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Спортивная дипломатия в действии: Генассамблея приняла резолюцию по Играм дружбы ООН, инициированную Туркменистаном

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В пятницу, 6 сентября, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Играм дружбы ООН – спортивным состязаниям для представителей дипломатических миссий в Нью-Йорке и сотрудников Секретариата и агентств ООН, сообщает Новостная служба ООН.

Впервые Игры Дружбы ООН прошли в апреле этого года по инициативе Туркменистана.

В играх приняли участие более 300 человек из 85 стран. Они соревновались в восьми видах спорта: футбол, баскетбол, волейбол, теннис, пиклбол, бег, шахматы и йога.

Резолюция, которая отмечает потенциальную роль Игр дружбы ООН как платформы «спортивной дипломатии» и призывает проводить их ежегодно, была представлена Туркменистаном и Индией. Ее соавторами стали 87 государств.

На заседании Генассамблеи было отмечено, что первые Игры дружбы в апреле воплотили в себе дух взаимоуважения, доверия и сотрудничества между дипломатическими миссиями стран-членов ООН и представителями Секретариата Организации, а также наглядно показали преобразующую силу спорта в преодолении стереотипов и укреплении толерантности.

Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева подчеркнула, что резолюция направлена на создание прочной платформы для реализации на площадке ООН спортивной дипломатии – одного из основных приоритетов внешней политики Туркменистана.

Вторые Игры дружбы предлагается провести в апреле 2025 года – при участии всех государств-членов ООН. ///nCa, 9 сентября 2024 г.

 

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