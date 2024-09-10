ООН единогласно приняла резолюцию о ежегодном проведении Игр дружбы Организации Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея ООН на своем 107-м пленарном заседании 78-й сессии приняла резолюцию о ежегодном проведении Игр дружбы Организации Объединенных Наций (ссылка для просмотра полного текста резолюции). Резолюция, предложенная Туркменистаном, нашла широкую поддержку международного сообщества и была принята консенсусом при соавторстве 87 государств.

Документ был представлен под пунктом 11 повестки дня «Спорт на благо развития и мира» и направлен на укрепление международного сотрудничества посредством спорта. Первые Игры дружбы, состоявшиеся в апреле 2024 года по инициативе Туркменистана, продемонстрировали значительный потенциал спорта в объединении людей разных культур и национальностей, укреплении многостороннего взаимодействия и доверия.

Представляя проект резолюции, Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева отметила, что резолюция направлена на создание прочной платформы для реализации на площадке Организации Объединённых Наций спортивной дипломатии – одного из основных приоритетов внешней политики Туркменистана.

Было особо отмечено, что инициированные Туркменистаном и проведённые в апреле текущего года Первые Игры дружбы Организации Объединенных Наций воплотили в себе дух взаимоуважения, доверия и сотрудничества между дипломатическими миссиями стран-членов ООН и представителями Секретариата ООН, наглядно показали преобразующую силу спорта в преодолении стереотипов, укреплении диалога и толерантности.

Было подчёркнуто, что проект резолюции «Игры дружбы Организации Объединенных Наций» подготовлен в ходе широкого спектра консультаций между странами-членами ООН при учёте всех конструктивных мнений и предложений.

В принятой резолюции регламентируется проведение Игр дружбы ООН на ежегодной основе, а также предусматривается создание Организационного комитета и Трастового фонда по подготовке и проведению следующих Игр в апреле 2025 года.

///Постоянное Представительство Туркменистана при ООН, 6 сентября 2024 г.