юга на платежную систему SWIFT. В частности, это позволило бы странам увеличить объем двусторонней торговли в местных валютах.

Ранее планируемый механизм назывался BRICS Bridge. Возможно, изменение названия является частью процесса доработки идеи.

Мелисса Пистилли прокомментировала этот вопрос в статье, опубликованной в Investing News Network (INN) 8 июля 2024 года.

Как новая валюта БРИКС повлияет на доллар США?

https://www.nasdaq.com/articles/how-would-new-brics-currency-affect-us-dollar-updated-2024

Вот несколько отрывков из статьи г-жи Пистилли:

Будет ли у БРИКС цифровая валюта?

По словам помощника Президента РФ Юрия Ушакова, у стран БРИКС пока нет своей собственной цифровой валюты, но платежная система БРИКС, основанная на блокчейне, находится в разработке. Известная как многосторонняя платежная платформа BRICS Bridge, она соединит финансовые системы государств-членов, используя платежные шлюзы для расчетов в цифровых валютах центрального банка.

Планируемая система послужит альтернативой существующей международной трансграничной платежной платформе – Всемирной системе межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), в которой преобладают доллары США.

“Важной целью на перспективу полагаем создание в рамках БРИКС независимой расчетной платежной системы, которая основывалась бы на самых современных технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн. А главное – была бы комфортной для государств, населения и бизнеса, не требовала бы серьезных затрат и была бы вне политики”, – сказал Ушаков в интервью российскому информационному агентству ТАСС.

В чем заключаются преимущества валюты БРИКС?

Новая валюта может принести ряд преимуществ странам БРИКС, включая более эффективные трансграничные транзакции и расширение доступа к финансовым услугам. Благодаря использованию технологии блокчейн, цифровых валют и смарт-контрактов, эта валюта может революционизировать мировую финансовую систему. Благодаря беспрепятственным трансграничным платежам это также может способствовать торгово-экономической интеграции между странами БРИКС и за их пределами.

Как новая валюта БРИКС повлияет на доллар США?

Потенциальное влияние новой валюты БРИКС на доллар США остается неопределенным, и эксперты обсуждают ее потенциал для того, чтобы бросить вызов доминирующему положению доллара. Однако, если новая валюта БРИКС стабилизируется по отношению к доллару, это может ослабить силу санкций США, что приведет к дальнейшему падению курса доллара. Это также может вызвать экономический кризис, затронувший американские домохозяйства. Кроме того, эта новая валюта может ускорить тенденцию к дедолларизации.

Страны по всему миру ищут альтернативы доллару США, например, Китай и Россия торгуют в своих собственных валютах, а такие страны, как Индия, Кения и Малайзия, выступают за дедолларизацию или подписание соглашений с другими странами о торговле в местных валютах или альтернативных ориентирах.

Однако недавнее исследование геоэкономического центра Атлантического совета, опубликованное в июне 2024 года, показывает, что доллар США далек от того, чтобы быть свергнутым с престола в качестве основной мировой резервной валюты. “Мониторинг доминирования доллара” оказал, что доллар продолжает доминировать в валютных резервах, торговых счетах-фактурах и валютных операциях по всему миру, и его роль в качестве основной мировой резервной валюты остается стабильной в ближайшей и среднесрочной перспективе”, – сообщает Reuters.

В конечном счете, влияние новой валюты БРИКС на доллар США будет зависеть от ее принятия, ее предполагаемой стабильности и от того, насколько она сможет стать жизнеспособной альтернативой многолетней гегемонии доллара.

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Доллар США не рухнет, но продолжит уступать место другим валютам. В блоге МВФ, написанном Серканом Арсланалпом, Барри Айхенгрином и Чимой Симпсон-Белл и опубликованном на веб-сайте МВФ 11 июня 2024 года, этот вывод дополняется.

Доминирование доллара в Международной резервной системе: обновленная информация

https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2024/06/11/dollar-dominance-in-the-international-reserve-system-an-update

В блоге говорится: «Последние данные МВФ о валютной структуре официальных валютных резервов (COFER) указывают на продолжающееся постепенное снижение доли доллара в распределенных валютных резервах центральных банков и правительств. Поразительно, что снижение роли доллара США за последние два десятилетия не сопровождалось увеличением доли других валют “большой четверки” — евро, иены и фунта стерлингов. Скорее, это сопровождалось увеличением доли так называемых нетрадиционных резервных валют, включая австралийский доллар, канадский доллар, китайский юань, южнокорейскую вону, сингапурский доллар и валюты Северных стран. Самые последние данные подтверждают эту тенденцию, на которую мы указывали в более раннем документе и блоге МВФ».

«Эти нетрадиционные резервные валюты привлекательны для управляющих резервами, поскольку они обеспечивают диверсификацию и относительно привлекательную доходность, а также потому, что их становится все проще покупать, продавать и хранить с развитием новых цифровых финансовых технологий (таких как автоматическое формирование рынка и автоматизированные системы управления ликвидностью)», – говорится в блоге МВФ.

«Одной из нетрадиционных резервных валют, набирающих долю на рынке, является китайский юань, рост которого на четверть обусловлено снижением доли доллара. Китайское правительство проводит политику по нескольким направлениям, направленную на содействие интернационализации юаня, включая разработку трансграничной платежной системы, расширение своп-линий и пилотное внедрение цифровой валюты центрального банка. Таким образом, интересно отметить, что интернационализация юаня, по крайней мере, если судить по доле валюты в резервах, демонстрирует признаки замедления. Самые последние данные не свидетельствуют о дальнейшем увеличении доли юаня в резервной валюте: некоторые наблюдатели могут заподозрить, что снижение обменного курса юаня в последние кварталы замаскировало увеличение резервных активов в юанях. Однако даже корректировка с учетом изменений обменного курса подтверждает, что доля юаня в резервах снизилась с 2022 года», – отмечается в блоге.

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Центральная Азия, безусловно, внимательно следит за изменением структуры мирового валютного баланса. Банковские системы в регионе диверсифицируются в соответствии с новыми тенденциями.

Почти все страны региона в целом склонны работать с общими валютами.

Некоторые страны добавили юань в список торгуемых и конвертируемых валют наряду с долларом США и евро.

Недавно открытый Международный торговый центр на границе Узбекистана и Афганистана позволяет торговать пятью валютами, включая юань.

Учитывая, что три из пяти стран Центральной Азии желают присоединиться к БРИКС, логично, что система валют и/или платежная система БРИКС, которая вскоре будет запущена, отразится на их взаимодействии с иностранными валютами, в первую очередь с долларом США. — Регион не отказался бы от доллара, но и не стал бы упорно за него цепляться. /// nCa, 10 сентября 2024 г. [конец].